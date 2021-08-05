1001 món ngon từ khoai lang tím: Ngon miệng, đẹp mắt vạn người mê 

Cách làm - Cho khoai lang + nước cốt dừa + sữ tươi không đường + đường vào máy xay nhuyễn. - Cho hỗn hợp vào hộp, để ngăn đông 8 tiếng Sau đó lấy ra cắt thành từng miếng, dùng máy đánh trứng đánh bông tơi tới khi nhuyễn.

Bánh Pancake tím mộng mơ

Công thức bánh Pancake khoai lang tím:

- Khoai lang tín hấp chín, cho thêm nước vào xay mịn

- Cho thêm bột mỳ + bột nở, 1 quả trứng và đường dừa vào trộn đều lên

- Múc từng muỗng hỗn hợp bột vừa pha đổ bánh trên chảo chống dính, mặt bánh sủi tăm thì lật, nướng mặt còn lại cỡ 1 phút là hoàn thiện.

Sữa khoai lang tím

Công thức sữa hạt khoai lang tím:

- 3 miếng khoai lang tím hấp chín + 50g hạt điều + 1 lít nước lọc, các bạn có thể tạo ngọt bằng chà là hoặc đường dừa/ đường thốt nốt. Cho vào máy nấu sữa, bật chế độ sữa không nấu, sau 8 phút là có sữa ấm uống.

Bánh bao khoai lang tím

Phần bột trắng

- 220g bột mỳ đa dụng.

- 20g đường

- 3g men instant (men đã kích hoạt)

- 130ml sữa tươi không đường

Phần bột màu tím

-200g bột mỳ đa dụng

- 2 lát khoai tím hấp chín nghiền nát

-20g đường

- 3g men instant (men đã kích hoạt)

- 100ml sữa tươi không đường

Cách làm

- Trộn đều bột + đường + men

- Sau đó cho sữa tươi vào trộn đều lên, dùng tay nhồi thành 1 khối cho bột nghỉ 5 phút

- Tiếp tục nhồi bột tới khi dẻo mịn không dính tay

- Nhồi xong đem cán bột mỏng thành tảng lớn, phết chút nước lên mặt tảng bột, xếp chồng 2 màu lên nhau, cuộn lại.

Lăn cục bột 1-2 phút cho 2 phần bột liên kết với nhau.

- Sau đó cắt thành từng khúc bột, bỏ lên giấy nến, đem ủ 1 tiếng.

- Ủ xong mình đem hấp.

Chè khoai lang tím dẻo

Viên khoai dẻo: 1 củ khoai tím to + 50g bột năng

* Khoai tím gọt vỏ ngâm nước muối loãng cho hết nhựa và thâm

* Sau đó cắt miếng vừa bỏ vào hấp tầm 10 đến 12 phút cho khoai chín

* Lấy khoai ra nghiền đến khi nát mịn

* Lúc khoai đang nóng thì trộn bột năng vào nhào mịn. Sau khi được hỗn hợp thì để khoai nghỉ 10 phút

* Chia khoai thành từng phần rồi se lại, sau đó cắt thành tứng miếng khoai, áo khoai qua lớp bột năng.

Sau đó luộc viên khoai dẻo, thấy khoai nổi nên là chín vớt ra cho vào bát nước lạnh.

Nước đường ăn kèm chè

Đổ 150ml nước vào nồi cùng một ít đường , đun sôi cho tan đường. Sau đó cho gừng đã thái sợi + lá dứa vào. Nấu đến khi thấy gừng trong hơn nước hơi sệt lại 1 chút rồi tắt bếp.

Nước cốt dừa

Cho vào nồi 100ml nước cốt dừa cùng 80ml nước lọc, đường, 1/2 muỗng bột năng, đảo đều trên bếp lửa nhỏ đến khi nước cốt sôi nhẹ có độ sệt vừa phải thì tắt bếp

Viên chân trâu dẻo nhân dừa

- Cho bột năng ra tô thêm chút đường, đổ từ từ nước nóng rồi nhào tới khi dẻo mịn.

- Lấy từng chút bột, vo tròn ấn dẹt, cho viên dừa nhỏ vào giữa rồi vo tròn lại.

- Cuối cùng là đem luộc tới khi trân châu nổi lên, vớt vỏ ra bát nước lọ.



Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Fb Loan Trần