'Tậu' ngay công thức làm món nem chua rán không cần bì 'ngon mê ly'

Nấu gì hôm nay 11/09/2021 18:15

Với công thức đơn giản và vài kỹ thuật nấu nướng ngay tại nhà, bạn có thể hoàn thành được một mâm nem chua rán để chiêu đãi cho cả gia đình của mình.

 Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", chị Ngọc Nguyễn đã chia sẻ công thức làm món nem chua rán đậm hương vị Hà Nội. Không cần bì lợn, bạn vẫn có thể chế biến được những chiếc nem chua rán vàng ươm, giòn rụm và thơm nức mũi. 

Cô nàng cho hay: "Tôi biết tới món ăn này vào những năm tháng cấp 3, ấy thế là cũng đã được hơn chục năm rồi đó. Chiếc nem nóng hổi, giòn tan chấm với thứ tương ớt đỏ đỏ, loãng loãng, cay cay lại hơi ngòn ngọt. Nay tôi vẫn sẽ chế biến nem chua rán dù không có bì lợn".

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Những chả nem chua vàng ươm và giòn rụm - Ảnh: FBNV

Trước khi tiến hành, bạn cần chuẩn bị những guyên liệu sau:

- Thịt lợn xay

- Miến

- Thính gạo

- Bột ngô/bột năng/bột khoai tây

- Trứng

- Bột mì, bột chiên xù

- Vỏ bò pía 

- Gia vị: mắm, bột canh, đường, tiêu, tỏi

Theo công thức bất bại của mẹ nội trợ, bạn làm theo nhưng bước sau:

- Thịt xay để ngăn đá khoảng 1-2 tiếng cho đông đá lạnh khoảng 60%

- Miến ngâm nước âm ấm cho nở rồi đổ ra rổ cho thật khô ráo nước.

- Thịt sau khi đã xay, ta trộn đều thịt đều với gia vị gồm: nước mắm, bột canh, đường, tiêu, bột năng, tỏi băm nhuyễn, thính gạo. Tiếp đó, bạn cắt nhỏ miến đã khô ráo vào hỗn hợp trên.

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- Sang công đoạn nặn nem, bạn dùng mang bọc thực phẩm để nặn và gói nem. Bạn quấn chặt 2 đầu nem bằng màng bọc thực phẩm sẽ giúp nem chắc và tròn đều.

- Sau đó, bạn cho nem vào tủ lạnh ít nhất 1 tiếng. Nếu muốn thơm ngon có thể để qua đêm. 

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- Bạn chuẩn bị 1 đĩa bột mì khô, 1 đĩa bột chiên xù và 1 đĩa trứng. Tiếp đó, bạn lăn nem lần lượt theo thứ tự: bột mì, trứng, bột chiên xù. 

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- Khi rán nêm, bạn cho nem ngập dầu hoặc ít nhất là ngập nửa nem thì nem sẽ giòn và ngon. Khi vớt nem ra, nem muốn giữ độ giòn nên để ráo dầu lên vỉ chuyên dụng hoặc 1 chiếc rổ inox sẽ giúp non giòn hơn thay vì để lên giấy thấm dầu.

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Với những công thức và cách làm món ăn như trên, bạn có thể tạo nên những chiếc nem chua rán thơm ngon, bổ dưỡng và đẹp mắt để chiêu đãi cho cả nhà thưởng thức.

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