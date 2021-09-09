'Mát ruột' với món bò nhúng giấm 'vừa thổi vừa ăn' của mẹ nội trợ 8x

Vào những ngày "chán cơm, ngán phở", bạn có thể chiêu đãi cả nhà với món bò nhúng giấm vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng.

Lẩu bò nhúng giấm là món ăn quen thuộc và thường xuất hiện trong thực đơn của nhiều quán. Tuy nhiên, đang trong thời gian giãn cách, nếu không đến quán, thì bạn có thể tự tay thực hiện món bánh nổi tiếng này ngay tại nhà.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", chị Đan Vy đã chia sẻ cách làm món ăn này cho hội chị em. Cô nàng cho hay: "Bò nhúng vào nồi nước chua chua của thơm và giấm, ngọt ngọt của nước dừa và thơm vị sả. Món này lại còn được ăn đã đời với rau sống, dưa leo, và thơm. Đặc biệt nhất của món này là tô mắm nêm, phải là mắm nêm thì mới hợp, pha mà không ngon thì dở hết cả món này".

Bò nhúng giấm vừa thổi vừa ăn - Ảnh: FBNV

Để làm một nồi lẩu thơm ngon, bạn cần chuẩn bị và thực hiện như sau:

Thịt bò xắt mỏng sau đó bày vào đĩa - Ảnh: FBNV Nước dùng gồm có sả, thơm, hành tây, nước dừa, giấm và nêm nếm theo khẩu vị của mình - Ảnh: FBNV Rau sống ăn kèm với món lẩu - Ảnh: FBNV

Bạn cần chuẩn bị cho công thức pha mắm nêm như sau:

- 3 tép tỏi

- 2 trái ớt

- 1/2 trái thơm to hoặc 1 trái nhỏ

- 100gr đường

- 3 cây sả

Tiếp đó, bạn xay nhuyễn tất cả với 150ml mắm nêm đóng chai và đun lên cho sôi. Khi ăn, bạn có thể cho ít thơm băm nhuyễn vào và thêm ít ớt xắt nhỏ.

Công thức pha mắm nêm ngon 'đúng điệu' - Ảnh: FBNV

Với công thức "bất bại" của mẹ nội trợ này, bạn có thể "biến hóa" ngay các nguyên liệu thịt bò, bún, rau sống, gia vị… thành một nồi lẩu thơm ngon và vừa thổi vừa ăn cùng gia đình.

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