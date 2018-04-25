Cách làm chân gà ngâm sả tắc cực ngon cho ngày lễ 30/4, ăn mãi không chán

Cách làm chân gà ngâm sả tắc vô cùng đơn giản nên bạn có thể thực hiện ngay tại nhà mà không phải tốn quá nhiều thời gian hay chi phí như khi ăn ngoài hàng.

Chân gà ngâm sả tắc là món ăn được rất nhiều người yêu thích. Đặc biệt, món ăn này có thể bảo quản lâu trong tủ lạnh để dùng dần mà không làm mất đi hương vị vốn có.

Dưới đây là cách làm chân gà ngâm sả tắc cực đơn giản tại nhà, bạn có thể thực hiện ngay để chiêu đãi bạn bè và người thân.

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Cách làm chân gà ngâm sả tắc đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 500g chân gà

- 150g tắc (quất)

- 10 nhánh sả, 5 trái ớt sừng, 200g gừng, 10g lá chanh

- 200ml rượu trắng

- Giấm, nước mắm, đường…

Một số nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Chân gà chặt bỏ phần móng, sau đó bóp chân gà với gừng đập dập và rượu trắng để khử mùi rồi xả lại với nước lạnh, để ráo.

Sả rửa sạch, bỏ bớt phần lá già, đập dập rồi bào mỏng hoặc cắt khúc đều được. Ớt rửa sạch, tách đôi bỏ hạt rồi để nguyên trái. Tắc đem cắt thành từng lát mỏng, bỏ hạt để không bị đắng.

Sơ chế nguyên liệu - Ảnh minh họa: Internet

Bắc nồi nước lên bếp, cho chân gà vào luộc chín cùng gừng, sả đập dập. Chuẩn bị sẵn một tô nước đá để khi chân gà chín thì vớt ngay ra cho vào tô, cách này sẽ giúp chân gà giòn hơn.

Sau khoảng 20 phút, vớt chân gà ra để ráo rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa tiếng.

Bí quyết để món chân gà ngâm sả tắc ngon đúng điệu chính là ở khâu chuẩn bị nước ngâm. Bạn nên pha nước ngâm chân gà theo công thức: 3 muỗng canh giấm, 3 muỗng canh nước mắm, 300ml nước lọc và 3 muỗng canh đường. Khuấy tan hỗn hợp rồi đun sôi, thêm vào sả, ớt, tắc và lá chanh xắt nhuyễn rồi đun thêm khoảng 5 phút rồi tắt bếp.

Tiếp đến, bạn lấy chân gà ra khỏi tủ lạnh rồi xếp vào lọ, đổ hỗn hợp nước ngâm đã chuẩn bị vào sao cho ngập chân gà. Bạn nên dùng vỉ nén để chân gà không nổi khỏi nước ngâm. Sau khoàng 1 ngày là có thể sử dụng.

Cho chân gà vào lọ rồi đổ nước ngâm vào - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể tăng số lượng ớt, tắc nếu muốn ăn cay, chua hơn. Nếu không ăn hết trong 2-3 ngày sau khi ngâm, bạn nên cho chân gà ngâm sả tắc vào ngăn mát tủ lạnh để món ăn không lên men.

Sau khoảng một ngày là bạn đã có thể thướng thức món chân gà sả tắc - Ảnh minh họa: Internet

Chân gà ngâm sả tắc sẽ là món ăn hấp dẫn để nhâm nhi cùng bạn bè và người thân trong bữa tiệc ngày lễ 30/4 này đấy! Chúc bạn thành công với cách làm chân gà ngâm sả tắc cực đơn giản này nhé!