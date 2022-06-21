2 cách làm cá hường chiên sả siêu thơm, giòn rụm ngay tại nhà!

Cá hường là loại cá thường được các bà nội trợ lựa chọn chế biến để đưa vào bữa cơm gia đình bởi vị ngọt chắc, ít hơi tanh và dễ ăn. Trong đó, có một món ăn với đủ màu sắc hương vị mà người ta không thể không nhắc đến khi nói về chế biến cá hường - chính là món Cá hường chiên sả thơm ngon, vàng rụm, ăn là mê !!! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 2 công thức chế biến món ăn được ưa chuộng này nhé !!!

Cá hường được xếp vào hàng những loài cá quý, thịt cá thơm ngon, ít xương nhỏ, dùng ăn tươi hay đóng hộp. Thịt cá hường giàu Omega-3, có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim, xơ vữa động mạch và Cholesterol cao trong máu.

Cá hường là loại cá nhỏ, có màu hồng nhạt, sống trong nước ngọt và có thịt ngọt, thơm và có giá trị kinh tế cao.

Cá hường có thịt ngọt và ít mùi tanh hơn những loại cá khác!

Ngoài ra, trong thịt cá hường còn có hàm lượng dưỡng chất rất lớn như protein, nhiều vitamin và khoáng chất như kẽm, canxi, sắt và chứa nhiều chất béo tốt cho cơ thể. Ăn nhiều thịt cá tươi sẽ giúp cho sức khỏe của bạn được cải thiện, nuôi dưỡng hệ tim và giảm nguy cơ ung thư. Đồng thời, hỗ trợ phát triển của hệ thần kinh, hệ tiêu hóa và có tác dụng tốt cho đôi mắt.

Với loại cá vừa ngọt thịt lại còn bổ dưỡng như này, chẳng lạ gì khi loại cá này lại luôn được các bà nội trợ ưu tiên như vậy. Giờ thì hãy cùng Phụ nữ và Gia đình khám phá ngay 2 công thức chế biến món Cá hường chiên sả thơm ngon nhé !

2 Cách làm món cá hường chiên sả thơm ngon, vàng giòn tại nhà

Cá hường chiên sả ớt

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món cá hường chiên sả

Cá hường 3 con

Sả 2 nhánh

Ớt tươi 1 trái

Nước mắm 2 muỗng canh

Tương ớt 1 muỗng canh

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (muối/ đường/ bột ngọt) 1 ít

Các bước tiến hành chế biến Cá hường chiên sả ớt

Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu và ướp cá

Các bước sơ chế và ướp cá hồng

- Đầu tiên, sả và ớt mua về, bạn đem rửa sạch và rồi băm nhuyễn ra.

- Tiếp đó là phần cá hường, bạn đem rửa sạch và loại bỏ phần ruột cũng như vây cá đi. Sau đó đem ngâm với nước muối loãng trong khoảng 15 phút rồi đem rửa lại với nước sạch, để ráo nước và dùng dao khứa vài đường trên thân cá như hình là được nhé.

- Cuối cùng, bạn cho ½ hỗn hợp sả ớt đã băm nhuyễn vào để ướp đều 2 mặt cá hường, ướp trong khoảng 15-20 phút cho cá thấm đều gia vị là đạt nhé.

- Cũng ở bước này, bạn có thể cho những khúc sả ngắn vào bụng cá để tăng thêm mùi thơm và giúp tạo hình cá khi hoàn thành được đẹp mắt hơn nhé.

Bước 2 : Chiên cá hường

Visual vàng ươm bắt mắt

- Ở công đoạn này, trước tiên bạn cho 2 muỗng canh dầu ăn lên chảo, khi thấy dầu ăn đã sôi thì bạn cho phần cá hường đã ướp vào chiên.

- Chiên ở lửa nhỏ trong khoảng 15 - 20 phút, khi thấy cả 2 mặt cá đều được chiên chín vàng đều thì bạn có thể tắt bếp và cho cá ra dĩa rồi nhé.

Bước 3 : Làm nước sốt

Nước mắm sốt đậm đà làm tăng mùi vị cho món ăn!

Nước sốt đậm đà chính là linh hồn của món cá hường chiên sả ớt này, để đạt được loại nước sốt chuẩn vị, bạn hãy làm theo công thức sau nhé :

- Đầu tiên, bạn cho lần lượt 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh nước lọc vào phần sả ớt đã băm còn lại và trộn đều.

- Tiếp đó, bạn cho hỗn hợp vừa trộn lên bếp, đun ở lửa nhỏ cho đến khi nước sốt hơi sánh lại thì hoàn tất rồi nhé.

- Sau cùng, bạn chỉ cần rưới phần nước sốt thơm ngon này lên dĩa cá hường chiên chín vàng là có thể thưởng thức ngay rồi nhé.

Thành phẩm

Cá hường chiên sả thơm ngon nức mũi, ăn là ghiền!

Món cá hường chiên sả ớt nóng hổi và siêu thơm ngon, hấp dẫn. Cắn một miếng là thấy giòn rụm và vô cùng đậm đà hương vị, ăn cùng với cơm trắng thì hao cơm khỏi phải bàn luôn.

Cá hường chiên sả ớt khô

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm cá hường chiên sả ớt khô

Cá hường 2 con

Sả 2 nhánh

Tỏi 2 tép

Bột nghệ 1 muỗng cà phê

Ớt khô 1/4 muỗng cà phê

Nước mắm 2 muỗng cà phê

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (đường/ hạt nêm/ tiêu xay) 1 ít

Các bước làm cá hường chiên sả ớt khô tại nhà

Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu

Các bước sơ chế nguyên liệu cho món cá hường chiên sả ớt khô

- Đầu tiên, tỏi bạn đem lột vỏ, rửa sạch rồi đem giã nhỏ ra.

- Sả thì bạn đem bỏ phần lá già và phần gốc rễ, sau đó đem rửa sạch và băm nhỏ.

- Cuối cùng là phần cá hường, bạn đem bỏ ruột và vây cá, sau đó đem rửa lại với nước sạch nhiều lần và khứa vài đường trên thân cá cho dễ thấm gia vị.

Bước 2 : Ướp cá

Phần áo ướp cá với màu vàng tươi từ bột nghệ!

- Ở công đoạn này, bạn cho phần tỏi và sả đã được sơ chế vào chén, sau đó lần lượt cho thêm 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột nghệ, 1/4 muỗng cà phê ớt khô, 1/4 muỗng cà phê tiêu xay và 2 muỗng cà phê nước mắm vào, sau đó trộn thật đều.

- Tiếp đó, bạn chỉ bôi hỗn hợp vừa trộn đều lên 2 mặt cá và để ướp trong khoảng 30 phút cho cá thấm đều gia vị là được.

Bước 3 : Chiên cá

Khi chiên nhớ trở 2 mặt để cá chín đều nhé!

- Ở bước cuối cùng này, trước tiên bạn cho 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo, đợi dầu sôi lên thì từ từ cho phần cá đã được ướp vào.

- Sau khi chiên được khoảng 7 phút là cá đã chín rồi nhé. Lưu ý khi chiên thì bạn nhớ trở cá để cá được chín đều 2 mặt nhé.

Thành phẩm

Cá hường chiên sả ớt khô, giòn thơm đậm vị!

Cá hường chiên sả ớt khô có màu sắc vàng vô cùng bắt mắt, thơm ngát mùi sả ớt. Lớp ngoài của cá giòn tan, bên trong vẫn giữ được độ mềm, béo, thấm gia vị, chấm kèm với nước mắm cùng một ít ớt tươi cắt nhuyễn thì đảm bảo ăn mãi không ngừng đũa được luôn nhé.

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Cách chọn cá hồng tươi ngon, nhiều thịt

- Để chọn được cá hường tươi ngon, bạn nên chọn những con vẫn còn nguyên vẩy sáng óng ánh, phần mang có màu hơi hồng, khi sờ vẫn cảm nhận được độ đàn hồi tốt, cầm chắc tay và miệng cá khép chặt nhé

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những con cá có mắt trong, sáng rõ, hơi lồi, không bị đục hoặc bị chảy nhớt.

Cách chọn mua ớt tươi ngon

- Những quả ớt tươi là những quả có bề mặt sáng bóng, màu đỏ tươi và có hình dáng đều nhau, phần cuống màu xanh tươi, dính chặt vào thân quả ớt.

- Không nên mua những quả đã bị héo, bề mặt bị trầy xước và có nhiều lốm đốm đen bất thường

Cách chọn mua ớt khô chất lượng

- Nên chọn mua ớt khô có màu nâu đồng, sậm màu, không quá tươi sáng.

- Đồng thời, bạn có thể kiểm tra bằng cách ngửi thử, ớt khô ngon là những loại khi ngửi có mùi cay nồng đặc trưng, có thể dễ khiến bạn bị sặc.

- Không nên mua ớt bột nếu thấy chúng có hơi ẩm, mùi mốc, có những đốm đen trắng bất thường.

Trên đây là các mẹo nhỏ cùng 2 cách chế biến món cá hường chiên sả vàng giòn, thơm ngon ngay tại nhà. Với món ăn mang hương vị đậm đà như vầy, các chị em chuẩn bị làm món chính thết đãi các thành viên trong gia đình ăn tối thì còn gì bằng nào, đảm bảo ai ăn cũng mê nha. Chúc các chị em trổ tài thành công nhé !!!