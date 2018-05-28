Cách làm kem chuối nước cốt dừa cực dễ tại nhà không cần dùng máy

Không cần dùng tới máy làm kem, chỉ cần làm theo vài thao tác đơn giản theo cách dưới đây, bạn sẽ có ngay món kem chuối nước cốt dừa siêu ngon, ngậy và bùi ai cũng mê. Ai chưa biết thì lập tức ghi lại cách làm kem chuối dừa tại nhà này đi, chắc chắn ăn ngon không hối hận.

Công thức làm kem chuối nước cốt dừa này dành cho gia đình từ 4-6 người ăn thỏa thích. Bạn có thể làm để ăn ngay hoặc cất kín trong tủ lạnh ăn dần, rất tiện mà vẫn đảm bảo độ thơm ngon.

Kem chuối nước cốt dừa là món kem thơm ngon mà lại dễ làm không cần tới máy làm kem - Ảnh: Internet

- Chuối chín: 8 quả chuối tây

- Lạc rang: 200g

- Nước cốt dừa lon: ½ lon lớn

- Sữa đặc: 200ml

- Sữa tươi: 100ml

- Sữa chua: 3 hộp

- Đường kính trắng: 3 thìa canh (tùy khẩu vị thích ăn ngọt nhiều hay ít ngọt)

- Dừa nạo sợi: khoảng 1 lạng

- Khuôn đổ kem

Kem chuối nước cốt dừa là món ăn khoái khẩu của các bé trong ngày hè - Ảnh: Internet

Cách làm kem chuối nước cốt dừa cực ngon tại nhà

- Rang lạc nhỏ lửa đến khi vỏ lạc chuyển dần sang màu đỏ sậm và khi ăn thử thấy lạc chín đều, giòn tan thì tắt bếp, bỏ vỏ lạc. Để tiện lợi và làm nhanh hơn, bạn có thể lựa chọn mua lạc rang sẵn ngoài chợ, tuy nhiên gia thành sẽ cao hơn việc tự rang lạc.

- Sau khi rang lạc, bạn dùng chày để giã nhỏ lạc ra một chút hoặc có thể bọc lại vào khăn cotton và đập dập để lạc có vị bùi hơn khi rắc vào kem

- Bóc bỏ vỏ chuối, thái thành các lát mỏng vừa ăn, xóc qua với ½ lượng đường đã chuẩn bị

- Đổ nước cốt dừa lon, sữa tươi, sữa đặc, sữa chua và phần đường còn lại vào một tô lớn, khuấy đều hoặc có thể đem xay bằng máy xay sinh tố cho bông đều

- Khuôn đổ kem sau khi đã tráng nước sôi thì bạn đổ ½ hỗn hợp nước cốt dừa vừa trộn vào, tráng đều đáy khuôn

- Xếp chuối vừa cắt vào kín mặt khuôn, sau đó rắc một chút dừa nạo sợi lên trên

- Tiếp tục đổ nước cốt dừa lên và lại lặp lại việc xếp chuối

- Cuối cùng, rắc lạc và dừa nạo lên lớp trên cùng, đậy nắp lại rồi bỏ tủ lạnh

- Để kem trong tủ lạnh ít nhất 5 giờ để kem đông hoàn toàn, sau đó bạn có thể lấy ra ăn được rồi.

Kem chuối nước cốt dừa tự làm tại nhà vừa ngon lại đảm bảo - Ảnh: Internet

Nếu không có khuôn kem vuông, bạn có thể dùng hộp nhựa đựng thực phẩm hoặc bát tô có thành cao để đựng kem. Tùy vào độ dày hay mỏng của các lớp kem mà thời gian làm đông kem sẽ nhanh hay chậm hơn.

Để có thể lấy kem ra đẹp, bạn nên ngâm tô đựng kem trong chậu nước khoảng 1 phút, sau đó úp kem ra đĩa. Dùng 1 chiếc đĩa hoặc khay lớn đậy lên trên, sau đó úp ngược lại, phần lạc và dừa nạo sẽ ở trên rất đẹp mắt. Bạn có thể dùng dao để cắt kem thành các phần nhỏ vừa ăn và đem ra mời khách. Chúc các bạn thành công!