Cách làm món chân gà sốt thái chua cay, ăn là ghiền ngay tại nhà!

Chân gà sốt thái là một món ăn vặt rất nổi tiếng với giới trẻ Sài thành, bởi độ bùng nổ trong hương vị sốt cùng sự kích thích vị giác trong từng lần nếm thử. Nghe thôi là đã muốn thưởng thức ngay rồi, hãy cùng khám phá ngay công thức làm món Chân gà sốt Thái chuẩn vị nhé.

Cụ thể, theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Khoa Thú y, Đại học Chung-Hsing, Đài Loan đã chỉ ra rằng, trong chân gà có chứa hàm lượng collagen rất cao, tương tự như collagen có trong các loại rau lá xanh và trái cây. Điều này đồng nghĩa với việc chân gà là nguồn cung cấp collagen tự nhiên, có tác dụng dưỡng ẩm và ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả.

Chân gà vốn bị hiểu lầm là món ăn gây hại cho sức khỏe, nhưng sự thật là món ăn này mang lại rất nhiều lợi ích không ngờ cho sức khỏe của chúng ta.

Ngoài ra, theo các chuyên gia sức khỏe, chân gà còn mang lại rất nhiều công dụng bổ ích khác như : giảm nguy cỡ gãy xương, hỗ trợ chữa lành vết thương, cải thiện hệ tiêu hóa, duy trì móng, nướu chắc khỏe và cải thiện hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Một chiếc chân gà nhỏ xíu mà rất "có võ" phải không nào ?!!!

Giờ thì hãy cùng khám phá ngay cách làm món Chân gà sốt thái thơm ngon, bổ dưỡng, ăn là mê ngay nhé.

Cách làm món Chân gà sốt thái chua cay tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món chân gà sốt thái, ăn là ghiền!

Chân gà rút xương 1 kg

Xoài xanh 1 trái

Tắc 10 trái

Sả 4 nhánh

Ớt sừng 1 trái

Gừng 1 củ

Nước mắm 140 ml

Đường 140 gr

Nước cốt me 30 gr

Tương ớt Hàn Quốc 30 gr

Ớt bột Hàn Quốc 30 gr

Nước 100 ml

Các bước chế biến món chân gà rút xương sốt thái xoài non

Bước 1 : Làm sốt thái

Nước sốt chua cay đậm vị đặc trưng là chìa khóa thành công cho món ăn!

- Loại sốt chua cay đặc trưng này, chính là chìa khóa giúp món Chân gà rút xương được nhiều thực khách ưa chuộng đến thế đấy!

- Trước tiên, bạn cho lần lượt 140ml nước mắm, 140gr đường, 30gr nước cốt me, 30gr tương ớt Hàn Quốc, 30gr ớt bột Hàn Quốc và 100ml nước vào nồi và bắc lên bếp ở lửa vừa.

- Sau đó vừa đun vừa khuấy đều gia vị cho đến khi gia vị tan hoàn toàn và tạo thành loại sốt sệt thì tắt bếp được rồi.

Bước 2 : Sơ chế chân gà rút xương

Làm sạch và loại bỏ mùi hôi của chân gà

- Ở công đoạn sơ chế này, bạn cho toàn bộ 1kg chân gà rút xương vào thau, sau đó cho thêm 1 muỗng canh muối hạt và 2 muỗng canh giấm ăn vào.

- Tiếp đó, bạn dùng tay bóp thật đều cho chân gà loại bỏ chất bẩn và mùi hôi, sau đó đem rửa lại với nước sạch thêm 2-3 lần là được rồi nhé.

Bước 3: Luộc chân gà

Bạn nhớ ngâm chân gà vào thau nước đá lạnh để tăng độ giòn nhé!

- Ở bước chế biến này, đầu tiên bạn đem 2 nhánh sả và 1 củ gừng đi rửa sạch. Sả thì bạn cắt thành 3 khúc, còn gừng thì thái thành từng lát mỏng.

- Tiếp đó, bạn bắc một nồi nước lên bếp, khi thấy nước bắt đầu sôi lăn tăn thì cho hết phần chân gà đã được sơ chế cùng sả, gừng vào.

- Luộc trong vòng 15 phút thì bạn vớt chân gà ra và rửa lại với nước lạnh.

- Sau cùng, bạn chỉ cần đem phần chân gà này ngâm vào thau nước đá lạnh ít nhất là 15 phút để chân gà được giòn ngon hơn là đạt nhé.

Bước 4 : Sơ chế các nguyên liệu khác

Các nguyên liệu góp phần tạo nên hương vị rất riêng cho Chân gà sốt thái!

- Trước tiên là xoài non, bạn đem đi rửa sạch, gọt vỏ và cắt thành từng khối vuông nhỏ vừa ăn là được.

- Tắc mua về thì bạn cũng đem đi rửa sạch và thái thành những lát thật mỏng.

- Còn về phần sả và ớt, bạn cũng đem rửa sạch và thái thành những lát xéo thật mỏng, riêng ớt thì bạn nên bỏ hạt trước khi thái nhé.

Bước 5 : Trộn chân gà

Ướp thêm 15 phút cho chân gà thấm đều gia vị

- Ở công đoạn cuối cùng này, bạn chỉ cần cho phần chân gà đã được luộc vào một tô lớn, sau đó rưới hết phần sốt thái chua cay lên rồi lần lượt cho các nguyên liệu : sả, tắc, xoài đã được sơ chế vào và bóp trộn cho thật đều.

- Tiếp đó bạn để hỗn hợp ướp thêm 15 phút cho thấm đều gia vị và cho thêm phần ớt tươi thái lát lên trên là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Món chân gà sốt thái - ăn thử là mê!

Chân gà sốt thái với vị giòn dai của chân gà, vị chua giòn của xoài non cùng hương vị đặc trưng chua cay đậm vị của nước sốt thái, tất cả đã cho ra đời 1 món ăn kích thích mọi giác quan của người thưởng thức, từ thị giác, khứu giác cho đến vị giác, đảm bảo ăn một lần là ghiền, nhớ mãi không quên được nhé.

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Cách chọn mua chân gà tươi ngon

Để lựa chọn chân gà ngon thì bạn cần phải quan sát phần chân gà, nếu da có màu trắng hồng tự nhiên, phần xương bên trong vẫn còn đỏ thì là chân gà tươi ngon.

Bạn cũng có thể nhận biết chân gà tươi bằng cách dùng tay sờ. Chân gà tươi ngon sẽ có lớp da đàn hồi, trên da không có nhớt và cầm lên thì thấy chắc tay.

Ngoài ra, không nên chọn mua những chiếc chân gà có bề ngoài quá mập mạp, căng phồng, lớp da không bị nhăn, vì đây có thể là những chân gà đã được bơm nước.

Đặc biệt, nếu chân gà xuất hiện các dị tật, nổi cục u nần, máu tụ thì có thể đây là chân từ gà bệnh, bạn tuyệt đối không nên mua.

Bên cạnh đó, bạn cũng tránh chọn những chân gà bị trầy xước hoặc bị dập, vì đây thường là những chiếc chân gà đã để lâu.

Cách chọn xoài non ngon, chất lượng

Để lựa chọn xoài non ngon, bạn cần lựa những quả có phần eo tròn và nhỏ dần hướng về phía đuôi. Lớp vỏ bên ngoài có màu xanh vừa phải, không quá nhạt cũng không quá đậm.

Đặc biệt, nếu bạn thấy phần cuống còn tươi, đầy đặn, hay còn dính mủ thì đó chắc chắn là xoài tươi vừa mới hái.

Ngoài ra, xoài non ngon khi ấn vào sẽ có độ cứng vừa phải, không quá mềm và có hương thơm xoài dịu nhẹ đặc trưng.

Mẹo bảo quản giúp món chân gà sốt thái được ngon chuẩn vị

- Để bảo toàn được hương vị của món ăn hấp dẫn này, bạn hãy cho chân gà sốt thái vào chai lọ thủy tinh có nắp kín hoặc túi zip rồi đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh.

- Khi lấy chân gà sốt thái ra ăn thì nên gắp chân gà ra bằng kẹp, đũa, muỗng đã được rửa sạch và ráo nước.

- Với cách bảo quản này thì bạn có thể ăn món chân gà sốt thái từ 4-5 ngày mà hương vị vẫn đảm bảo thơm ngon nhé.

Trên đây là công thức làm món Chân gà sốt thái "lừng danh" ngay tại nhà. Món chân gà sốt thái với cách làm đơn giản cùng hương vị thơm ngon khó cưỡng, làm món ăn nhâm nhi cuối tuần này thì còn gì bằng nào. Các chị em hãy nhanh tay lưu lại ngay công thức siêu đơn giản này để có màn trổ tài nấu nướng thành công mỹ mãn nhé.