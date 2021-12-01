Hướng dẫn 3 cách làm kem đậu xanh đơn giản thơm ngon tại nhà

- Đối với đậu xanh nguyên vỏ, nên chọn loại có màu xanh lục, loại đậu xanh chất lượng thông thường sẽ có hình dáng bầu dục, hai đầu tròn trĩnh và căng bóng.

- Đối với đậu xanh đãi vỏ (bóc vỏ), nên chọn loại có màu vàng, không bị biến dạng, ẩm mốc, có mùi thơm và độ tươi mới.

- 100g bột đậu xanh

- 2 muỗng Canh bột bắp

- 2 muỗng Canh bột mì

- 150g đường trắng

- 200ml nước cốt dừa

- 400ml sữa tươi không đường

- Dụng cụ làm kem: Khuôn làm kem, nồi, muỗng khuấy

Dụng cụ chuẩn bị làm kem đậu xanh

1.2 Cách làm kem đậu xanh thơm ngon, đơn giản tại nhà

- Bước 1: Ngâm đậu xanh từ 2 – 4 tiếng, cho đến khi nở mềm rồi vo sạch. Sau đó, cho đậu xanh vào nồi, đổ nước cho đến khi ngập đậu và đun sôi. Khi nước sôi tiến hành điều chỉnh nhỏ lửa và mở nắp nồi. Ninh cho tới khi đậu chín nhừ cho đến khi nước trong nồi rút cạn thì tắt bếp.

Ngâm đậu xanh từ 2 – 4 tiếng, cho đến khi nở mềm rồi vo sạch

- Bước 2: Cho lượng đậu đã ninh nhừ và đường trắng vào máy xay sinh tố, xay cho đến khi nhuyễn mịn.

- Bước 3: Tiếp tục cho đậu đã xay, bột đậu, sữa tươi và nước cốt dừa vào nồi, dùng muỗng khuấy đều và đun sôi. Sau đó, hòa tan 4 muỗng canh nước với bột bắp và bột mì với, khuấy đều rồi rót từ từ vào nồi. Chú ý khuấy đều để hỗn hợp sánh mịn và không bị bén. Đun cho hỗn hợp sôi lên thì tắt bếp.

- Bước 4: Sau khi hỗn hợp nguội, cho kem vào khuôn làm kem, cắm que kem lên và cho vào ngăn đá tủ lạnh từ khoảng 6 – 8 tiếng là có thể dùng được

II. Cách làm kem đậu xanh sữa dừa

2.1 Nguyên liệu làm kem đậu xanh sữa dừa

- 50gr đậu xanh (nguyên vỏ)

- 50gr đậu xanh (đãi vỏ)

- 400ml sữa tươi có đường

- 50ml sữa đặc

- 100gr đường

- 160ml nước cốt dừa

- Dụng cụ làm kem: Khuôn làm kem, nồi, muỗng khuấy

2.2 Cách làm kem đậu xanh sữa dừa thơm béo

- Bước 1: Rửa sơ 1 lần với nước sạch cho cả hai loại đậu xanh. Sau đó, ngâm đậu trong vào chậu từ 1-2 tiếng cho đến khi hạt đậu nở mềm, đổ ra rổ sạch và để ráo nước.

- Bước 2: Cho trước lượng đậu xanh nguyên vỏ đã ngâm nở vào nồi, đổ nước vừa ngập mặt đậu và đun sôi. Khi nước sôi được khoảng 10 phút, hay mở nắp để kiểm tra, khi thấy đậu đã chín mềm thì tiến hành gạn bớt nước, chỉ nên chừa lại khoảng 1 muỗng canh nước trong nồi. Sau đó, thêm vào nồi đậu 30gr đường, trộn đều tay và đun sôi thêm 5 phút để đường ngấm vào đậu.

- Bước 3: Nấu chín đậu xanh đãi vỏ với nước sạch, sau đó gạn bỏ cho đến khi hết nước. Dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn đậu cùng 70gr đường còn lại và 2 muỗng canh sữa tươi.

- Bước 4: Dùng nồi lớn, đun sôi hỗn hợp gồm 400ml sữa tươi, 160ml nước cốt dừa, 50ml sữa đặc, khuấy đều tay trong và đun trên lửa lớn. Khi hỗn hợp sôi vừa sôi, cho phần đậu xanh đãi vỏ đã xay nhuyễn từ trước vào nồi, tiếp tục khuấy đều và đun cho đến khi hỗn hợp sôi lớn thì tắt bếp.

Đun sôi hỗn hợp gồm 400ml sữa tươi, 160ml nước cốt dừa, 50ml sữa đặc, khuấy đều tay trong và đun trên lửa lớn

- Bước 5: Mở nắp khuôn làm kem, cho một ít lượng đậu xanh nguyên vỏ đã ngào đường vào, sau đó đổ phần hỗn hợp sữa và đậu xanh vào đến khi đầy khuôn. Đậy nắp khuôn, cho kem vào ngăn đá tủ lạnh để khoảng 4 – 6 tiếng, khi kem đông cứng lại là có thể lấy ra thưởng thức rồi!

III. Cách làm kem đậu xanh sầu riêng thơm ngon béo ngậy

3.1 Nguyên liệu làm kem đậu xanh sầu riêng

- 200g đậu xanh đãi vỏ

- 100g cơm sầu riêng

- 100ml sữa tươi không đường

- 100ml cước cốt dừa

- 1 thìa cà phê bột bắp

- 1 thìa cà phê bột mì

- 70g đường

3.2 Cách làm kem đậu xanh sầu riêng

- Bước 1: Đầu tiên, đậu xanh sau khi mua về, bạn cho vào nước đãi vài lần cho sạch bụi bẩn. Trong quá trình đãi, nếu thấy có hạt nào nổi lên trên thì bạn hãy nhặt bỏ ra ngoài nhé. Tiếp đến, bạn cho đậu xanh vào nước sạch ngâm khoảng 4 – 5 tiếng hoặc để qua đêm (8 tiếng) cho đậu xanh ngấm nước và dễ mềm hơn. Để đậu xanh nhanh mềm, bạn có thể pha thêm chút muối loãng vào nước ngâm đậu nhé. Sau khi đậu đã mềm, bạn bóc bỏ vỏ cho thật sạch rồi cho đậu xanh vào nồi hấp chín.

Sau khi làm chín đậu xanh, bạn cho đậu cùng với đường vào máy xay sinh tố xay thật nhuyễn. Tùy vào sở thích ăn ngọt của mỗi người trong gia đình hoặc bản thân mà bạn có điều chỉnh lượng đường cho phù hợp nhé. Hoặc bạn cũng có thể cho thêm đường vào sau (ở bước 4).

- Bước 2: Tạo hỗn hợp nước cốt dừa bằng cách cho 100ml nước cốt dừa vào nồi, bắt lên bếp đun sôi. Khi nước vừa sôi tới, bạn cho thêm 100ml sữa tươi không đường vào nồi và khuấy đều. Công đoạn này, bạn có thể thêm một lượng ít muối vào hỗn hợp nước cốt dừa để tạo vị thơm ngon hơn.

Tiếp tục cho hỗn hợp bột bắp và bột mì đã chuẩn bị vào nồi đang sôi, khuấy đều cho đến khi tan bột rồi tắt bếp. Việc cho thêm bột mì và bột bắp vào nước dừa như vậy sẽ giúp hỗn hợp có một độ sệt sệt nhất định. Như vậy, kem sau khi làm xong sẽ có độ dẻo và ngon hơn, ít bị đá.

- Bước 3: Tạo hỗn hợp sầu riêng bằng cách dùng tách lấy phần cơm sầu riêng cho vào bát. Sau đó, dùng muỗng tán nhuyễn hoặc cho cơm sầu riêng vào máy sinh tố xay nhuyễn. Đối với sầu riêng đã bóc vỏ sẵn, bạn nên sử dụng ngay sau khi mua về, nếu để quá lâu sầu riêng sẽ mất đi vị thơm ngon vốn có.

Tách lấy phần cơm sầu riêng cho vào bát. Sau đó, dùng muỗng tán nhuyễn hoặc cho cơm sầu riêng vào máy sinh tố xay nhuyễn

- Bước 4: Tiến hành làm kem đậu xanh chuẩn ngon tại nhà. Đầu tiên, bạn trộn hỗn hợp đậu xanh và sầu riêng đã làm trước đó vào nhau. Nếu bạn quên cho đường (ở bước 1) thì hãy thêm lượng đường phù hợp vào công đoạn này nhé. Tiếp đến, cho tiếp hỗn hợp này vào nồi nước cốt dừa khuấy cho hỗn hợp tan mịn vào nhau.

- Bước 5: Bạn cho hỗn hợp vào khuôn làm kem rồi bảo quản trong ngăn đá bảo quản tầm 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ sau là có thể lấy ra thưởng thức được rồi.

* Tác dụng của đậu xanh đối với sức khỏe

Trong đậu xanh có chứa nhiều hàm lượng chất chống oxy hóa lành tính như axit phenolic, axit cinnamic flavonoid, axit caffeic,... Theo các nghiên cứu đã được kiểm chứng, chất chống oxy hóa từ đậu xanh giúp làm giảm sự phát triển ung thư ở phổi và dạ dày do gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ ung thư và tái phát u xơ tuyến tiền liệt.

Ngoài ra, trong thành phần đậu xanh còn chứa chất xơ giúp làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể, giảm hấp thu chất béo, duy trì mức cholesterol cho phép. Một ít hàm lượng kali và protein có trong đậu xanh có giúp ức chế các enzyme làm tăng huyết áp một cách tự nhiên.

Kem đậu xanh bên cạnh mang lại cảm giác thanh mát khi thưởng thức còn giúp bạn ngừa sốc nhiệt, tăng nhiệt độ cơ thể, khát nước... Một số nghiên cứu cũng chỉ ra những chất chống oxy hóa vitexin và isovitexin trong đậu xanh còn giúp bảo vệ tế bào tránh khỏi tổn thương do sốc nhiệt.

Ấn tượng hơn, sử dụng đậu xanh theo hàm lượng khuyên dùng trong mỗi bữa ăn còn cải thiện vóc dáng, hỗ trợ giảm cân, ổn định hệ tiêu hóa. Đối với mẹ bầu, thai nhi, đậu xanh bổ sung đến 80% lượng folate cần thiết hằng ngày (trên 202gr đậu xanh), chất sắt, protein, đa vitamin và chất xơ. Tuy nhiên, các bà mẹ cần tuân theo các chỉ định dinh dưỡng và khuyên dùng từ bác sĩ để áp dụng vào chế độ ăn uống hằng ngày một cách phù hợp.

Hy vọng với một số gợi ý cách làm kem đậu xanh đơn giản, thơm ngon tại nhà, bạn và người thân sẽ có những phút giây vui vẻ khi thưởng thức.