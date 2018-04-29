Cách làm khoai lang kén tại nhà cực đơn giản, chồng con chỉ có tấm tắc khen ngon

Nấu gì hôm nay 29/04/2018 20:36

Khoai lang kén là món quà vặt được nhiều người yêu thích, kể cả trẻ nhỏ và người lớn. Cách làm món ăn này cũng khá đơn giản, chị em có thể bắt tay vào thực hiện ngay để cả nhà cùng thưởng thức trong ngày lễ sắp tới.

Khoai lang là thực phẩm giàu dinh dưỡng nên được rất nhiều chị em yêu thích. Hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, chất xơ, carotene và các vitamin trong loại củ này có tác dụng phòng và điều trị nhiều loại bệnh.

Cách làm khoai lang kén tại nhà cực đơn giản, chồng con chỉ có tấm tắc khen ngon - Ảnh 1
Khoai lang rất tốt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang chứa nhiều vitamin B6 giúp làm giảm homocysteine trong cơ thể, từ đó giúp bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não.

Thường xuyên ăn khoai lang sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, tốt cho hệ xương khớp, giảm nguy cơ mắc ung thư vú… đặc biệt còn hỗ trợ giảm cân và làm đẹp da hiệu quả.

Thay vì luộc khoai, bạn có thể thay đổi khẩu vị cho cả gia đình bằng món khoai lang kén hấp dẫn, thơm ngon. Cách làm món ăn này cũng rất đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian nên chị em có thể thực hiện ngay tại nhà.

Cách làm khoai lang kén tại nhà cực đơn giản, chồng con chỉ có tấm tắc khen ngon - Ảnh 2
Cách làm khoai lang kén khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là cách làm khoai lang kén đơn giản ngon hơn ngoài hàng, bạn không thể bỏ qua:

Cách làm khoai lang kén đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 500g hoai lang:

- 20g bột năng

- 3 thìa cà phê đường

- 100ml nước cốt dừa

- 50g bột chiên giòn

- Dầu ăn

Hướng dẫn thực hiện:

Khoai lang rửa sạch sau đó cho vào nồi luộc chín, bóc vỏ rồi cắt thành từng miếng nhỏ, dùng thìa tán nhuyễn. Tiếp đến, bạn trộn thêm 20g bột năng, 2 thìa cà phê đường và một chút nước cốt dừa vào khoai để tạo mùi thơm. Dùng thìa trộn đều để tạo thành khối bột mịn.

Cách làm khoai lang kén tại nhà cực đơn giản, chồng con chỉ có tấm tắc khen ngon - Ảnh 3
Khoai tán nhuyễn - Ảnh minh họa: Internet

Dùng tay vê bột khoai thành từng miếng nhỏ cỡ ngón tay cái rồi tiếp tục lăn từng viên khoai qua lớp bột năng. Thực hiện liên tục như vậy cho đến khi lớp bột năng bám đều vào từng viên khoai là được.

Cách làm khoai lang kén tại nhà cực đơn giản, chồng con chỉ có tấm tắc khen ngon - Ảnh 4
Lăn khoai qua bột năng - Ảnh minh họa: Internet

Pha bột chiên giòn với nước sao cho hỗn hợp thu được sền sệt, tránh pha quá lãng.

Bắc chảo sâu lòng lên bếp, đổ dầu vào đun nóng già rồi cho từng viên khoai đã nhúng bột chiên giòn vào. Chiên cho đến khi từng viên khoai chuyển màu vàng ruộm thì vớt khoai ra đĩa có trải sẵn giấy thấm dầu.

Cách làm khoai lang kén tại nhà cực đơn giản, chồng con chỉ có tấm tắc khen ngon - Ảnh 5
Chiên khoai ngập dầu để khoai lang kén giòn ngon - Ảnh minh họa: Internet

Vậy là món khoai lang kén đã hoàn thành rồi, bạn có thể xếp ra đĩa, chấm với tương cà hoặc tương ớt đều được.

Trong trường hợp bạn muốn làm món khoai lang kén để dùng dần thì có thể thực hiện như sau:

Sau khi hoàn thành bước lăn qua bột năng, bạn cho khoai lang vào chiên làm 2 lần: lần 1 chiên sơ, lần 2 chiên vàng giòn. Đợi khoai nguội, bạn chia khoai thành nhiều phần tương ứng với mỗi lần ăn cho vào hộp và bảo quản ở ngăn đá. Khi ăn, bạn chỉ cần chiên lại ngập dầu là được.

Cách làm khoai lang kén tại nhà cực đơn giản, chồng con chỉ có tấm tắc khen ngon - Ảnh 6
Cùng cả nhà thưởng thức món khoai lang kén thơm ngon thôi nào! - Ảnh minh họa: Internet

Chúc các bạn thành công với cách làm khoai lang kén cực đơn giản này nhé!

Cách làm chân gà ngâm sả tắc cực ngon cho ngày lễ 30/4, ăn mãi không chán

Cách làm chân gà ngâm sả tắc cực ngon cho ngày lễ 30/4, ăn mãi không chán

Chân gà ngâm sả tắc với vị thơm và chua ngọt nhẹ nhàng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để cùng gia đình và bạn bè nhâm nhi trong ngày lễ 30/4 sắp tới. Cách làm chân gà ngâm sả cũng rất đơn giản, bạn có thể tự tay chế biến ngay tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm khoai lang kén khoai lang kén cách làm khoai lang kén chiên

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày