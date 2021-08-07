Ở nhà 'mùa giãn cách', mẹ đảm chia sẻ thực đơn bữa trưa nhanh-gọn-lẹ lại ngon tuyệt khiến chồng mê tít

Mới đây, mẹ đảm Hà Trang Vân chia sẻ trong hội nhóm dành cho những người mê nấu ăn: "Vợ chồng mình thường chuẩn bị cơm hộp mang đi ăn trưa ở văn phòng. Nấu nướng từ sáng rất tiện, đến giờ nghỉ trưa chỉ việc ăn. Từ lúc Sài Gòn bắt đầu giãn cách, hai vợ chồng ở nhà làm việc nên đến bữa mới lích kích đi nấu. Giờ nghỉ trưa chỉ khoảng 1 tiếng-tiếng rưỡi nên nhiều hôm 12 giờ trưa mới nấu, ăn xong cũng không kịp nghỉ. Sau vài bữa mình đã rút kinh nghiệm chuẩn bị trước hoặc làm các món đơn giản. Mục đích làm sao để trưa ăn nhanh gọn và ngon miệng để chiều làm việc tiếp. Tốt nhất là ăn trưa xong được ngồi nghỉ một lúc và chợp mắt khoảng 20-30 phút. Ngủ trưa ở nhà sẽ được ngả lưng nên mình cảm thấy buổi chiều khoẻ khoắn, tỉnh táo hơn nhiều."

Thực đơn khá đơn giản, phù hợp với nhà hai người, các bạn tham khảo nhé!