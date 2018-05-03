Cách làm nước ép bưởi ngon không bị đắng, uống mỗi ngày sẽ giúp giảm cân nhanh chóng

Nấu gì hôm nay 03/05/2018 18:03

Nước ép bưởi là thức uống giải khát được nhiều chị em yêu thích, đặc biệt là trong ngày hè nắng nóng. Cách làm thức uống này rất đơn giản, bạn có thể tự thực hiện tại nhà để uống giảm cân và làm đẹp da.

Nước ép bưởi không chỉ có mùi vị ngon ngọt thanh khiết mà còn chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Bưởi chứa hàm lượng lớn enzyme giúp đốt cháy chất béo và mỡ thừa nhanh chóng.

Bên cạnh đó, hàm lượng lớn vitamin A và vitamin C trong loại quả này còn giúp duy trì độ ẩm trong da, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và mụn trứng cá. Thường xuyên sử dụng nước ép bưởi sẽ giúp bạn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng làn da tươi trẻ đầy sức sống.

Cách làm nước ép bưởi ngon không bị đắng, uống mỗi ngày sẽ giúp giảm cân nhanh chóng - Ảnh 1
Bưởi rất tốt cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước ép bưởi không khó nhưng làm sao để nước ép không bị đăng thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là 2 cách làm nước ép bưởi thơm ngon cực đơn giản tại nhà, chị em có thể bắt tay vào thực hiện ngay:

Cách làm nước ép bưởi thơm ngon cực đơn giản tại nhà

Nước ép bưởi mật ong

Nguyên liệu:

- 1 quả bưởi

- 2 thìa cà phê mật ong

- Chanh tươi

Hướng dẫn thực hiện:

Bưởi gọt vỏ, bỏ phần cùi, tách lấy múi rồi bóc thật sạch phần màng bao quanh để tránh làm nước ép bị đắng. Sau khi bỏ hạt, cho múi bưởi vào máy ép lấy nước bưởi nguyên chất.

Đổ nước bưởi ra ly, thêm vào 2 thìa cà phê mật ong rồi khuấy đều. Chanh tươi cắt lát để trang trí, thêm vào đá bào là có thể thưởng thức ngay.

Cách làm nước ép bưởi ngon không bị đắng, uống mỗi ngày sẽ giúp giảm cân nhanh chóng - Ảnh 2
Cách làm nước ép bưởi rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép bưởi - cà chua

Nguyên liệu:

- 1 quả bưởi

- 1 quả cà chua (cà chua ta cần chọn trái chín mọng có màu đỏ tươi không bị bầm dập)

- 1 thìa cà phê mật ong

- Tinh dầu bưởi

Hướng dẫn thực hiện:

Bưởi gọt vỏ, bỏ phần cùi rồi tách lấy từng múi, bỏ hạt. Chia múi bưởi thành nhiều phần nhỏ, sau đó cho vào máy ép lấy nước bưởi nguyên chất. Cà chua rửa sạch, cắt thành từng miếng có độ dày vừa phải rồi ép lấy nước cốt.

Cho nước ép bưởi và nước ép cà chua vào ly, hòa tan hỗn hợp rồi thêm 1 thìa cà phê mật ong và 1 giọt tinh dầu bưởi vào. Dùng thìa khuấy đều để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Nếu muốn uống lạnh, bạn có thể cho vào ngăn mát hoặc thêm đá bào để thức uống thêm phần hấp dẫn.

Cách làm nước ép bưởi ngon không bị đắng, uống mỗi ngày sẽ giúp giảm cân nhanh chóng - Ảnh 3
Nước ép bưởi cà chua sẽ giúp thay đổi khẩu vị - Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết để nước ép bưởi thơm ngon chính là ở khâu chọn bưởi, bạn nên chọn những quả to vừa phải, cầm nặng tay, tươi ngon. Nên chọn bưởi đào để nước ép có vị ngọt thanh không bị đắng.

Mỗi ngày một ly nước ép bưởi sẽ giúp giảm mỡ thừa nhanh chóng, cải thiện các vấn đề về da từ bên trong và ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Chúc bạn thành công với cách làm nước ép bưởi cực đơn giản này nhé!

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