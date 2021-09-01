Học ngay món bánh hotteok béo ngậy, cắn một miếng là 'nước đường ngọt lịm tim'

Nấu gì hôm nay 01/09/2021 18:36

Trong những ngày xã hội giãn cách, mọi người thường có xu hướng tìm tòi và thử làm những món bánh đơn giản và mới lạ. Vậy nên, với nguyên liệu dễ tìm và công thức có sẵn, bạn nên thử làm ngay món bánh hotteok của Hàn Quốc.

Hotteok là món ăn đường phố nổi tiếng và không thể nào bỏ qua được khi đến Hàn Quốc. Món bánh với lớp vỏ bánh thơm mềm, phần nhân lạc ngọt bùi sẽ khiến bạn ăn không ngừng khi được thưởng thức.

Mới đây, trong hội dành cho những người "Yêu bếp, bạn Heina Phương đã chia sẻ những hình ảnh và công thức làm nên món bánh hotteok của Hàn Quốc. Chẳng cần ra ngoài hàng, bạn cũng có thể thực hiện ngay một món bánh vô cùng thơm ngon và giòn rụm ngay tại nhà.

Hotteok
Món bánh Hàn Quốc giòn rụm và tan ngay trong miệng - Ảnh: FBNV

 Trước khi tiến hành làm bánh, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu gồm:

- 200g bột mì số 13 hoặc bột mì đa dụng
- 2g muối
- 2g men nở
- 10g đường
- 100ml nước 
- 50g kem tươi 
- 30g đường vàng 20g đường đen 
- 20g đường đen Hạt hạnh nhân, óc chó hoặc hồ đào, vừng chín xay nhỏ
- Thìa nhỏ bột quế 

-  Hạt hạnh nhân, óc chó hoặc hồ đào, vừng chín xay nhỏ

Hotteok 1

Theo như chia sẻ, món bánh độc đáo này được thực hiện như sau:

Hotteok 2
Trước tiên, bạn trộn đều hỗn hợp bột khô rồi thêm hỗn hợp ướt và nhồi đến lúc bột thành khối hơi dính tay. Sau đó, bạn đem ủ bột để nở gấp đôi - Ảnh: FBNV
Hotteok 3
Bạn xay nhỏ các loại hạt rồi trộn đều với đường vàng - Ảnh: FBNV
Hotteok 4
Tiếp đó, bạn thêm đường đen vào hỗn hợp - Ảnh: FBNV
Hotteok 5
Trước khi đem đi chiên nóng, bạn trộn đều tay hỗn hợp - Ảnh: FBNV
Hotteok 6
Bạn bắt đầu nặn bánh và thêm nhân vào - Ảnh: FBNV
Hotteok 7
Bạn nặn kín mặt thành những viên tròn và ấn cho bẹp - Ảnh: FBNV
Hotteok 8
Khi chiên, bạn dùng xẻng ấn cho bẹp và vàng đều hai mặt - Ảnh: FBNV
Hotteok 9
Bánh hotteok sau khi hoàn thành - Ảnh: FBNV

Món bánh tráng miệng với hai mặt giòn rụm, màu vàng đẹp mắt, lớp đường mật chinh phục khẩu vị người thưởng thức. Ngoài ra, món bánh này dùng cho trà chiều thì sẽ rất tuyệt.

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