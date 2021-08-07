Ở nhà 'mùa giãn cách', mẹ đảm chia sẻ thực đơn bữa trưa nhanh-gọn-lẹ lại ngon tuyệt khiến chồng mê tít

Thực đơn khá đơn giản, phù hợp với nhà hai người và không có nhiều thời gian mà kết quả lại ngon miệng, bổ dưỡng và siêu tiết kiệm.
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Mới đây, mẹ đảm Hà Trang Vân chia sẻ trong hội nhóm dành cho những người mê nấu ăn: "Vợ chồng mình thường chuẩn bị cơm hộp mang đi ăn trưa ở văn phòng. Nấu nướng từ sáng rất tiện, đến giờ nghỉ trưa chỉ việc ăn. Từ lúc Sài Gòn bắt đầu giãn cách, hai vợ chồng ở nhà làm việc nên đến bữa mới lích kích đi nấu. Giờ nghỉ trưa chỉ khoảng 1 tiếng-tiếng rưỡi nên nhiều hôm 12 giờ trưa mới nấu, ăn xong cũng không kịp nghỉ. Sau vài bữa mình đã rút kinh nghiệm chuẩn bị trước hoặc làm các món đơn giản. Mục đích làm sao để trưa ăn nhanh gọn và ngon miệng để chiều làm việc tiếp. Tốt nhất là ăn trưa xong được ngồi nghỉ một lúc và chợp mắt khoảng 20-30 phút. Ngủ trưa ở nhà sẽ được ngả lưng nên mình cảm thấy buổi chiều khoẻ khoắn, tỉnh táo hơn nhiều."
Thực đơn khá đơn giản, phù hợp với nhà hai người, các bạn tham khảo nhé!
Bánh đa cá tôm
- Nước dùng là nước vỏ tôm với cà chua xào, nước cốt me
- Topping gồm: cá chép file chiên giòn, tôm xào mộc nhĩ
- Rau muống chẻ, thì là, rau sống và quất tươi
- Hến xào lá lốt
- Đậu phụ rán
Đùi gà góc tư nướng: Uớp gà gồm mắm, muối hạt, một thìa nước tương, một thìa mật ong. Hành tỏi gừng băm nhỏ, cho vào hộp thuỷ tinh ướp qua đêm. Đến gần giờ ăn cho nào nồi chiên không dầu nướng 20 phút, trong lúc đấy luộc rau củ là xong.
- Cá hồi nướng
- Canh cải bó xôi với hến
- Xoài
- Bò xào ớt chuông, cà rốt
- Rau dền luộc
- Nước luộc dầm sấu chua
- Ổi
- Cá diêu hồng chiên chấm mắm tỏi
- Rau muống luộc
- Nước luộc rau dầm sấu
- Thịt băm xào nấm sả thơm nức mũi.
- Su su luộc
- Canh rau cải bó xôi
- Ức gà áp chảo (ướp muối, nước tương và mật ong qua đêm) ăn kèm với ớt chuông (gà áp chảo chín rồi mới cho ớt vào 2-3 phút
- Cải bó xôi nấu nước luộc tôm
- Nộm rau muống tôm băm lạc rang
- Cá chép giòn kho củ đậu với cà chua
- Cơm rang trứng, lạp xưởng, đậu que, cà rốt, ít ớt chuông
- Đậu que luộc
- Bí non nhồi thịt hấp nguyên quả
- Canh mướp lạc
- Tôm nướng sả muối
- Canh bí đỏ nấm ngọt lừ không cần bột ngọt
- Cá hồi nướng
- Canh cải bó xôi nấm
- Thịt luộc chấm nước tương
- Lạc rang muối (rang bằng nồi chiên không dầu, khi nào cần ăn bỏ ra trộn với dầu olive và muối)
- Cá chép giòn làm sạch bỏ vào nồi áp suất, củ đậu gọt sạch, cà chua bổ múi. Nêm muối, hành gừng, một chút nước tương. Bật nút, đến giờ ăn thì bỏ ra.
- Rau luộc