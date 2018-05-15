Cách làm kem chuối thơm ngon giải nhiệt ngày hè cực đơn giản tại nhà

Nấu gì hôm nay 15/05/2018 18:21

Kem chuối là món quà vặt thơm ngon, bổ dưỡng được nhiều người yêu thích, nhất là trong những ngày hè nắng nóng. Cách làm món kem này cũng rất đơn giản, bạn có thể tự tay chế biến để cùng gia đình thưởng thức.

Chuối là loại quả chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Hàm lượng lớn kali trong loại quả này giúp bảo vệ tim mạch, ổn định huyết áp, ngăn ngừa co thắt cơ bắp, cải thiện chứng phù thũng…

Bên cạnh đó, chuối còn chứa rất nhiều chất xơ và các loại vitamin tốt cho hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa táo bón, bảo vệ mạch máu, xương và các mô, đặc biệt giúp chống lại một số bệnh ung thư hiệu quả.

Để thay đổi khẩu vị, hãy thử làm kem chuối giải nhiệt cho ngày nắng nóng, giúp tăng cường sức khỏe. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự tay chế biến kem chuối tại nhà với cách làm cực đơn giản dưới đây, vừa an toàn vừa bổ dưỡng:

Cách làm kem chuối thơm ngon giải nhiệt ngày hè cực đơn giản tại nhà - Ảnh 1
Kem chuối mát lạnh không chỉ giúp giải nhiệt mà còn tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm kem chuối thơm ngon cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 4 quả chuối tây

- 300ml sữa chua

- 150ml nước cốt dừa

- 150ml sữa ông thọ

- Đậu phộng rang

- 150g dừa nạo sợi

Hướng dẫn thực hiện:

Chuối chín đem bóc vỏ rồi cắt thành từng lát mỏng theo chiều dọc quả chuối, sau đó dùng dao bản to ép mỏng chuối. Chuẩn bị sẵn tô lớn, cho các nguyên liệu gồm sữa chua, nước cốt dừa, sữa ông thọ vào rồi dùng muỗng khuấy đều hỗn hợp.

Cách làm kem chuối thơm ngon giải nhiệt ngày hè cực đơn giản tại nhà - Ảnh 2
Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị sẵn hộp vuông hoặc chữ nhật để đổ hỗn hợp vào làm kem. Đầu tiên bạn đổ một lớp kem nước dừa xuống đáy hộp rồi xếp chuối lên phía trên, cho thêm một ít dừa sợi và đậu phộng vào rồi lại tiếp tục đổ hỗn hợp kem lên. Cứ một lớp kem, một lớp chuối rồi đến dừa nạo, thực hiện liên tục như vậy cho đến khi hết nguyên liệu.

Cách làm kem chuối thơm ngon giải nhiệt ngày hè cực đơn giản tại nhà - Ảnh 3
Đổ hỗn hợp kem và xếp chuối vào hộp thành từng lớp - Ảnh minh họa: Internet

Phía trên cùng bạn rắc nhiều lạc và dừa nạo sợi hơn rồi dùng tay ấn nhẹ để lạc và dừa nạo sợi dính vào kem, khi ăn sẽ không bị rơi ra.

Dùng nắp đậy kín hộp kem chuối lại rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh để khoảng 4-5 tiếng đồng hồ là đã có thể thưởng thức ngay món kem chuối mát lạnh, thơm ngon và bổ dưỡng.

Bạn có thể ăn kem ngay trong hộp hoặc nhúng hộp kem vào chậu nước để lấy toàn bộ kem ra, sau đó cắt thành từng miếng vừa ăn. Xếp kem chuối đã cắt từng miếng ra đĩa, thêm đậu phộng lên phía trên và cùng gia đình thưởng thức ngay thôi nào.

Cách làm kem chuối thơm ngon giải nhiệt ngày hè cực đơn giản tại nhà - Ảnh 4
Cắt kem chuối thành từng miếng vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ với vài thao tác đơn giản, món kem chuối mát lạnh, thơn ngon đã hoàn thành. Đây sẽ là món quà vặt hấp dẫn để cùng gia đình và bạn bè nhâm nhi trong ngày nắng nóng.

Chúc bạn thành công với cách làm kem chuối thơm ngon, bổ dưỡng cực đơn giản này tại nhà nhé!

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