Học mẹ đảm chuẩn bị bữa ăn cho bé 17 tháng đẹp như phim hoạt hình, bé ăn vèo vèo, mỗi bữa ăn là một niềm vui

Mới đây, trong một hội nhóm dành cho chị em phụ nữ, mẹ An An đã chia sẻ thực đơn cho bé 17 tháng tuổi ngon miệng đẹp mắt khiến nhiều mẹ xuýt xoa.

"Vì chút đam mê và niềm hạnh phúc trong ăn uống của con, mình đã tìm tòi, học hỏi tỉ tỉ group các bà mẹ nuôi con, nghiên cứu ngày đêm cách nấu món này món nọ, rồi sau này lại mò sang làm bánh các kiểu để thay đổi khẩu vị cho con.