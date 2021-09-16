'Tậu' ngay công thức làm lẩu cua sông 'đầy ụ gạch' thơm ngon, ăn 'thả phanh' không ngừng

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", chị Vân Hà Hoàng đã chia sẻ "bí kíp" làm món lẩu cua sông đậm đà hương vị Việt. Cô nàng cho hay: "Món này có thể rất ít người biết vì con cua này. Nấu lẩu cua sông hệt như cách nấu lẩu riêu cua và rất nhanh, dễ dàng. Một điều nữa là con cua sông ngọt và thơm chứ không tanh như con cua đồng. Vậy nên, nước lẩu ngon ngọt thanh hơn".

Cua sông là thực phẩm giàu canxi và cung cấp nhiều dưỡng chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh món cua hấp thì lẩu cua sông vừa thơm ngon, cừa hấp dẫn cũng là gợi ý món ăn để hội chị em nội trợ chiêu đãi cho cả gia đình.

Trước khi thực hiện món lẩu cua này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

Món lẩu cua sông lạ miệng và nóng hổi 'vừa thổi vừa ăn' - Ảnh: FBNV

- Cua sông (lưu ý là bạn nên chọn con cái sẽ nhiều gạch và thơm hơn).

- Rau ăn kèm: rau ngót, mùng tơi, mướp, hoa thiên lý...

Cua sông cái sẽ nhiều gạch hơn cưa sông đực - Ảnh: FBNV

Để làm thành công món lẩu độc đáo này, bạn cần làm theo các bước sau:

Cua cắt hết chân và càng để giã lọc lấy nước - Ảnh: FBNV Trước khi đun sôi, bạn thêm chút muối. Trong quá trình đun sôi, bạn dùng phới dẹt miết đáy nồi cho gạch nổi lên và để riêng vào bát - Ảnh: FBNV Tiếp đó, bạn bóc mai cua lấy gạch khoảng 3-4 rồi phi thơm hành khô để chưng gạch - Ảnh: FBNV Phần nước lẩu thêm quả chua, giấm bỗng và nêm nước mắm với các gia vị vừa ăn là hoàn thành - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, đối với phần thân cua, bạn thả vào lẩu ăn cùng rau sẽ thơm ngon và đậm đà mùi vị hơn.

Với công thức đơn giản trên, bạn có thể tạo ngay món lẩu cua sông ngọt nước, vị giấm chua thanh mà không gắt, cứ thế húp hết được cả bát nước dùng.