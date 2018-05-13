Cách làm 3 loại sinh tố giảm cân cực đơn giản tại nhà, mỡ thừa dày đến mấy cũng tan nhanh chóng

Nấu gì hôm nay 13/05/2018 07:05

Vòng eo ngấn mỡ, vóc dáng sồ sề kém thon gọn ư! Chuyện nhỏ, hãy học ngay cách làm 3 loại sinh tố giảm cân dưới đây để tự tin khoe eo thon, dáng đẹp hè này nhé!

Vấn đề cân nặng luôn là nỗi ám ảnh khiến nhiều chị em mất đi sự tự tin vốn có. Bạn quá bận rộn để đến phòng tập mỗi ngày hoặc chẳng thể ăn kiêng nghiêm ngặt nhưng lại muốn nhanh chóng loại bỏ mỡ thừa?

Đừng quá lo lắng, chỉ cần bổ sung 3 loại sinh tố giảm cân này vào thực đơn mỗi ngày, mỡ thừa sẽ nhanh chóng bị loại bỏ và bạn có thể sở hữu vóc dáng thon gọn như sao Hàn.

Dưới đây là cách làm 3 loại sinh tố giảm cân thơm ngon, vừa giúp giải nhiệt ngày nắng nóng, vừa giúp giữ dáng cho chị em. Còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

Cách làm sinh tố giảm cân cực đơn giản tại nhà

Sinh tố cà chua

Cà chua chứa rất ít đường nhưng hàm lượng chất xơ lại vô cùng dồi dào, nhờ đó thức uống làm từ loại quả này có khả năng giảm cholesterol trong cơ thể, đồng thời hỗ trợ giảm cân nhanh chóng.

Bên cạnh đó, hàm lượng chất chống oxy hóa và các loại vitamin có trong cà chua còn giúp làn da của bạn trở nên trắng hồng, mịn màng hơn trông thấy.

Cách làm 3 loại sinh tố giảm cân cực đơn giản tại nhà, mỡ thừa dày đến mấy cũng tan nhanh chóng - Ảnh 1
Sinh tố cà chua vừa tốt cho sức khỏe, vừa giúp giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- 2-3 quả cà chua

- 400ml sữa tươi không đường

- 1 quả chanh

- 1 thìa cà phê mật ong

Thực hiện:

Cà chua rửa sạch, ngâm với nước nóng để tách vỏ dễ dàng rồi cắt thành từng miếng nhỏ (nên bỏ hạt). Chanh rửa sạch, cắt đôi rồi vắt lấy nước cốt.

Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào máy xay xay nhuyễn. Khi hỗn hợp đã sánh mịn, bạn cho thêm 1 thìa cà phê mật ong vào rồi xay tiếp trong khoảng 2-3 phút. Đổ sinh tố ra ly là có thể thưởng thức ngay. Nếu muốn uống lạnh, bạn có thể xay cùng đá bào hoặc để trong ngăn mát trước khi dùng.

Sinh tố dứa (thơm)

Nhờ chứa hàm lượng chất xơ cao, dứa có tác dụng giải phóng và hấp thụ carbonhydartes, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng, loại bỏ chất béo dư thừa và mỡ thừa tích tụ trong cơ thể.

Uống sinh tố dứa còn giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó giúp quá trình ăn kiêng trở nên dễ dàng hơn.

Cách làm 3 loại sinh tố giảm cân cực đơn giản tại nhà, mỡ thừa dày đến mấy cũng tan nhanh chóng - Ảnh 2
Uống sinh tố dứa còn giúp tạo cảm giác no lâu - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- 1/2 quả dứa chín

- 1 hộp sữa chua

- 1 thìa cà phê mật ong

Thực hiện:

 Dứa gọt sạch vỏ rồi cắt thành từng miếng nhỏ (có thể giữ hoặc bỏ phần lõi tùy theo sở thích).

Cho dứa và sữa chua vào máy xay xay nhuyễn. Khi các nguyên liệu đã hòa quyện vào nhau, cho thêm vào 1 muỗng mật ong rồi xay trong khoảng 2-3 phút để hỗn hợp sánh mịn lại là được. Đổ hỗn hợp và thêm đá bào vào ly là có thể thưởng thức ngay.

Sinh tố táo

Táo chứa hàm lượng calo rất thấp và nhiều axit malic giúp loại bỏ mỡ thừa tích tụ trong cơ thể. Ngoài ra, hàm lượng vitamin C dồi dào có trong loại quả này còn giúp tiêu mỡ, giảm cân và giữ dáng hiệu quả.

Cách làm 3 loại sinh tố giảm cân cực đơn giản tại nhà, mỡ thừa dày đến mấy cũng tan nhanh chóng - Ảnh 3
Thường xuyên uống sinh tố táo sẽ giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- 1 quả táo

- 1 quả chanh

- 50ml sữa tươi không đường

- 2 thìa cà phê mật ong

Thực hiện:

Táo rửa sạch gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ. Chanh rửa sạch, vắt lấy phần nước cốt. Sau đó cho các nguyên liệu gồm táo, nước cốt chanh, sữa tươi và mật ong vào máy xay xay nhuyễn là có thể thưởng thức ngay. Bạn có thể cho đá bào vào xay cùng hỗn hợp để thức uống thêm mát lạnh, giúp giải nhiệt ngày hè.

Chúc bạn thành công với cách làm 3 loại sinh tố giảm cân cực đơn giản này nhé!

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