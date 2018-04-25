Cách làm chân gà ngâm sả tắc cực ngon cho ngày lễ 30/4, ăn mãi không chán

Nấu gì hôm nay 25/04/2018 21:26

Chân gà ngâm sả tắc với vị thơm và chua ngọt nhẹ nhàng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để cùng gia đình và bạn bè nhâm nhi trong ngày lễ 30/4 sắp tới. Cách làm chân gà ngâm sả cũng rất đơn giản, bạn có thể tự tay chế biến ngay tại nhà.

Chân gà ngâm sả tắc là món ăn được rất nhiều người yêu thích. Đặc biệt, món ăn này có thể bảo quản lâu trong tủ lạnh để dùng dần mà không làm mất đi hương vị vốn có.

Cách làm chân gà ngâm sả tắc vô cùng đơn giản nên bạn có thể thực hiện ngay tại nhà mà không phải tốn quá nhiều thời gian hay chi phí như khi ăn ngoài hàng.

Cách làm chân gà ngâm sả tắc cực ngon cho ngày lễ 30/4, ăn mãi không chán - Ảnh 1
Cách làm chân gà ngâm sả tắc khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là cách làm chân gà ngâm sả tắc cực đơn giản tại nhà, bạn có thể thực hiện ngay để chiêu đãi bạn bè và người thân.

Xem thêm:

- Hướng dẫn cách làm chân gà sốt me đậm đà, thơm ngon, hấp dẫn đầy mê li

Cách làm chân gà ngâm sả tắc đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

- 500g chân gà

- 150g tắc (quất)

- 10 nhánh sả, 5 trái ớt sừng, 200g gừng, 10g lá chanh

- 200ml rượu trắng

- Giấm, nước mắm, đường…

Cách làm chân gà ngâm sả tắc cực ngon cho ngày lễ 30/4, ăn mãi không chán - Ảnh 2
Một số nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Chân gà chặt bỏ phần móng, sau đó bóp chân gà với gừng đập dập và rượu trắng để khử mùi rồi xả lại với nước lạnh, để ráo.

Sả rửa sạch, bỏ bớt phần lá già, đập dập rồi bào mỏng hoặc cắt khúc đều được. Ớt rửa sạch, tách đôi bỏ hạt rồi để nguyên trái. Tắc đem cắt thành từng lát mỏng, bỏ hạt để không bị đắng.

Cách làm chân gà ngâm sả tắc cực ngon cho ngày lễ 30/4, ăn mãi không chán - Ảnh 3
Sơ chế nguyên liệu - Ảnh minh họa: Internet

Bắc nồi nước lên bếp, cho chân gà vào luộc chín cùng gừng, sả đập dập. Chuẩn bị sẵn một tô nước đá để khi chân gà chín thì vớt ngay ra cho vào tô, cách này sẽ giúp chân gà giòn hơn.

Sau khoảng 20 phút, vớt chân gà ra để ráo rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa tiếng.

Bí quyết để món chân gà ngâm sả tắc ngon đúng điệu chính là ở khâu chuẩn bị nước ngâm. Bạn nên pha nước ngâm chân gà theo công thức: 3 muỗng canh giấm, 3 muỗng canh nước mắm, 300ml nước lọc và 3 muỗng canh đường. Khuấy tan hỗn hợp rồi đun sôi, thêm vào sả, ớt, tắc và lá chanh xắt nhuyễn rồi đun thêm khoảng 5 phút rồi tắt bếp.

Tiếp đến, bạn lấy chân gà ra khỏi tủ lạnh rồi xếp vào lọ, đổ hỗn hợp nước ngâm đã chuẩn bị vào sao cho ngập chân gà. Bạn nên dùng vỉ nén để chân gà không nổi khỏi nước ngâm. Sau khoàng 1 ngày là có thể sử dụng.

Cách làm chân gà ngâm sả tắc cực ngon cho ngày lễ 30/4, ăn mãi không chán - Ảnh 4
Cho chân gà vào lọ rồi đổ nước ngâm vào - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể tăng số lượng ớt, tắc nếu muốn ăn cay, chua hơn. Nếu không ăn hết trong 2-3 ngày sau khi ngâm, bạn nên cho chân gà ngâm sả tắc vào ngăn mát tủ lạnh để món ăn không lên men.

Cách làm chân gà ngâm sả tắc cực ngon cho ngày lễ 30/4, ăn mãi không chán - Ảnh 5
Sau khoảng một ngày là bạn đã có thể thướng thức món chân gà sả tắc - Ảnh minh họa: Internet

Chân gà ngâm sả tắc sẽ là món ăn hấp dẫn để nhâm nhi cùng bạn bè và người thân trong bữa tiệc ngày lễ 30/4 này đấy! Chúc bạn thành công với cách làm chân gà ngâm sả tắc cực đơn giản này nhé!

Cách làm xúc xích heo cực đơn giản tại nhà, ai ăn cũng gật đầu khen ngon

Cách làm xúc xích heo cực đơn giản tại nhà, ai ăn cũng gật đầu khen ngon

Xúc xích vốn là món ăn vặt được nhiều người yêu thích. Thay vì mua ngoài hàng, bạn có thể tự chế biến xúc xích heo tại nhà với cách làm cực đơn giản, vừa an toàn vừa đảm bảo chất lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm chân gà ngâm sả tắc chân gà ngâm sả tắc cách làm chân gà ngâm sả ớt ngon

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày