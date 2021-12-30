Cách làm kem chuối bùi, mát lạnh, thơm ngon tại nhà

Món kem chuối là món ăn “trưa hè” thời ấy, vô cùng được mong đợi của đám trẻ - cái thời rất ít nhà có tủ lạnh, toàn chữ đông bằng thùng đá lạnh. Đây là món quà vặt tuổi thơ. Để thưởng thức lại món ăn này thêm một lần nữa thì bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn cách làm kem chuối sau đây.

Kem chuối là một món quà vặt tuổi thơ quen thuộc với nhiều người. Một khi đã ăn chắc hẳn khó ai có thể quên được hương vị ấy. Đó là hương vị của tuổi thơ, hương vị của những ký ức vui vẻ và đẹp đẽ, hương vị của làng quê Việt. Chỉ cần cắn một miếng thôi cũng đủ giúp bạn trở về tuổi thơ, tận hưởng cảm giác mát lạnh, ngọt ngào của chuối, quyện với chút bùi bùi của đậu phộng và béo ngậy của sữa của ngày ấy.

Bạn có biết vị bùi của kem chuối là từ lạc (đậu phộng). Chính vì vậy, bước đầu tiên khi làm kem chuối chính là rang đậu phộng. Bạn hãy bắt chảo lên bếp, đợi chảo nóng một lúc rồi cho đậu phộng vào rang cùng với một chút muối. Trong quá trình rang thì để lửa nhỏ và đảo đều tay để đậu không bị cháy. Khi nào thấy đậu phộng chín thơm, vàng đều thì đổ ra rổ, để nguội hẳn rồi tiến hành xát sạch lớp vỏ lụa, chỉ lấy phần đậu phộng trắng sạch.

Kem ăn ngon nhất khi vừa hoàn thành và bảo quản càng ngắn ngày càng có lợi cho sức khỏe . Để làm món này, bạn hãy chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

Sau khi rang lạc xong thì bạn hãy tiến hành nấu nước cốt dừa. Bạn hãy cho từ từ 100ml nước cốt dừa vào nồi, nếu có cặn ở dưới đáy chén thì bỏ đi. Tiếp theo bắt nồi lên bếp đun với lửa vừa, cho vào 2 muỗng canh sữa đặc, 1 muỗng cà phê đường và ½ muỗng cà phê muối, khuấy đều. Bạn nhớ khuấy đều tay, không để bị vón cục.

Khi nước cốt dừa sôi, cho thêm 1 ống vani vào và khuấy đều. Tiếp đến, hòa tan 1 muỗng canh bột năng với 50ml nước lọc, rồi từ từ cho từng ít một bột năng vào nồi và khuấy liên tục đến khi hỗn hợp có độ sánh như mong muốn thì tắt bếp.

Bạn đợi nước cốt dừa hơi nguội rồi cho 100ml sữa tươi không đường vào, khuấy đều hỗn hợp. Trong lúc đợi nước cốt dừa nguội hoàn toàn thì bạn hãy tiến hành lột vỏ chuối rồi cắt thành từng lát dày khoảng 0,5cm.

Tiếp theo, bạn lại chuẩn bị một hộp đựng, cho lớp dừa nạo sợi xuống đáy hộp, rồi cho thêm đậu rang, sau đó xếp một lớp chuối cắt lát, cho thêm nước cốt sữa dừa lên trên. Lặp lại từng bước như vậy cho đến khi đầy hộp.

Như vậy là hoàn thành xong công đoạn làm kem chuối, cuối cùng là bạn chỉ cần chờ đợi, đậy kín nắp hộp vào đặt vào ngăn đá tủ lạnh , để từ 5 – 6 tiếng là có thể lấy ra thưởng thức. Trước khi ăn kem thì bạn nên lấy kem ra và để trong nhiệt độ phòng trong khoảng vài phút cho mềm, rồi mới cắt thành miếng vừa ăn.

Kem chuối để từ 5-6 tiếng trong tủ lạnh là có thể ăn được

Kem chuối đạt yêu cầu là kem đông đặc hoàn toàn, có màu trắng ngà của nước cốt dừa. Đặc biệt là khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị giòn thơm của đậu phộng, vị béo ngậy của sữa và nước cốt dừa và vị mềm dẻo của chuối chín.

Để đổi vị một chút cho bé thì mẹ cũng có thể học thêm cách làm kem chuối mít. Bởi chuối và mít là những loại quả rất bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Trong chuối rất nhiều kali, 1 quả chuối loại lớn có tới 487mg kali. Đặc biệt, kali rất có lợi cho sự hoạt động của cơ thể, đặc biệt là trái tim, tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Vậy nên chuối và mít được kết hợp với nhau tạo thành món kem chuối mít hoàn hảo, đánh thức sự hấp dẫn của hương vị kem trái cây tự nhiên.

Vào mùa hè nóng bức mà được thưởng thức que kem chuối mít thơm ngậy của sữa, bùi bùi của lạc rang và thanh mát của dừa sợi cũng vô cùng hấp dẫn. Món kem cũng rất dễ làm. Bạn hãy chuẩn bị các nguyên liệu sau đây:

Nguyên liệu:

3-4 trái chuối chín

3-4 múi mít

150 gram kem sữa dừa

3 muỗng canh sữa đặc

1 muỗng canh đường

1 lượng nhỏ muối

1 muỗng cà phê vanilla

2 muỗng canh đậu phộng rang vàng

1/3 chén dừa non bào sợi

Kem chuối mít cũng là món kem vô cùng thơm ngon hấp dẫn

Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong, bạn hãy bắt tay vào làm luôn nhé!

Bước 1: Bạn hãy thái mít thành sợi, thái sợi hơi dày một chút để dễ ăn. Sau đó thì thái lát chuối cũng hơi dày. Đậu phộng rang xong, xát hết vỏ, đem giã, nhưng đừng giã nát quá.

Bước 2: Cho kem tươi + kem sữa dừa + sữa đặc + đường + vanilla và muối cho vào bát to, dùng phới lồng đánh hơi sánh.

Bước 3: Cho ít kem vào khay hoặc khuôn nhỏ. Sau đó cho mít và xếp chuối, tiếp đến là kem, cứ thế đổ đầy khuôn và lớp cuối cùng là kem. Sau đó, rắc đậu phộng và dừa non đầy mặt. Sau cùng là cho khay kem vào ngăn đá tủ lạnh, đến khi nào kem đông lại, mát lạnh là có thể dùng được.

Vị ngọt của chuối, mít hòa quyện với mùi vị thơm béo của dừa non sẽ kích thích vị giác. Ngay cả những em bé kén ăn cũng sẽ mê tít món này.

Ngày hè ăn kem chuối tốt cho sức khỏe

So với những loại kem đang bán trên thị trường thì kem chuối nhà làm không chỉ đảm bảo vệ sinh mà còn rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là tốt cho trẻ nhỏ. Bởi

chuối là loại trái cây chứa nhiều chất xơ nên giúp cho hệ tiêu hóa được cải thiện đáng kể, làm sạch đường ruột và ngăn ngừa nhiều vấn đề tiêu hóa. Nhờ đó hạn chế được tình trạng tích tụ các chất dư thừa trong cơ thể.

Hơn nữa, ăn kem chuối còn giúp kích thích bài tiết dịch nhầy, tái tạo niêm mạc giúp vết loét mau phục hồi. Vậy nên đây là một trong những món ăn giải nhiệt ngày hè được nhiều bác sĩ khuyên cho bé ăn.

Đặc biệt, vào những ngày hè nóng bức, ăn kem chuối là cách bổ sung năng lượng nhanh và hiệu quả cho cơ thể. Bởi trong kem chuối chứa nhiều dưỡng chất như chất xơ, vitamin C, B6, kali… giúp phục hồi cơ thể, tái tạo năng lượng, giúp ngày dài làm việc trở nên thoải mái và dễ chịu hơn.

Món kem chuối rất tốt cho sức khỏe lại giải nhiệt ngày hè tốt

Hơn nữa, món kem chuối này cũng một món ăn vặt giàu chất dinh dưỡng, thơm mát, giúp mẹ bảo vệ sức khỏe ngày hè. Đặc biệt là món kem chuối xay, kết hợp thêm sô cô la giúp công việc nấu nướng của mẹ sẽ trở nên thú vị hơn khi biến những trái chuối chín thành món kem hấp dẫn, giúp bé ăn ngon miệng, tăng cân đều đều, phát triển tốt.

Chỉ với những công thức làm kem chuối mít như trên, hy vọng sẽ giúp ích được cho chị em có thể tự mình làm được món kem vừa ý. Kem chuối mát lạnh, thơm mùi chuối vừa tốt cho sức khỏe lại giải nhiệt cực tốt. Hơn nữa, món kem này còn cung cấp thêm nhiều năng lượng cho mọi người khi ăn, cảm thấy khỏe khoắn, không còn khó chịu với không khí nóng bức của ngày hè. Kem chuối chỉ nên sử dụng trong vòng 3 – 4 ngày là ngon nhất, nếu để lâu quá sẽ mất đi hương vị. Vì thế, chị em chỉ nên làm vừa đủ ăn, cân nhắc định lượng cho phù hợp.