Sự thật đằng sau đòi hỏi của mẹ chồng và bước ngoặt dở khóc dở cười sau vỏn vẹn 3 ngày trải nghiệm

Tâm sự 24/10/2026 15:30

Khi mẹ ruột tôi vừa về, mẹ chồng liền buông lời xỉa xói: “Bình thường ở nhà với mẹ thì mặt mày ủ rũ buồn bã, gặp mẹ ruột thì cười tươi thế, sao con không đối xử với mẹ giống như mẹ ruột con đấy?” 

Tôi lấy chồng đã được 5 tháng, hai vợ chồng tôi vốn yêu nhau nhiều năm mới cưới nên tình cảm rất sâu đậm. Cuộc sống sẽ vô cùng hạnh phúc nếu chúng tôi không phải sống chung với mẹ chồng. Mỗi ngày bà bắt tôi dậy từ lúc 5h sáng để nấu bữa sáng cho chồng. Ngoài ra còn phải nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa… Làm những việc mà từ trước tới giờ tôi chưa từng động tới. Những việc không tên như thế mà lại khiến tôi thực sự mệt mỏi.Mấy lần tôi bàn với chồng chuyện đi làm, mẹ chồng tôi biết được lại bảo tôi là người bon chen, tham tiền mà bỏ bê gia đình.  

Nhiều lần thuyết phục không thành công, tôi đâm ra chán nản, cuộc sống gia đình cũng dần trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Vì bất mãn với mẹ chồng, tôi cũng ít khi nào cười vui trước mặt bà.  Ngày hôm ấy mẹ ruột tôi ghé thăm. Lâu ngày gặp mẹ, tôi trò chuyện với mẹ rất vui vẻ. Vậy là lại không vừa mắt mẹ chồng tôi. Khi mẹ ruột tôi vừa về, mẹ chồng liền buông lời xỉa xói: “Bình thường ở nhà với mẹ thì mặt mày ủ rũ buồn bã, gặp mẹ ruột thì cười tươi thế, sao con không đối xử với mẹ giống như mẹ ruột con đấy?” 

Tôi nói: “Mẹ thật sự muốn con đối xử với mẹ giống như mẹ ruột con ạ?”. Và mẹ chồng tôi khẳng định luôn: "Tất nhiên". Vậy là từ hôm ấy tôi bắt đầu chiến dịch “coi mẹ chồng như mẹ ruột”. Mỗi ngày mặc kệ mẹ chồng gọi bao nhiêu tiếng, tôi vẫn cứ nằm lì trên giường đến 7,8 giờ sáng. Cả ngày cũng chẳng dọn dẹp nhà cửa chỉ đợi đến bữa là lên ăn cơm, ăn xong lại tót lên giường bấm điện thoại. Mỗi lận bà ấy bực tức nói tôi thế này thế kia, tôi lại cười trừ, tìm chuyện này chuyện kia đánh trống lảng khiển bà giận 'xanh mặt'. 

Sự thật đằng sau đòi hỏi của mẹ chồng và bước ngoặt dở khóc dở cười sau vỏn vẹn 3 ngày trải nghiệm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nghe mẹ kể về những điều không tốt mà tôi đã làm, chồng tôi quay sang hỏi: "Sao vậy em, mấy tháng trước em đâu phải như vậy?” 

Tôi liền nói ngay: “Hôm trước con đã hỏi mẹ rồi là mẹ có thật sự muốn con đối xử với mẹ như mẹ ruột không. Mẹ còn khẳng định với con là muốn. Sao hôm nay mẹ lại nói con như vậy ạ”

Mẹ chồng tôi liền bảo: “Mẹ kêu con đối xử với mẹ như mẹ ruột là muốn con bỏ cái bộ mặt ù lì mà tươi tắn nói chuyện với mẹ, chứ đâu có kêu con coi mẹ như ô sin suốt ngày phục vụ con để con ở không ăn chơi như vậy”

Lúc này tôi mới nói giọng nghiêm túc giải thích rõ lý do mình hành động như thế cho mẹ chồng và chồng hiểu:

“Thưa mẹ, thật sự từ nhỏ tới lớn con luôn đối xử với mẹ con y hệt như những gì con đã làm suốt 3 ngày qua. Ở nhà con chưa từng phải làm việc nhà, mẹ con luôn hy vọng con có thời gian để tập trung cho việc học và làm những điều mình thích. Chính vì vậy nên con luôn vui vẻ, luôn sống trong hạnh phúc vì được mẹ con yêu thương, chiều chuộng”

Mẹ chồng tôi liền ngắt lời ngay: “Nhưng bây giờ con đã có chồng, sao con đòi sống theo kiểu công chúa như ở nhà được”

Lúc này tôi quay sang nhìn chồng tôi rồi nói: “Ngày xưa lúc anh T nói cưới con, sẽ cho con một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc và luôn xem con như công chúa nhỏ của anh”

Lúc này chồng tôi nhìn tôi với ánh mắt khá bất ngờ và không nói thành lời: “Anh..”

Rồi tôi lại quay sang nói với mẹ chồng mình: “Mẹ, con biết mẹ thương con trai mẹ. Nhưng mà ba mẹ con cũng rất thương con. Ba mẹ con chưa bao giờ bảo rằng nuôi con lớn để làm việc nhà, cơm bưng nước rót hầu hạ gia đình chồng. Họ luôn mong con có một cuộc sống vui vẻ, được làm điều mình thích và có một gia đình hạnh phúc. Những ngày qua con biết mẹ rất giận, con xin lỗi mẹ, nhưng con không thể sống cuộc sống hằng ngày chỉ biết cắm mặt vào công việc nhà mà lại không được mẹ yêu thương, không được chồng thông cảm. Mong mẹ và chồng con hãy hiểu cho cảm giác của con, chúng ta là người cùng một nhà, con mệt mỏi, đau khổ thì mẹ và chồng con cũng đâu thể vui được, đúng không ạ?”

Mẹ chồng tôi nghe xong cũng bắt đầu bối rối, lặng thinh hồi lâu rồi bà hỏi: “Vậy giờ con muốn sao?”

Như bắt được vàng, tôi nói ngày: “Vậy mẹ cho con đi làm nhé!”

Mẹ chồng tôi liền hỏi: “Con đi làm thì việc nhà này mẹ lo hết à, tính ra lại là bà già này còng lưng ra chăm chúng mày à”

Lúc này chồng tôi liền nói: “Không đâu mẹ ơi, tụi con đi làm vẫn có thời gian nghỉ, chúng con có thể chia nhau việc nhà, vợ chồng con cùng làm sẽ không là gánh nặng cho mẹ đâu”. 

Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin 'chiến dịch' của mình lại thành công rực rỡ đến vậy. Nếu bạn cũng trải qua những ngày tháng làm dâu cùng cực như tôi trước đây, hãy mạnh dạn thể hiện quan điểm và cảm xúc của mình, biết đâu sẽ thu về thành công bất ngờ giống như tôi đã làm. Chúc may mắn nhé!

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Mẹ chồng tôi khi đó không can ngăn con trai mà còn cười hùa theo: “Không đẻ được thì ly hôn đi, con trai tôi khỏe mạnh chẳng có bệnh tật gì”. Rồi bà quay sang nhẹ giọng với con trai: “Thôi cũng là vợ chồng 4 năm rồi, con cho nó thêm một năm xem sao.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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