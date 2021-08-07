Bánh trung thu phiên bản... xôi nếp - lạ mắt, lạ miệng mà mùi vị lại thơm ngon vô cùng

Phần vỏ bánh dùng xôi hoặc cơm nóng, phần nhân bánh các bạn có thể biến tấu với các nguyên liệu sẵn có kiểu như trứng muối, lạp xưởng, chà bông, xúc xích, thịt hun khói, nấm... hãy khám phá thành quả có gì đặc biệt nhé?
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Mùa bánh Trung thu sắp tới rồi, nếu chị em đã quá quen thuộc với bánh trung thu truyền thống nhân thập cẩm, đậu xanh với lớp vỏ ngoài xốp mềm... thì hãy biến tấu món bánh Trung thu với vỏ ngoài bằng xôi nếp này nhé. Lạ mắt, lạ miệng nhưng vị ngon sẽ khiến ai ăn một lần cũng phải nhớ mãi.
Nguyên liệu
- Xôi nếp hoặc cơm tẻ vẫn còn nóng dẻo
- Trứng muối, lạp xưởng, thịt hun khói...
- Hành khô, hành lá
- Nước tương, dầu ăn, tương ớt
Nguồn: FB Hiếu Trần