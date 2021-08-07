Bánh trung thu phiên bản... xôi nếp - lạ mắt, lạ miệng mà mùi vị lại thơm ngon vô cùng

Mùa bánh Trung thu sắp tới rồi, nếu chị em đã quá quen thuộc với bánh trung thu truyền thống nhân thập cẩm, đậu xanh với lớp vỏ ngoài xốp mềm... thì hãy biến tấu món bánh Trung thu với vỏ ngoài bằng xôi nếp này nhé. Lạ mắt, lạ miệng nhưng vị ngon sẽ khiến ai ăn một lần cũng phải nhớ mãi.

- Xôi nếp hoặc cơm tẻ vẫn còn nóng dẻo

- Trứng muối, lạp xưởng, thịt hun khói...

- Hành khô, hành lá

- Nước tương, dầu ăn, tương ớt

- Trứng muối rửa sạch bằng rượu rồi nướng sơ qua

- Hành khô phi vàng giòn, giữ lại dầu hành để riêng.

- Hành lá, lạp xưởng, thịt hun khói thái nhỏ Phết dầu hành vào 2 mặt khuôn của máy waffle Dàn 1 lớp xôi/cơm nóng vào khuôn, nén chặt Xếp trứng muối vào giữa và rắc các loại nhân vào Phủ thêm 1 lớp xôi/cơm rồi lại thêm chút topping nữa lên bề mặt. Rưới chút xì dầu vào rồi đóng máy waffle lại và nướng. Bao giờ thấy xém vàng, giòn mặt là hoàn thành Sản phẩm lấy ra khỏi khuôn đây ! Ruột thì giống mooncake mà vỏ thì cũng giống bánh chưng. Chúc các bạn thành công

Nguồn: FB Hiếu Trần