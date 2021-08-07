Bánh trung thu phiên bản... xôi nếp - lạ mắt, lạ miệng mà mùi vị lại thơm ngon vô cùng

Nấu gì hôm nay 07/08/2021 16:00

Phần vỏ bánh dùng xôi hoặc cơm nóng, phần nhân bánh các bạn có thể biến tấu với các nguyên liệu sẵn có kiểu như trứng muối, lạp xưởng, chà bông, xúc xích, thịt hun khói, nấm... hãy khám phá thành quả có gì đặc biệt nhé?

Mùa bánh Trung thu sắp tới rồi, nếu chị em đã quá quen thuộc với bánh trung thu truyền thống nhân thập cẩm, đậu xanh với lớp vỏ ngoài xốp mềm... thì hãy biến tấu món bánh Trung thu với vỏ ngoài bằng xôi nếp này nhé. Lạ mắt, lạ miệng nhưng vị ngon sẽ khiến ai ăn một lần cũng phải nhớ mãi.

 

Nguyên liệu

 

- Xôi nếp hoặc cơm tẻ vẫn còn nóng dẻo

- Trứng muối, lạp xưởng, thịt hun khói...

- Hành khô, hành lá

- Nước tương, dầu ăn, tương ớt 

 

Bánh trung thu phiên bản... xôi nếp - lạ mắt, lạ miệng mà mùi vị lại thơm ngon vô cùng - Ảnh 1
- Trứng muối rửa sạch bằng rượu rồi nướng sơ qua
- Hành khô phi vàng giòn, giữ lại dầu hành để riêng.
- Hành lá, lạp xưởng, thịt hun khói thái nhỏ
Bánh trung thu phiên bản... xôi nếp - lạ mắt, lạ miệng mà mùi vị lại thơm ngon vô cùng - Ảnh 2
Phết dầu hành vào 2 mặt khuôn của máy waffle
Bánh trung thu phiên bản... xôi nếp - lạ mắt, lạ miệng mà mùi vị lại thơm ngon vô cùng - Ảnh 3
Dàn 1 lớp xôi/cơm nóng vào khuôn, nén chặt
Bánh trung thu phiên bản... xôi nếp - lạ mắt, lạ miệng mà mùi vị lại thơm ngon vô cùng - Ảnh 4
Xếp trứng muối vào giữa và rắc các loại nhân vào
Bánh trung thu phiên bản... xôi nếp - lạ mắt, lạ miệng mà mùi vị lại thơm ngon vô cùng - Ảnh 5
Phủ thêm 1 lớp xôi/cơm rồi lại thêm chút topping nữa lên bề mặt. Rưới chút xì dầu vào rồi đóng máy waffle lại và nướng. Bao giờ thấy xém vàng, giòn mặt là hoàn thành
Bánh trung thu phiên bản... xôi nếp - lạ mắt, lạ miệng mà mùi vị lại thơm ngon vô cùng - Ảnh 6

Sản phẩm lấy ra khỏi khuôn đây ! Ruột thì giống mooncake mà vỏ thì cũng giống bánh chưng.

Bánh trung thu phiên bản... xôi nếp - lạ mắt, lạ miệng mà mùi vị lại thơm ngon vô cùng - Ảnh 7

Chúc các bạn thành công

Nguồn: FB Hiếu Trần

1001 món ngon từ khoai lang tím: Ngon miệng, đẹp mắt vạn người mê 

1001 món ngon từ khoai lang tím: Ngon miệng, đẹp mắt vạn người mê 

Khoai lang tím vừa ngon - bổ lại tạo thành những món ăn vô cùng đẹp mắt, chị em hãy thử nghiệm với 1001 món ngon từ khoai lang tím mộng mơ này nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   bánh Trung thu Bánh trung thu lạ miệng Bánh trung thu vỏ xôi nếp

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 38 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 38 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 7 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 31 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 33 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa