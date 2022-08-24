Cách làm chuối rim đường ngọt thơm hấp dẫn, ăn là ghiền tại nhà!

Chuối sáp là một trong những loại chuối được trồng chủ yếu ở miền Nam, đặc biệt là tỉnh Bến Tre. So với chuối ta, chuối sáp khi còn xanh sẽ không ăn được, bắt buộc phải luộc lên hoặc chế biến ở dạng: nướng, hấp, chiên… mới sử dụng được.

Chuối là một trong những loại trái cây ngọt thơm rất được ưa chuộng trong ẩm thực. Bạn có thể dễ dàng tìm mua và thưởng thức một cách truyền thống, hay những món ăn vặt thơm ngon hấp dẫn được chế biến từ chuối như: chè chuối, chuối nướng , bánh chuối chiên, kem chuối ,...trong đó, nổi bật hơn cả là món chuối rim đường dẻo mềm, ngọt thơm, đốn tim bao tín đồ ăn vặt. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá về món ăn vặt thơm ngon hấp dẫn này nhé!

Nhờ vào hương vị ngọt thanh và cảm giác giòn sần sật khi thưởng thức, chuối sáp rất được ưa chuộng.

Loại chuối này khi chín có màu vàng, quả mập và nhỏ hơn những loại chuối khác. Vì chuối có mật ngọt nên hay bị côn trùng bám dày đặc bên ngoài. Bởi thế, vỏ chuối có những đám đen nhưng không hề ảnh hưởng đến chất lượng bên trong của nó.

Không chỉ là loại chuối với hương vị ngọt thơm được nhiều thực khách yêu thích, chuối sáp còn là loại quả mang nhiều dinh dưỡng “hấp dẫn” không kém.

Cụ thể, theo nghiên cứu khoa học, các thành phần cơ bản của 139 gram chuối sáp đã được chế biến chín bao gồm:

Chất béo: 0.22g

Chất đạm: 2g

Carbohydrate: 58g

Chất xơ: 3g

Kali: 663mg

Vitamin C: 23mg

Vitamin A: 63mg

Vitamin B-6: 0.29mg

Magie: 57mg

Chính nhờ vào thành phần dinh dưỡng tuyệt vời chứa nhiều vitamin, chất xơ và các khoáng chất như này, việc bổ sung chuối sáp cho thực đơn mỗi ngày, sẽ đem lại cho cơ thể bạn những công dụng bất ngờ như: giảm nguy cơ thiếu máu, tốt cho hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ điều chỉnh huyết áp, tốt cho dạ dày và đường tiêu hóa, là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa hiệu quả, tốt cho mẹ bầu, hỗ trợ giảm cân,...

Đặc biệt, theo các nghiên cứu từ trường Đại học Tokyo, Nhật Bản cho thấy: những quả chuối sáp chín có chứa hợp chất hóa học giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư hiệu quả.

Quả xứng danh siêu trái cây thơm ngon và dinh dưỡng phải không nào? Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào chế biến món chuối rim đường thơm ngon, ngọt thanh, ăn là mê này thôi nào!

Cách làm chuối rim đường ngọt thơm, chuẩn ngon và đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu dễ tìm dễ mua cho món chuối rim đường dẻo ngon!

Chuối sáp (1 nải) 500 gr

Chanh 1/2 trái

Đường nâu 3 muỗng cà phê

Muối 1/2 muỗng cà phê

Các bước tiến hành làm chuối rim đường ăn là ghiền

Bước 1: Sơ chế chuối sáp

Công đoạn làm sạch mủ chuối sáp!

Với chuối sáp sau khi mua về, bạn đem bóc vỏ, nhạt sạch xơ chuối, sau đó rửa sạch mủ và để ráo nước là được nhé.

Bước 2: Luộc chuối

Bạn nhớ đem chuối bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 5 phút sau khi luộc chín nhé!

- Đầu tiên, bạn bắc một chiếc nồi lên bếp, rồi cho lần lượt các nguyên liệu là phần chuối đã sơ chế, 1/4 chén nước (chén ăn cơm), 1/2 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường nâu vào, sau đó tiến hành luộc với lửa nhỏ trong khoảng 5 phút.

- Để chuối dẻo và thơm hơn khi rim thì sau khi luộc chuối, bạn tiến hành vớt chuối ra và cho ngay vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản trong khoảng 5 - 10 phút nhé.

Bước 3: Rim chuối

Quy trình các bước làm chuối rim đường chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho vào nồi 1/3 chén nước (chén ăn cơm) cùng 2 muỗng cà phê đường nâu, rồi bật bếp và tiến hành đun cho đến khi đường tan ra.

- Tiếp đó, bạn cho phần chuối đã luộc chín vào và lăn đều, để đường áo đều bên ngoài chuối.

- Tiến hành rim chuối với lửa nhỏ trong khoảng 8 - 10 phút rồi vắt thêm 1/2 trái chanh vào.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần rim thêm khoảng 2 - 3 phút nữa, là có thể tắt bếp và cho ra dĩa thưởng thức ngay rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Chuối rim đường vàng ươm hấp dẫn cùng vị dẻo ngọt thơm ngon!

Chỉ với những nguyên liệu dễ tìm dễ mua, cùng vài bước chế biến đơn giản, bạn đã có ngay đĩa chuối rim đường vàng ươm hấp dẫn rồi đấy! Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được những trái chuối được rim không quá chín, vẫn giữ được độ dẻo và mật ngọt bên trong, kết hợp cùng lớp đường nâu ngọt thanh áo đều bên ngoài, tất cả tạo nên một món ăn vặt dẻo thơm, ngọt ngon khó cưỡng, đảm bảo dễ dàng đốn tim cả những thực khách không hảo ngọt nhé!

Mẹo chọn mua chuối sáp ngọt thơm

- Bạn nên chọn những trái chuối sáp đã già, chuối sáp càng chín thì sẽ càng ngon.

- Đồng thời, chuối sáp ngon thường có kích thước đều nhau, to vừa phải và vỏ có màu vàng nhạt, bạn lưu ý những điểm này nhé.

- Bên cạnh đó, hạn chế mua những nải chuối sáp còn xanh hoặc non, vì chúng sẽ có vị chát, cứng, khi chế biến sẽ làm ảnh hưởng đến hương vị của thành phẩm.

Trên đây là công thức làm món chuối rim đường dẻo thơm, ngọt ngon hấp dẫn. Với món ăn vặt mang hương vị ngon thơm khó cưỡng cùng cách chế biến siêu đơn giản như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé. Món này mà chọn làm món tráng miệng hay quà vặt trong ngày thì đảm bảo các thành viên trong gia đình, nhất là các thực khách nhí sẽ thích mê đấy. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!