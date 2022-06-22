Khám phá cách làm kem xôi xoài dẻo thơm, ngọt mát ngay tại nhà !

Kem xôi xoài là một trong những món ăn vặt đường phố “đốn tim” bao mùa du khách đến đất nước này, bởi sự kết hợp mới lạ cùng hương vị ăn là mê. Tuy nhiên, giờ đây các chị em chẳng cần phải bay qua Thái mới được thưởng thức món ăn này, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm món Kem xôi xoài trứ danh này tại nhà nhé !

Đầu tiên phải kể tới chính là gạo nếp Thái. Như chúng ta đã biết, Thái Lan là nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới, với loại gạo Thái thơm dẻo nức tiếng gần xa. Còn xoài thái thì chắc quá quen thuộc rồi phải không nào ? Sốt xoài cô đặc chính là thành phẩm từ loại quả ngọt thơm này đấy. Cứ như vậy, hai nguyên liệu tuyệt hảo này được kết hợp với nhau để tạo nên món ăn tuyệt hảo với những hạt xôi dẻo quánh, trắng ngần ăn cùng với kem xoài vàng đượm tươi mát, hòa quyện cùng vị ngọt nhẹ của socola trắng cùng vị thơm bùi của nước cốt dừa, chỉ cần ăn một lần là nhớ mãi không quên được hương vị đặc trưng này.

Các tín đồ ẩm thực Thái chắc chắn chẳng còn xa lạ gì cùng món Kem xôi xoài "lừng danh" này nữa. Điều làm cho món ăn vặt đường phố này trở nên viral trong làng ẩm thực chính ở việc chọn lựa và kết hợp mới lạ giữa các nguyên liệu chất lượng có tiếng.

Cách làm món Kem xôi xoài ngọt mát, dẻo thơm tại nhà

Nguyên liệu làm món Kem xôi xoài chuẩn vị Thái

Nguyên liệu cho món Kem xôi xoài thơm ngon, ăn là mê!

Xôi nếp : 1 chén

Sốt xoài cô đặc : 400 ml

Nước cốt dừa : 400 ml

Sữa tươi không đường : 175 ml

Socola trắng đun chảy : 200 ml

Màu vàng thực phẩm : 1 ít

Chiết xuất vani : 1/4 muỗng cà phê

Đường : 100 gr

Muối : 1/4 muỗng cà phê

Các dụng cụ : máy xay sinh tố, khuôn kem, que gỗ, giấy nến, nồi,…

Cách chế biến món Kem xôi xoài “lừng danh” tại nhà

Bước 1 : Đổ khuôn và làm đông sốt xoài

Sốt xoài cô đặc mềm mịn, ngọt thơm

- Đầu tiên bạn đem khuôn kem rửa sạch và lau khô. Tiếp đó cắm các que gỗ vào khuôn rồi dùng vá múc sốt xoài cô đặc vào khoảng ½ khuôn.

- Cuối cùng bảo quản khuôn sốt xoài ở ngăn đá tủ lạnh trong khoảng 2 tiếng cho đông lại.

Bước 2 : Nấu và xay nhuyễn hỗn hợp nước cốt dừa với nếp

Vị ngọt béo của sữa dừa hòa quyện cùng sự dẻo thơm của gạo nếp

- Đầu tiên bạn bắc 350ml nước cốt dừa lên bếp ở lửa vừa, sau khi nước cốt dừa nóng lên thì cho 100gr đường và ¼ muỗng cà phê muối vào rồi khuấy đều cho đến khi tan hết đường.

- Tiếp đó bạn cho ¼ chén xôi nếp vào nồi nước cốt dừa đang đun và khuấy đều thêm 1-2 phút thì tắt bếp và để cho hỗn hợp nguội.

- Kế đó, khi hỗn hợp cốt dừa và xôi nếp đã nguội, bạn cho hỗn hợp này cùng 175ml sữa tươi không đường, ¼ muỗng cà phê chiết xuất vani vào xay cùng.

- Cuối cùng, bạn cho thành phẩm vừa xay ra tô và cho thêm vào ¼ chén xôi nếp nữa, khuấy đều cho xôi nếp tách rời ra.

Bước 3 : Tạo hình và đông kem xoài nếp cốt dừa

Nếu bạn không muốn ăn lớp socola phủ bên ngoài thì có thể thưởng thức ngay kem xôi xoài rồi nhé

- Khi khuôn sốt xoài cô đặc trong tủ đông đã đủ đông, bạn lấy khuôn ra và tiếp tục dùng vá múc hỗn hợp nước cốt dừa và xôi nếp đã xay vào cho đầy khuôn sốt xoài.

- Sau đó bạn tiếp tục bảo quản khuôn kem này thêm khoảng 2 tiếng ở ngăn đông tủ lạnh cho kem đông lại.

- Cuối cùng, sau 2 tiếng, bạn chuẩn bị một chiếc đĩa có lót giấy nến, rồi lấy kem ra khỏi khuôn rồi để lên đĩa lót giấy nến. Sau cùng, bạn bảo quản đĩa kem có lót giấy trong ngăn đông tủ lạnh trong khoảng 15 phút cho kem cứng lại nhé.

Bước 4 : Phủ lớp socola lên kem

Kem xôi xoài với vỏ áo socola độc đáo !

- Trước tiên, bạn cho 200ml socola trắng đã được đun chảy vào tô rồi cho thêm 1-2 giọt màu vàng thực phẩm, sau đó khuấy đều trong khoảng 1-2 phút để socola trắng chuyển sang màu vàng xinh mắt.

- Sau cùng, bạn lấy từng que kem xoài nếp cốt dừa đã hoàn thành ở bước trên, nhúng từ từ vào phần kem socola trắng có màu vàng tươi vừa làm để cây kem có phần màu áo socola đều màu đẹp mắt.

Bước 5 : Hoàn thành

Ở bước trình bày cuối cùng này, bạn hãy chọn cho mình một chiếc đĩa xinh xắn, sau đó cho 2/4 phần xôi nếp còn lại lên rồi đặt từng que kem đẹp xinh lên mặt xôi, cuối cùng rưới thêm chút nước cốt dừa nguyên chất lên trên cùng là đã có ngay món Kem xôi xoài vàng ươm, ngon mắt rồi nhé !!!

Thành phẩm

Kem xôi xoài nhỏ xinh với màu vàng ươm bắt mắt !

Chỉ với vài công đoạn chế biến đơn giản, bạn đã có thể thưởng thức ngay món ăn vặt “trứ danh” của Xứ sở Chùa vàng ngay tại nhà rồi. Nổi bật với hai tông màu vàng ươm của xoài và trắng sữa của xôi nếp, 2 nguyên liệu tưởng chừng chẳng ăn nhập với nhau nhưng lại tạo nên một thành phẩm vừa bắt mắt lại có hương vị vô cùng hấp dẫn, ăn một lần là nhớ mãi không quên.

Sốt xoài cô đặc mua ở đâu ?

Bạn có thể tự làm sốt xoài cô đặc chất lượng tại nhà

Sốt xoài cô đặc là nguyên liệu đặc biệt, làm nên hương thơm đặc trưng cho món Kem xôi xoài. Để mua được sốt xoài cô đặc, bạn có thể mua tại các cửa hàng nguyên liệu bánh hay các cửa hàng bán mứt, siêu thị,…

Ngoài ra, bạn có thể tự làm sốt xoài cô đặc bằng cách xay nhuyễn xoài chín rồi rim sệt lại với đường tùy vào khẩu vị. Vừa an toàn lại thơm ngon tự nhiên, các chị em hoàn toàn có thể thử nhé, thành phẩm sẽ khiến bạn ngạc nhiên đó.

Mẹo nấu xôi nếp dẻo thơm

Xôi nếp dẻo thơm là "linh hồn" của món ăn vặt này!

Xôi nếp là 1 trong 2 nguyên liệu nhất, nắm giữ “linh hồn” cho món ăn vặt Kem xôi xoài nổi tiếng này. Để thành phẩm được chất lượng chuẩn vị Thái, các chị em hãy nấu xôi nếp theo cách sau nhé :

- Bước 1 : Gạo nếp mua về thì bạn đem rửa thật sạch rồi đem ngâm trong khoảng 3-4 tiếng rồi vớt ra và để ráo nước. Bạn lưu ý không nên ngâm quá lâu để tránh xôi bị nhão nhé.

- Bước 2 : Bạn cho phần xôi nếp đã ngâm xong vào xửng hấp, đổ vào 200ml nước, để ở lửa nhỏ và hong xôi trong khoảng 30-40 phút là hoàn thành nhé.

Trên đây là công thức làm món Kem xôi xoài dẻo thơm, ngọt mát siêu đơn giản tại gia. Với hương vị mới lạ cùng sự kết hợp độc đáo giữa xôi nếp và xoài, đây chắc chắn là món ăn “đổi gió” cho bữa ăn gia đình, làm bữa sáng hay ăn vặt trong ngày đều ngon cả. Chúc các chị em trổ tài thành công để các thành viên trong gia đình có cơ hội thưởng thức món ăn nổi tiếng của Xứ sở Chùa vàng này nhé !!