Cách làm nước gạo lứt rang thơm ngon cực đơn giản tại nhà, uống đến đâu mỡ thừa tự động tan đến đó

Nhờ những dưỡng chất đặc biệt có trong thành phần mà gạo lứt có khả năng giải độc, giảm cholesterol, thanh nhiệt cơ thể, làm đẹp da và giảm cân nhanh chóng…

Gạo lứt chứa hàm lượng lớn chất xơ nhưng lại ít tinh bột hơn gạo thông thường nên rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn, giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón xảy ra. Bên cạnh đó, gạo lứt còn chứa nhiều kẽm, sắt, magie, canxi cùng các loại vitamin A, B, C, D… cần thiết cho cơ thể giúp cung cấp năng lượng và tăng cường sức đề kháng.

Thay vì mua nước gạo lứt ngoài hàng có thể không đảm bảo vệ sinh, bạn nên tự chế biến tại nhà với cách làm cực đơn giản dưới đây:

Uống nước gạo lứt mỗi ngày sẽ giúp quá trình ăn kiêng trở nên dễ dàng hơn vì thức uống này tạo cảm giác no lâu cho người dùng. Không chỉ vậy, thường xuyên uống gạo lứt rang còn giúp thúc đẩy trao đổi chất trong cơ thể, nhờ đó chất béo tích tụ được loại bỏ nhanh chóng.

Cách làm gạo lứt rang cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 200g gạo lứt

- 2 lít nước

- Một chút muối

Hướng dẫn thực hiện:

Gạo lứt trước khi rang đem vo sạch, loại bỏ những hạt xấu rồi vớt ra để ráo nước.

Bắc chảo lên bếp, cho gạo lứt vào rang với lửa nhỏ, dùng đũa đảo đều liên tục để gạo không bị cháy, thức uống sẽ ngon hơn. Rang cho đến khi thấy gạo có mùi thơm và hơi ngả sang màu đậm và khô hẳn thì tắt bếp. Cho gạo lứt ra tô, đợi nguội rồi cho vào hũ thủy tinh bảo quản để dùng dần.

Rang khô gạo lứt rồi cho vào hũ bảo quản - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần sử dụng, bạn chỉ cần lấy khoảng 100g gạo lứt đã rang sẵn cho vào nồi nấu với 2 lít nước và một chút muối. Đợi nước nguội, bạn có thể cho vào bình rồi bảo quản trong tủ lạnh và dùng trong ngày.

Nếu không có thời gian, bạn có thể chuẩn bị một bình giữ nhiệt, cho một ít gạo lứt đã rang vào. Sau đó đổ nước sôi vào như cách pha trà thông thường, đợi khoảng 5 phút là có thể uống được.

Thường xuyên uống nước gạo lứt rang sẽ giúp giảm cân và đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Tùy theo sở thích mà bạn có thể pha đậm, nhạt hoặc uống nóng, lạnh. Kiên trì áp dụng khoảng 1 tuần, bạn sẽ thấy hiệu quả giảm cân rõ rệt.

Nước gạo lứt rang là thức uống bổ dưỡng rất tốt cho những người bị bệnh gút, phong thấp, táo bón, nóng trong… đồng thời hỗ trợ giảm cân nhanh chóng và cải thiện làn da từ bên trong.

Chúc bạn thành công với cách làm nước gạo lứt rang giảm cân cực đơn giản này tại nhà nhé!