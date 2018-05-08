Chị em thi nhau học cách làm chè sâm bổ lượng giải nhiệt ngày nắng nóng, uống tới đâu mát tới đó

Nấu gì hôm nay 08/05/2018 17:01

Vị ngọt thanh mát của chè sâm bổ lượng sẽ giúp bạn “xua tan” cái nắng nóng gay gắt ngày hè. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự tay chế biến tại nhà với cách làm cực đơn giản dưới đây.

Chè sâm bổ lượng có nguồn gốc từ Quảng Đông (Trung Quốc) với tên gọi ban đầu là "thanh bổ lượng". Dần dần món chè thanh nhiệt này trở thành thức uống quen thuộc và không thể thiếu trong những ngày nắng nóng.

Không chỉ là món quà vặt giải nhiệt ngày hè, chè sâm bổ lượng còn được rất nhiều người yêu thích bởi những tác dụng tuyệt vời của nó đối với sức khỏe.

Chị em thi nhau học cách làm chè sâm bổ lượng giải nhiệt ngày nắng nóng, uống tới đâu mát tới đó - Ảnh 1
Chè sâm bổ lượng không chỉ giúp thanh nhiệt cơ thể mà còn bồi bổ sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Được làm từ những vị thuốc quý như hạt sen, táo đỏ, đậu xanh… chè sâm bổ lượng giúp an thần, mang lại giấc ngủ ngon và hỗ trợ điều trị một số vấn đề về đường tiêu hóa. Công dụng chính của chè sâm bổ lượng chính là thanh nhiệt và bồi bổ cơ thể.

Nếu bạn đang muốn thanh lọc cơ thể, thải độc gan thì hãy thử dùng ngay món chè sâm bổ lượng thanh mát này. Cách làm chè sâm bổ lượng cũng rất đơn giản, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay để cả gia đình cùng thưởng thức.

Cách làm chè sâm bổ lượng thanh nhiệt tại nhà

Nguyên liệu:

- 300g củ sen

- 200g phổ tai

- 150g nhãn nhục

- 150g hạt bo bo

- 100g đậu xanh

- 100g đậu đỏ

- 150g táo đỏ

- 150g hạt sen tươi

- 1kg đường phèn

- 10g muối

- Củ năng

Chị em thi nhau học cách làm chè sâm bổ lượng giải nhiệt ngày nắng nóng, uống tới đâu mát tới đó - Ảnh 2
Một số nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Củ sen mua về gọt sạch vỏ, lấy hết phần sơ rồi cắt thành từng khoanh vừa ăn. Sau đó ngâm củ sen đã cắt khoanh với nước muối loãng, vắt thêm một ít nước cốt chanh để củ sen trắng và giòn ngon hơn.

Phổ tai, nhãn nhục, bo bo và táo đỏ đem rửa sạch, ngâm với nước ấm để làm mềm. Đậu xanh và đậu đỏ rửa sạch, ngâm nước ấm khoảng nửa tiếng để hạt đậu nở đều, khi nấu sẽ nhanh nhừ.

Bắc nồi nước lên bếp, cho đậu đỏ vào đun với lửa vừa. Khi đậu đỏ vừa mềm, cho phần đậu xanh vào nấu cùng khoảng 10-15 phút thì dùng thìa kiểm tra xem đậu xanh đã chín chưa. Nếu hạt đậu mềm thì thêm vào 200g đường phèn để đậu thấm đường.

Chị em thi nhau học cách làm chè sâm bổ lượng giải nhiệt ngày nắng nóng, uống tới đâu mát tới đó - Ảnh 3
Cho lần lượt các nguyên liệu vào nồi - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo, bạn cho phần bo bo vào nồi nấu khoảng 20 phút, trong thời gian đun, nên thêm từ từ nước vào sao cho đủ 6 lít nước là được. Sau khi bo bo đã chín, cho phần củ sen và hạt sen vào đun, sau 15 phút thì cho phần táo đỏ vào nồi.

Cuối cùng thêm vào 800g đường phèn, 10g muối, củ năng, nhãn nhục và phổ tai, đun khoảng 10 phút với lửa nhỏ để các nguyên liệu chín đều và thấm đều đường, sau đó tắt bếp. Đợi chè nguội, bạn đổ ra ly thêm vào đá bào là có thể thưởng thức ngay.

Chị em thi nhau học cách làm chè sâm bổ lượng giải nhiệt ngày nắng nóng, uống tới đâu mát tới đó - Ảnh 4
Cách làm chè sâm bổ lượng rất đơn giản phải không nào! - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với cách làm chè sâm bổ lượng cực đơn giản này tại nhà nhé!

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