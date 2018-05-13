Cách làm há cảo hoa hồng kiểu Nhật cho bữa tiệc mừng Ngày của Mẹ

Sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn nếu chính tay bạn vào bếp và trổ tài nấu nướng cho bữa tiệc Ngày của Mẹ. Những món quà đắt tiền sẽ chẳng thể nào so sánh với tình cảm mà bạn gửi gắm trong từng món ăn mà bạn dành cho mẹ.

Há cảo hoa hồng kiểu Nhật sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho bữa tiệc mừng Ngày của Mẹ. Cách làm món ăn này cũng khá đơn giản, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay tại nhà.

Bạn có thể thử làm há cảo hoa hồng kiểu Nhật để chuẩn bị cho bữa tiệc cùng gia đình. Tuy hơi cầu kỳ nhưng cách làm món ăn này cũng khá đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Dưới đây là cách làm há cảo hoa hồng kiểu Nhật mừng Ngày của Mẹ:

- Nửa củ hành tây

- 100g cải thảo

- 70g nấm đông cô

- 100g hẹ

- 250g bột mì đa dụng

- Giấm gạo, ớt bột, tỏi băm, hành

- 120ml nước lọc

- Gia vị thông thường: muối, đường, bột nêm, tiêu xay, nước tương …

Hướng dẫn thực hiện:

Đầu tiên bạn cần làm nhân bánh, các nguyên liệu như hành tây, cải thảo, nấm, hẹ đều đem rửa sạch rồi cho vào tô trộn đều cùng với thịt heo xay.

Để phần nhân thêm đậm đà, bạn ướp thịt với 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, một chút tỏi và hành băm, cuối cùng trộn thêm với một muỗng canh dầu mè. Dùng găng tay thực phẩm trộn đều nhân bánh rồi ướp trong khoảng nửa tiếng (bạn có thể cho vào tủ lạnh)

Trộn các nguyên liệu với thịt băm để hương vị thêm đậm đà - Ảnh minh họa: Internet

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Tiếp đến là cách làm vỏ bánh, bạn cần chuẩn bị khoảng 250g bột mì đa dụng. Đổ bột mì ra tô, trộn thêm với 1/2 muỗng cà phê muối, 120ml nước lọc rồi nhồi đều đến khi bột mịn là được. Trong quá trình nhồi, nếu thấy bột khô thì cho thêm nước, nhão thì thêm bột. Sau đó bọc tô bột lại rồi để trong 15 phút.

Cách làm vỏ bánh - Ảnh minh họa: Internet

Khi bột đã được ủ 15 phút, lấy bột ra rồi phủ bột áo cho khỏi dính, dùng dụng cụ cán mỏng bột với độ dày khoảng 0.5mm. Bạn dùng khuôn cắt bột thành từng miếng tròn nhỏ rồi xếp 4 chiếc vỏ bánh chồng lên nhau. Cho nhân lên trên sao cho phần vỏ bánh còn trống ở dưới nhỏ hơn phần trên.

Gấp phần há cảo ở dưới lên, cuộn lại để tạo thành hình bông hoa hồng, nên bẻ xoè phần cánh hoa ra ngoài để món ăn đẹp mắt hơn.

Cho nhân lên trên sao cho phần vỏ bánh còn trống ở dưới nhỏ hơn phần trên - Ảnh minh họa: Internet

Bắc chảo lên bếp (dùng chảo sâu lòng), cho dầu mè hoặc dầu ăn vào chảo đun đến khi nóng già thì cho bánh vào chiên với lửa vừa. Khi bánh đã chín vàng đều thì cho nước vào ngập 1 nửa bánh rồi đậy nắp lại, chờ đến khi gần cạn nước thì mở nắp ra.

Cho há cảo đã chuẩn bị vào chảo chiên giòn - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp tục chiên đến khi bánh ráo nước, vàng đều cả hai mặt là được. Bước cuối cùng là chuẩn bị nước chấm, bạn pha theo công thức sau: 4 muỗng canh nước tương với 1 muỗng canh giấm gạo, nửa muỗng cà phê dầu mè, một ít ớt bột, 1/4 muỗng canh đường rồi dùng muỗng khuấy đều hỗn hợp.

Xếp há cảo hoa hồng ra đĩa là có thể thưởng thức ngay với nước mắm chua ngọt ngon đúng điệu. Chúc bạn thành công với cách làm há cảo hoa hồng này nhé!