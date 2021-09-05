Bữa sáng trở nên dễ dàng hơn với món súp hải sản theo công thức của mẹ bỉm Hà Thành

Nấu gì hôm nay 05/09/2021 07:55

Vào những ngày giãn cách, bạn có thể tự tay chuẩn bị bữa sáng ngon miệng với món súp hải sản vừa dễ làm vừa bổ dưỡng.

Hầu hết các món ăn sáng phổ biến như bánh mì, trứng, bơ, sữa,... đều có cách chế biến khá đơn giản và nhanh gọn. Trong đó, các món súp cũng khá được ưa chuộng bởi đó là món ăn gia đình rất dễ làm, tốn không ít thời gian và cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho mọi người.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", chị Châu Ngọc đã chia sẻ công thức làm món súp hải sản vừa dễ làm vừa bổ dưỡng dành cho các thành viên trong gia đình của mình. Cô nàng cho hay: "Có nhiều cách nấu súp khác nhau, tuỳ thuộc vào nguyên liệu và sở thích của từng gia đình. Nhưng cơ bản, súp là một món dễ nấu, có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt phù hợp với trẻ con và người già".

mon an sang
Món súp vừa dễ nấu vừa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho bữa sáng - Ảnh: FBNV

 

Trước khi chế biến món súp hải sản, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau:

- Ghẹ: 2 con, hấp chín gỡ thịt

- Trứng cút: khoảng 10-12 quả

- Tôm: 7- 10 con

- 1/2 củ cà rốt, thái hạt nhỏ

- 1/2 bắp ngô ngọt

- 6 nấm hương

- Rau mùi, hành khô

- Bột năng

- Hạt tiêu, bột canh

mon an sang 1
Những nguyên liệu cần thiết để làm món súp này - Ảnh: FBNV

Đây là công thức được đúc kết từ những kinh nghiệm vào bếp của mẹ bỉm, bạn tiến hành các bước như sau:

- Đầu tiên, bạn Phi thơm hành khô băm nhỏ, cho tôm và thịt ghẹ, nấm hương đảo cùng bột canh cho ngấm khoảng 3-4 phút.

- Tiếp đó, bạn cho ngô, cà rốt vào cùng nước dùng, đun sôi khoảng 7-10 phút cho ngô và cà rốt chín mềm.

- Bạn hoà tan bột năng với 1/2 bát nước lạnh, rót từ từ bột năng vào nồi, vừa rót vừa khuấy. 

- Bạn cho tiếp trứng cút vào nấu thêm 1-2 phút. Cuối cùng, bạn nêm nếm vừa miệng rồi cho hạt tiêu và rau mùi vào.

mon an sang 2
Bạn có thể tiết kiệm thời gian chế biến với món súp hải sản này - Ảnh: FBNV
mon an sang 3
Súp 'sóng sánh' vừa thơm vừa bổ dưỡng - Ảnh: FBNV

 

Học lỏm ngay 'bí kíp' làm món cơm cháy mỡ hành thơm 'sực đến mũi' từ cơm nguội

Học lỏm ngay 'bí kíp' làm món cơm cháy mỡ hành thơm 'sực đến mũi' từ cơm nguội

Không thể bỏ phí cơm nguội, mẹ bỉm Hà Thành đã sáng tạo ra món cơm cháy mỡ hành thơm ngon và giòn rụm đến ngất ngây.

Xem thêm
Từ khóa:   món ăn sáng cách làm súp Gợi ý món ăn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 3 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026