Cách làm khoai lang kén tại nhà cực đơn giản, chồng con chỉ có tấm tắc khen ngon

Khoai lang chứa nhiều vitamin B6 giúp làm giảm homocysteine trong cơ thể, từ đó giúp bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não.

Khoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng nên được rất nhiều chị em yêu thích. Hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, chất xơ, carotene và các vitamin trong loại củ này có tác dụng phòng và điều trị nhiều loại bệnh.

Thay vì luộc khoai, bạn có thể thay đổi khẩu vị cho cả gia đình bằng món khoai lang kén hấp dẫn, thơm ngon. Cách làm món ăn này cũng rất đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian nên chị em có thể thực hiện ngay tại nhà.

Thường xuyên ăn khoai lang sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, tốt cho hệ xương khớp, giảm nguy cơ mắc ung thư vú… đặc biệt còn hỗ trợ giảm cân và làm đẹp da hiệu quả.

Cách làm khoai lang kén khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là cách làm khoai lang kén đơn giản ngon hơn ngoài hàng, bạn không thể bỏ qua:

Cách làm khoai lang kén đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 500g hoai lang:

- 20g bột năng

- 3 thìa cà phê đường

- 100ml nước cốt dừa

- 50g bột chiên giòn

- Dầu ăn

Hướng dẫn thực hiện:

Khoai lang rửa sạch sau đó cho vào nồi luộc chín, bóc vỏ rồi cắt thành từng miếng nhỏ, dùng thìa tán nhuyễn. Tiếp đến, bạn trộn thêm 20g bột năng, 2 thìa cà phê đường và một chút nước cốt dừa vào khoai để tạo mùi thơm. Dùng thìa trộn đều để tạo thành khối bột mịn.

Khoai tán nhuyễn - Ảnh minh họa: Internet

Dùng tay vê bột khoai thành từng miếng nhỏ cỡ ngón tay cái rồi tiếp tục lăn từng viên khoai qua lớp bột năng. Thực hiện liên tục như vậy cho đến khi lớp bột năng bám đều vào từng viên khoai là được.

Lăn khoai qua bột năng - Ảnh minh họa: Internet

Pha bột chiên giòn với nước sao cho hỗn hợp thu được sền sệt, tránh pha quá lãng.

Bắc chảo sâu lòng lên bếp, đổ dầu vào đun nóng già rồi cho từng viên khoai đã nhúng bột chiên giòn vào. Chiên cho đến khi từng viên khoai chuyển màu vàng ruộm thì vớt khoai ra đĩa có trải sẵn giấy thấm dầu.

Chiên khoai ngập dầu để khoai lang kén giòn ngon - Ảnh minh họa: Internet

Vậy là món khoai lang kén đã hoàn thành rồi, bạn có thể xếp ra đĩa, chấm với tương cà hoặc tương ớt đều được.

Trong trường hợp bạn muốn làm món khoai lang kén để dùng dần thì có thể thực hiện như sau:

Sau khi hoàn thành bước lăn qua bột năng, bạn cho khoai lang vào chiên làm 2 lần: lần 1 chiên sơ, lần 2 chiên vàng giòn. Đợi khoai nguội, bạn chia khoai thành nhiều phần tương ứng với mỗi lần ăn cho vào hộp và bảo quản ở ngăn đá. Khi ăn, bạn chỉ cần chiên lại ngập dầu là được.

Cùng cả nhà thưởng thức món khoai lang kén thơm ngon thôi nào! - Ảnh minh họa: Internet

Chúc các bạn thành công với cách làm khoai lang kén cực đơn giản này nhé!