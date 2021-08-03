Cách làm cá hồi ngâm tương đậm vị, đưa cơm - ăn một miếng 'tay chân quắn quéo' vì quá ngon

Nấu gì hôm nay 03/08/2021 06:30

Ăn bát cơm trắng nóng hổi với miếng cá hồi mềm mọng, tan ra như thạch cùng chút mù tạt cay cay thì tuyệt cú mèo luôn.

Thời tiết này ở nhà với cái điều hoà man mát, ăn bát cơm trắng nóng hổi với miếng cá hồi mềm mọng, tan ra như thạch cùng chút mù tạt cay cay thì tuyệt cú mèo luôn. Ngoài ra không thể thiếu món trứng lòng đào deo dẻo quện với cơm thì phải nói là ngon hết ý.

 

Nếu đã trót mê món Hàn, thích ăn cơm trắng nhưng lại sợ lên cân thì chị em hãy thử ngay công thức của gái đảm Khương Mỹ Linh: "Món này em làm bằng đường ăn kiêng để tránh sự béo đi một chút nên công thức có khác một chút".

 

Với công thức này nước tương không quá mặn, rất thanh mà khi ăn cá thấm gia vị mà không bị tanh.

 

Nguyên liệu:

- 1 kg cá hồi
- Trứng 10-15 quả
- Nước tương Sampio
- Rượu nấu ăn HQ/ Rượu Mirin
- Chanh vàng 2-3 quả
- Hành tây 2 -3 củ tuỳ nha
- Hành lá, hành boaro
- Ớt xanh, ớt đỏ
- Cá cơm khô
- Tỏi, gừng, tiêu

 

Cách làm cá hồi ngâm tương đậm vị, đưa cơm - ăn một miếng 'tay chân quắn quéo' vì quá ngon - Ảnh 1

 

Công thức nước dùng:

- 300ml nước tương Sampio Hàn Quốc
- 450ml nước lọc
- 150ml rượu nấu ăn HQ/ rượu mirin
- 2 muỗng canh đường/15g đường ăn kiêng
- 1 nhánh gừng
- 2 nhánh đầu hành boaro
- 2 quả ớt xanh, ớt đỏ
- 6-8 tép tỏi
- 1 muỗng canh hạt tiêu đen
- 1.5 muỗng canh cá cơm khô
- 1/2 quả chanh vàng

Cho tất cả nguyên liệu vào nấu sôi thì để lửa trung bình đun 15 phút. Sau đó lọc bã lấy nước dùng, để nguội.

 

Với công thức này nước tương không quá mặn, rất thanh. Bạn nào muốn mặn thêm thì cho nước tương thêm, muốn ngọt cho thêm đường tuỳ ý nhé!

 

Cách làm cá hồi ngâm tương đậm vị, đưa cơm - ăn một miếng 'tay chân quắn quéo' vì quá ngon - Ảnh 2

 

Ngâm cá:
1 củ hành tây thái lát
1 quả chanh vàng thái lát mỏng
2 quả ớt xanh và đỏ thái lát mỏng tuỳ sở thích
Rượu mirin

Rửa cá với rượu mirin khử mùi tanh rất hiệu quả. Sau đó thái miếng vừa ăn độ dày 3-4mm. Xếp 1 lớp hành tây, ớt, chanh rồi tới cá hồi xong cứ vậy xếp cho đầy hộp.

Đổ nước tương đã nguội vào. 

 

Cách làm cá hồi ngâm tương đậm vị, đưa cơm - ăn một miếng 'tay chân quắn quéo' vì quá ngon - Ảnh 3

 

Ngâm trứng lòng đào dẻo:

Trứng luộc nhiệt độ thường khi sôi cho lửa giảm và để 5 - 6 phút thì tắt bếp. Cho 2 thìa giấm vào luộc trứng. Lưu ý khi luộc không đậy nắp vung. Dùng đũa đảo tròn trứng để lòng đỏ vào giữa cho đẹp.

Vớt trứng cho vào thau đá lạnh. Bóc vỏ sẽ mịn, không mất thịt trứng.

Nước ngâm trứng sẽ thái thêm ít hành lá cho vào nữa là xong. Có thể cho thêm 2 thìa cafe dầu mè cho thơm nhé!

 

Cách làm cá hồi ngâm tương đậm vị, đưa cơm - ăn một miếng 'tay chân quắn quéo' vì quá ngon - Ảnh 4

 

Cách làm cá hồi ngâm tương đậm vị, đưa cơm - ăn một miếng 'tay chân quắn quéo' vì quá ngon - Ảnh 5

Chờ đợi cá hồi và trứng ngâm đủ giờ để vớt ra sống ảo mà tay chân quắn quéo hết cả. Thành quả khá đẹp mắt phải không nào!

 

Sau khi ngâm nước tương 5-8 tiếng là ăn được rồi. Nếu bạn nào thích đậm đà, thấm hơn thì để 1 ngày.

 

Cá và trứng ngâm cho tủ lạnh ăn được 2-3 ngày, rất thích hợp cho gia đình bận rộn hay sinh viên ít thời gian.

 

Khi ăn thêm chút kim chi và rong biển sấy khô là chuẩn vị lắm đó.

 

Cách làm cá hồi ngâm tương đậm vị, đưa cơm - ăn một miếng 'tay chân quắn quéo' vì quá ngon - Ảnh 6

 

Cách làm cá hồi ngâm tương đậm vị, đưa cơm - ăn một miếng 'tay chân quắn quéo' vì quá ngon - Ảnh 7

 

Cách làm cá hồi ngâm tương đậm vị, đưa cơm - ăn một miếng 'tay chân quắn quéo' vì quá ngon - Ảnh 8

 

Cách làm cá hồi ngâm tương đậm vị, đưa cơm - ăn một miếng 'tay chân quắn quéo' vì quá ngon - Ảnh 9

Chúc các bạn thành công.

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