Học ngay món bánh hotteok béo ngậy, cắn một miếng là 'nước đường ngọt lịm tim'

Hotteok là món ăn đường phố nổi tiếng và không thể nào bỏ qua được khi đến Hàn Quốc. Món bánh với lớp vỏ bánh thơm mềm, phần nhân lạc ngọt bùi sẽ khiến bạn ăn không ngừng khi được thưởng thức.

Mới đây, trong hội dành cho những người "Yêu bếp, bạn Heina Phương đã chia sẻ những hình ảnh và công thức làm nên món bánh hotteok của Hàn Quốc. Chẳng cần ra ngoài hàng, bạn cũng có thể thực hiện ngay một món bánh vô cùng thơm ngon và giòn rụm ngay tại nhà.