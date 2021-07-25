Học mẹ đảm chuẩn bị bữa ăn cho bé 17 tháng đẹp như phim hoạt hình, bé ăn vèo vèo, mỗi bữa ăn là một niềm vui

Từ một người ghét vào bếp, nhờ tình yêu thương dành cho con, chị An An đã "nghiên cứu ngày đêm cách nấu món này món nọ, rồi sau này lại mò sang làm bánh các kiểu để thay đổi khẩu vị cho con."
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Mới đây, trong một hội nhóm dành cho chị em phụ nữ, mẹ An An đã chia sẻ thực đơn cho bé 17 tháng tuổi ngon miệng đẹp mắt khiến nhiều mẹ xuýt xoa.
"Vì chút đam mê và niềm hạnh phúc trong ăn uống của con, mình đã tìm tòi, học hỏi tỉ tỉ group các bà mẹ nuôi con, nghiên cứu ngày đêm cách nấu món này món nọ, rồi sau này lại mò sang làm bánh các kiểu để thay đổi khẩu vị cho con.
Có khi một ngày mình đã loay hoay 18 tiếng ngay góc bếp. Mình đã học được rất nhiều cách nấu ăn và làm bánh trên Yêu Bếp. Sau đó mình biến tấu lại theo các gia vị và nguyên liệu phù hợp đơn giản hơn cho bé." Chị An An chia sẻ.
Để bé ăn thun thút như hiện tại, chị An An đã phải trải qua quãng thời gian căng thẳng chọn thực đơn cho con: "Tất nhiên để có 1 bạn nhỏ ăn được cả thế giới như hôm nay cả hai mẹ con đã trãi không ít lần “cơm chan nước mắt bão tố bữa ăn là không thể tránh khỏi”. Nhưng mình chọn cách kiên trì và đồng hành cùng con. Mình tin vào con và tin vào chính mình có thể dẫn dắt con đi được con đường này thì nhất định là sẽ làm được thôi."