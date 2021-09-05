Bữa sáng trở nên dễ dàng hơn với món súp hải sản theo công thức của mẹ bỉm Hà Thành

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", chị Châu Ngọc đã chia sẻ công thức làm món súp hải sản vừa dễ làm vừa bổ dưỡng dành cho các thành viên trong gia đình của mình. Cô nàng cho hay: "Có nhiều cách nấu súp khác nhau, tuỳ thuộc vào nguyên liệu và sở thích của từng gia đình. Nhưng cơ bản, súp là một món dễ nấu, có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt phù hợp với trẻ con và người già".

Hầu hết các món ăn sáng phổ biến như bánh mì, trứng, bơ, sữa,... đều có cách chế biến khá đơn giản và nhanh gọn. Trong đó, các món súp cũng khá được ưa chuộng bởi đó là món ăn gia đình rất dễ làm, tốn không ít thời gian và cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho mọi người.

Món súp vừa dễ nấu vừa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho bữa sáng - Ảnh: FBNV

Trước khi chế biến món súp hải sản, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau:

- Ghẹ: 2 con, hấp chín gỡ thịt

- Trứng cút: khoảng 10-12 quả

- Tôm: 7- 10 con

- 1/2 củ cà rốt, thái hạt nhỏ

- 1/2 bắp ngô ngọt

- 6 nấm hương

- Rau mùi, hành khô

- Bột năng

- Hạt tiêu, bột canh

Những nguyên liệu cần thiết để làm món súp này - Ảnh: FBNV

Đây là công thức được đúc kết từ những kinh nghiệm vào bếp của mẹ bỉm, bạn tiến hành các bước như sau:

- Đầu tiên, bạn Phi thơm hành khô băm nhỏ, cho tôm và thịt ghẹ, nấm hương đảo cùng bột canh cho ngấm khoảng 3-4 phút.

- Tiếp đó, bạn cho ngô, cà rốt vào cùng nước dùng, đun sôi khoảng 7-10 phút cho ngô và cà rốt chín mềm.

- Bạn hoà tan bột năng với 1/2 bát nước lạnh, rót từ từ bột năng vào nồi, vừa rót vừa khuấy.

- Bạn cho tiếp trứng cút vào nấu thêm 1-2 phút. Cuối cùng, bạn nêm nếm vừa miệng rồi cho hạt tiêu và rau mùi vào.