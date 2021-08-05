Cách làm kem sữa dừa - Nguyên liệu đơn giản mà vị ngon không kém ngoài hàng

Nấu gì hôm nay 05/08/2021 07:04

Món kem rất đơn giản không cần sử dụng máy làm kem, không cần xới kem, không máy đánh trứng cùng với những nguyên liệu dễ tìm nhưng vị ngon thì không kém ngoài hàng đâu nha!

Những ngày gần đây không cần nói thì chúng ta cũng biết Hà Nội -Sài Gòn là hai thành phố lớn đang bị giãn cách xã hội rất mạnh để mong đẩy lùi dịch bệnh. Những ngày này thời tiết oi bức càng làm cho không khí thêm ngột ngạt hơn.

 

Để 'hạ nhiệt' thời tiết oi ả, chị em cùng 'lăn vào bếp' làm món kem sữa dừa - rất đơn giản mà ai cũng làm được không cần sử dụng máy làm kem, không cần xới kem, không máy đánh trứng cùng với những nguyên liệu dễ tìm.

 

Điều quan trọng là các bạn cần 1 phiếu vào chợ hoặc siêu thị và đi một vòng sẽ có đủ nguyên liệu trong vòng một nốt nhạc ngay.

 

Cách làm kem sữa dừa - Nguyên liệu đơn giản mà vị ngon không kém ngoài hàng - Ảnh 1

Món kem rất đơn giản nhưng vị ngon thì không kém ngoài hàng đâu nha!

 

 

Nguyên liệu:

* Dừa tươi nạo sợi: 30gr

* Sữa tươi: 300ml

* Sữa đặc: 250ml

* Nước cốt dừa: 400ml

* Sữa bột : 30gr

* Bột ngô: 25gr

* Muối: 1 ít

* Khuôn làm kem: khuôn silicon, khuôn nhựa...

 

 Cách làm:

* Chuẩn bị 1 chiếc nồi sạch đổ: 250ml sữa tươi, 250ml sữa đặc, 400ml nước cốt dừa (1 lon) quậy đều tay để các nguyên liệu được hòa với nhau.

 

Cách làm kem sữa dừa - Nguyên liệu đơn giản mà vị ngon không kém ngoài hàng - Ảnh 2

 

* Tiếp tục cho dừa tươi nạo sợi, một ít muối vào quậy đều

* Đun hỗn hợp ở lửa trung bình và luôn quậy đều để hỗn hợp không bị cháy

* Khi hỗn hợp sữa được 70°C ta cho 30gr sữa bột vào quậy tan.

* Đổ 50ml sữa còn lại vào 25gr bột ngô để bột ngô được hòa tan và tiếp tục đổ vào nồi hỗn hợp.

* Khi nồi hỗn hợp sôi lục bục ta tắt bếp và để nguội mới đổ vào khuôn kem.

 

Cách làm kem sữa dừa - Nguyên liệu đơn giản mà vị ngon không kém ngoài hàng - Ảnh 3

 

* Sau khi đổ hỗn hợp kem vào khuôn ta để vào ngăn đá khoảng 12 giờ để kem được đông cứng.

* Khi đã đủ thời gian là món kem hoàn thành.

 

Một số lưu ý nho nhỏ:

* Nếu ngại vắt nước dừa tươi bạn có thể thay thế bằng nước cốt dừa đóng lon. Bạn nào chịu khó thì làm dừa tươi cũng đc nhé !

* Trong khi chờ hỗn hợp kem nguội các bạn nên quậy đều để kem không bị đóng lớp màng như vậy kem sẽ không được mịn.

*Lượng sữa đặc này kem sẽ ngọt nhưng rất dẻo thơm nên các bạn chớ giảm nhiều mà ảnh hưởng đến độ dẻo của kem.

* Lấy chổi quét 1 lớp dầu ăn vào khuôn để chống dính khi lấy kem ra.

 

Cách làm kem sữa dừa - Nguyên liệu đơn giản mà vị ngon không kém ngoài hàng - Ảnh 4

 

Cách làm kem sữa dừa - Nguyên liệu đơn giản mà vị ngon không kém ngoài hàng - Ảnh 5

 

Cách làm kem sữa dừa - Nguyên liệu đơn giản mà vị ngon không kém ngoài hàng - Ảnh 6

 

Cách làm kem sữa dừa - Nguyên liệu đơn giản mà vị ngon không kém ngoài hàng - Ảnh 7

Chúc các bạn thành công.

 

Nguồn: FB Nguyễn Hà My

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