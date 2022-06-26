Kem chuối mít là món ăn vặt chẳng còn xa lạ gì với người dân Việt Nam mỗi mùa hè nóng nữa. Với vị ngọt-thơm-béo vừa phải, lại còn siêu dễ làm, món kem “nhỏ xinh” này đã chiếm lạnh tủ lạnh của các gia đình và được lòng các thành viên với mọi độ tuổi trong gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ. Tháng hè nóng bức lại đến rồi, các chị em hãy khám phá ngay cách làm kem chuối mít siêu đơn giản lại thơm ngon ngay tại nhà nhé!

- Còn chuối thì bạn cũng đem bỏ vỏ, lột hết xơ chuối và thái thành từng lát mỏng dài, với 1 quả chuối bạn có thể cắt thành 3-4 lát tùy ý nhé.

- Trước tiên, mít mua về, bạn bỏ hạt và thái thịt mít thành sợi nhỏ vừa ăn như hình.

Bước 2 : Nấu hỗn hợp sữa

Bạn nhớ khuấy nhẹ nhàng theo 1 chiều thôi nhé!

- Ở công đoạn này, đầu tiên bạn cho 400ml nước cốt dừa, 150ml sữa đặc, 50gr đường và 220ml sữa tươi có đường vào nồi và bắc lên bếp đun ở lửa nhỏ.

- Cứ khuấy nhẹ nhàng đều tay theo 1 chiều trong khoảng 5-7 phút cho hỗn hợp được hòa tan và sôi lăn tăn lên thì bạn có thể tắt bếp và để nguội trong khoảng 5 phút nhé. Bạn lưu ý ở bước này thì không nên khuấy quá mạnh tay, kẻo hỗn hợp sữa sẽ bị tách nước nhé.

Bước 3 : Làm hỗn hợp mít xay và sữa

Hoàn tất hỗn hợp làm kem chuối mít!

- Đầu tiên, bạn lần lượt cho 1 trái chuối, 3 múi mít đã cắt và 2 hộp sữa chua có đường vào máy xay sinh tố và xay ở mức vừa trong khoảng 2-3 phút.

- Tiếp đó, bạn đổ trực tiếp hỗn hợp mới xay vào nồi sữa ở bước trên rồi khuấy nhẹ cho hỗn hợp hòa quyện như hình là đạt nhé.

Bước 4 : Tạo hình và cấp đông cho kem chuối mít

Bạn cần tiệt trùng hộp thực phẩm (với nước nóng) và để ráo nước trước nhé!

- Đến đây thì bạn cần chuẩn bị sẵn 2 hộp thực phẩm đã được tiệt trùng sạch sẽ và ráo nước nhé.

- Kế đó, lần lượt xếp đều vào hộp 1 ít dừa nạo sợi, mít, chuối, sau đó đổ phần hỗn hợp sữa vừa trộn lên, sao cho ngập lớp trái cây vừa xếp.

- Cứ lần lượt xếp từng xen kẽ trái cây với sữa như vậy cho tới khi dùng hết nguyên liệu đã chuẩn bị.

- Cuối cùng, ở mặt trên cùng, bạn chỉ rải đều 1 lớp đậu phộng với dừa nạo lên, sau đó đậy nắp lại và đem bảo quản ở ngăn đông tủ lạnh trong khoảng 8-10 tiếng là hoàn tất nhé.

Thành phẩm



Kem chuối mít thơm ngon, ngọt mát, đảm bảo ăn là mê!

- Khi thưởng thức bạn chỉ cần cho kem chuối mít ra khỏi khay và cắt thành từng khúc vừa ăn là được nhé.

- Kem chuối mít thơm lừng với vị béo ngọt từ sữa dừa, vị ngọt nhẹ từ chuối và dai dai từ mít, xen cùng chút ngọt bùi từ đậu phộng và cơm dừa, ngọt mát mà không quá béo, đúng chuẩn hương vị, đảm bảo ăn là ghiền ngay nhé.

Mẹo chọn nguyên liệu ngon ngọt

Mẹo chọn chuối chín ngon

- Chuối chín ngon là những quả có lớp vỏ bên ngoài màu vàng tươi sáng, có thể xen lẫn các quả màu xanh bởi đó đa phần là chuối chín tự nhiên.

- Lớp vỏ bên ngoài có thể xuất hiện các đốm thâm đen li ti, bạn nên dùng tay ấn vào thân chuối, nếu thấy có độ mềm vừa phải, không quá mềm nhũn thì là chuối vừa chín tới nhé.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên hạn chế mua những trái chuối có cuống gãy rụng, tách rời khỏi cuống, thậm chí còn bị dập nát quá nhiều, bởi đó là những quả chuối đã để quá lâu.

Mẹo chọn mít ngọt ngon, không ngâm hóa chất

- Bạn nên chọn những trái mít có thân tròn, thon đều từ đầu đến đáy quả, không quá gồ ghề hay lồi lõm.

- Mít chín sẽ có vỏ màu ngả nâu hoặc nâu nhạt, có phần cuống lớn, gai mắt nở to và tỏa mùi thơm lừng đặc trưng.

- Ngoài ra, bạn nên lưu ý, mít không ngâm hóa chất khi bổ ra thường sẽ có mủ (nhựa mít) tiết ra khá ít, trái lại nếu thấy mủ quá nhiều tức đó là mít đã được ngâm hóa chất.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên hạn chế mua những trái mít không có mùi thơm đặc trưng của mít, bởi đó có thể là mít đã được tiêm thuốc, đặc biệt nếu mít có gai nhọn và nằm san sát nhau tức mít vẫn chưa đạt độ chín cần thiết nhé.

Trên đây là cách làm Kem chuối mít thơm ngon, ngọt mát ngay tại nhà. Với cách làm siêu đơn giản, nguyên liệu lại dễ tìm và quan trọng là hương vị thơm ngon khó cưỡng như này, các chị em nhất định phải thử trổ tài ngay tại nhà nhé. Mùa hè nóng bức thế này, mà mở tủ lạnh ra là thấy những que kem chuối mít thơm lừng thì còn gì bằng nào! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé !!!