Mẹ đảm bật mí cách nấu bún ốc ngon đúng chuẩn Hà Nội: Thịt ốc dai giòn cùng nước dùng đậm đà 'ăn thật đã'

Nấu gì hôm nay 02/08/2021 12:30

Nếu đã chán thịt cá hay bánh trái nhiều kem đường ngọt, mẹ đảm hãy vào bếp trổ tài làm món bún ốc đặc sản dân dã của Hà Nội chiêu đãi cả nhà nhé.

Bún ốc là món đặc sản dân dã của miền Bắc làm say lòng người nếu đã một lần thưởng thức. Nguyên liệu chế biến đơn giản, mộc mạc nhưng sự hòa quện của thịt ốc dai giòn, nước dùng thanh mát chua chua, hòa quện với gia vị ngọt ngào cùng chút rau sống ăn kèm khiến nhiều người xuýt xoa khi nghĩ tới.

 

Trong hội nhóm dành cho những người yêu thích nấu ăn, bạn Xuan Kieu Kado - một người đang sinh sống tại Nhật Bản chia sẻ cách nấu bún ốc theo vị miền Bắc thơm ngon đậm đà chuẩn vị.

 

"Mình là người miền Nam có niềm đam mê các món ăn vùng miền. Để nấu món ăn Việt trên đất Nhật cũng là một vấn đề vì nguyên liệu Việt không phổ biến nên mình thay thế vào đó nguyên liệu gần giống nhất có thể." Xuan Kieu Kado chia sẻ.

 

Mẹ đảm bật mí cách nấu bún ốc ngon đúng chuẩn Hà Nội: Thịt ốc dai giòn cùng nước dùng đậm đà 'ăn thật đã' - Ảnh 1
Món bún ốc làm say lòng người

 

 

NGUYÊN LIỆU

+ Ruột ốc 500g 

+ Giò mộc 500g

+ Xương ống 2 khúc

+ Hành tây 1 củ

+ Tương cà chua 100g

+ Gia vị nêm nếm: Muối, đường phèn, đường, tiêu, bột nêm, giấm gạo

+ Tóp mỡ hành

+ Mỡ heo

+ Góc hành

+ Dầu phi tỏi

+ Tỏi, ớt

 

Mẹ đảm bật mí cách nấu bún ốc ngon đúng chuẩn Hà Nội: Thịt ốc dai giòn cùng nước dùng đậm đà 'ăn thật đã' - Ảnh 2

 

CÁCH LÀM

 

Bước 1: Ốc ngâm nước muối qua đêm cho nó nhả chất dơ cát bẩn ra. Sáng hôm sau đổ nước bẩn đi rửa sạch rồi cho nước vo gạo vào ngâm thêm 1 giờ. Rửa sạch rồi cho vào nồi với ít nước thêm chút  muối. Hấp 10 phút cho chín. Sau đó vớt ốc ra để nguội rồi lể lấy thịt ốc.

 

Mẹ đảm bật mí cách nấu bún ốc ngon đúng chuẩn Hà Nội: Thịt ốc dai giòn cùng nước dùng đậm đà 'ăn thật đã' - Ảnh 3

 

Bước 2: Xương ống mua về rửa sạch. Cho vào nồi với ít nước và muối trần sơ cho ra chất dơ bẩn. Đổ bỏ nước trần xương. Rửa sạch.

 

Cho nước và xương, đường phèn, muối, bột nêm theo khẩu vị gia đình. Ninh xương cho ra nước ngọt.

 

Mẹ đảm bật mí cách nấu bún ốc ngon đúng chuẩn Hà Nội: Thịt ốc dai giòn cùng nước dùng đậm đà 'ăn thật đã' - Ảnh 4

 

Bước 3: Tỏi, hành băm nhỏ. Rau ăn kèm cắt nhỏ vừa ăn. Đậu hũ cắt nhỏ vừa ăn cho vào nồi chiên không dầu chiên 200°c 15phút.

 

Mẹ đảm bật mí cách nấu bún ốc ngon đúng chuẩn Hà Nội: Thịt ốc dai giòn cùng nước dùng đậm đà 'ăn thật đã' - Ảnh 5

 

Bước 4: Làm tóp mỡ hành:

- Mỡ heo thái hạt lựu.

- Gốc hành thái nhỏ.

- Bắt chảo lên bếp cho mỡ vào phi cho vàng thơm. Cho hành vào phi thấy hành đổi màu hơi vàng mình tắt bếp, nêm ít đường bột nêm vừa ăn trộn đều tan rồi cho ra chén.

 

Mẹ đảm bật mí cách nấu bún ốc ngon đúng chuẩn Hà Nội: Thịt ốc dai giòn cùng nước dùng đậm đà 'ăn thật đã' - Ảnh 6 

 

Bước 5: Ớt sa tế:

 

Ớt đông lạnh, tỏi cho vào máy xay nhuyễn vừa không quá nhuyễn. Bắt chảo lên bếp cho vào ít dầu phi tỏi vào bật lửa vừa cho dầu nóng, cho tỏi ớt vào phi thấy tỏi đổi màu hơi vàng thơm mình tắt bếp nêm nếm chút đường bột nêm vừa ăn trộn đều tan rồi cho ra chén.

 

Mẹ đảm bật mí cách nấu bún ốc ngon đúng chuẩn Hà Nội: Thịt ốc dai giòn cùng nước dùng đậm đà 'ăn thật đã' - Ảnh 7

 

Sau khi đã chuẩn bị xong cho ra tô topping tuỳ thích rồi măm thôi, thêm chút rau sống thái nhỏ cùng chút mắm tôm là 'chuẩn chỉnh' rồi. 

 

Các bạn hãy trổ tài chiêu đãi cả gia đình mình bằng món bún ốc thơm ngon đậm đà này nhé. Đảm bảo cả nhà ai cũng khen ngon đấy.

 

Mẹ đảm bật mí cách nấu bún ốc ngon đúng chuẩn Hà Nội: Thịt ốc dai giòn cùng nước dùng đậm đà 'ăn thật đã' - Ảnh 8

 

Mẹ đảm bật mí cách nấu bún ốc ngon đúng chuẩn Hà Nội: Thịt ốc dai giòn cùng nước dùng đậm đà 'ăn thật đã' - Ảnh 9

Chúc các bạn thành công!

 

Nguồn: Xuan Kieu Kado

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