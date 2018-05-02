Cách làm trà đào giải nhiệt ngày nóng cực đơn giản tại nhà, chị em không thể bỏ qua

Nấu gì hôm nay 02/05/2018 22:02

Trà đào sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để giải nhiệt ngày nắng nóng. Cách làm thức uống này cũng khá đơn giản, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay để cùng gia đình hoặc bạn bè thưởng thức.

Trà đào là thức uống giải khát được nhiều người yêu thích. Sự kết hợp hoàn hảo giữa trà đen, vị ngọt của đường và hương thơm của đào sẽ khiến bạn khó chối từ.

Không chỉ giúp giải nhiệt ngày nắng nóng, trà đào còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất có tác dụng thanh lọc cơ thể, tốt cho tim mạch, giúp ngăn ngừa ung thư, chống lão hóa, đồng thời dưỡng ẩm tốt nhất cho da. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự tay chế biến với cách làm cực đơn giản dưới đây:

Cách làm trà đào cực đơn giản tại nhà

Trà đào

Cách làm trà đào khá đơn giản nhưng không phải ai cũng biết bí quyết để thức uống này chua ngọt vừa đủ, những miếng đào luôn căng mọng và giữ nguyên được độ giòn ngon. Chị em hãy “bỏ túi” ngay công thức pha trà đào này nhé!

Cách làm trà đào giải nhiệt ngày nóng cực đơn giản tại nhà, chị em không thể bỏ qua - Ảnh 1
Cách làm trà đào rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- 1 gói trà túi lọc

- 40ml siro đào

- Đào hộp (bạn có thể mua đào ngâm sẵn trong siêu thị)

- 1 gói trà túi lọc hương đào

Hướng dẫn thực hiện:

Trà túi lọc và trà hương đào cho vào ly ngâm trong nước sôi khoảng 3-5 phút để trà ra nước. Sau đó vớt bỏ túi lọc trà, thêm siro đào vào và khuấy đều để các nguyên liệu hòa quyện với nhau.

Lấy đào miếng ra khỏi hộp, cắt thành từng lát mỏng sau đó thả vào ly. Cuối cùng, bạn cho thêm đá viên vào là có thể thưởng thức ngay.

Trà đào cam sả

Nếu đã quá quen thuộc với trà đào thông thường, bạn có thể thử thay đổi khẩu vị với trà đào cam sả. Trà đào cam sả với hương vị mới lạ kết hợp với cam, sả sẽ giúp giải nhiệt và thanh lọc cơ thể nhanh chóng. Thức uống này còn giúp cung cấp thêm nhiều vitamin C, tăng sức đề kháng để ngăn ngừa các bệnh thông thường khi thời tiết thay đổi.

Cách làm trà đào giải nhiệt ngày nóng cực đơn giản tại nhà, chị em không thể bỏ qua - Ảnh 2
Trà đào cam sả với hương vị mới lạ giúp xua tan cái nóng - Ảnh minh họa: Internet

Còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay thực hiện trà đào cam sả thôi nào!

Nguyên liệu:

- 3 gói trà túi lọc (trà đen)

- 6 miếng đào hộp

- 2 cây sả nhỏ

- 2 trái cam

- 50g Đường trắng

Hướng dẫn thực hiện:

Ngâm trà túi lọc trong nước nóng khoảng vài phút để trà ra nước. Sả đem rửa sạch, bỏ bớt lá già rồi đập dập, cho vào nồi đun sôi với một chút nước. Sau đó vớt bỏ sả, thêm đường vào nấu đến khi tan hoàn toàn là được. Cam rửa sạch, 1 trái vắt lấy nước, trái còn lại cắt lát mỏng.

Cho nước cam, nước sả và trà đen đã lọc vào bình khuấy đều. Sau đó rót ra ly rồi cho đào cùng đá lạnh vào là có thể thưởng thức ngay.

Cách làm trà đào giải nhiệt ngày nóng cực đơn giản tại nhà, chị em không thể bỏ qua - Ảnh 3
Cùng thưởng thức trà đào ngay thôi nào! - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với 2 cách làm trà đào thơm ngon cực đơn giản này tại nhà nhé!

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