Học ngay món bánh xèo làm từ bột yến mạch 'có một không hai' của mẹ nội trợ 9x

Nấu gì hôm nay 30/08/2021 17:00

Phá chuẩn món bánh xèo truyền thống, mẹ nội trợ tung "bí kíp" làm món bánh xèo được chế biến từ bột yến mạch khiến nhiều người tròn xoe đôi mắt. Tuy nhiên, món bánh vẫn giữ được màu vàng ươm, giòn rụm và thơm ngon.

Vào những ngày xã hội giãn cách, nhiều người thường dành nhiều thời gian vào bếp để tìm tòi và chế biến những món ăn ngon trong gia đình. Để thực đơn được phong phú mỗi ngày, hội chị em thường đã quyết định "đổi gió" cho cả nhà sang món ăn mới để thay đổi khẩu vị.

Nổi tiếng trong hội dành cho những người "Yêu bếp" đã lâu, chị Trần Loan đã chia sẻ những hình ảnh và công thức chế biến món bánh xèo "độc nhất vô nhị" từ bột yến mạch. Cô nàng cho biết: "Nhà mình đang thực hiện chế độ eat clean mà thèm đủ thứ, điển hình là bánh xèo. Vậy nên, món bánh xèo từ yến mạch đã ra đời. Song, sau khi chế biến và thưởng thức, mình không ngờ món bánh này lại ngon thế".

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Món bánh xèo từ bột yếm mạch giòn rụm và thơm nức mũi - Ảnh: FBNV

Trước khi thực hiện món bánh xèo từ yến mạch, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

- 1 bát bột yến mạch

- 3 thìa bột năng

- 1 ít bột nghệ

- 1,5-2 bát sữa dừa 

- Muối, hành lá 

- Sữa dừa

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Những nguyên liệu cần thiết cho món bánh xèo này - Ảnh: FBNV

- Đầu tiên, bạn xay nhuyễn bội yến mạch. Sau đó, bạn cần trộn hết những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn trước đó và khuấy đều lên. Sau khi trộn đều, bạn để bột nghỉ 30 phút.

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Bột yến mạch sau khi xay nhuyễn - Ảnh: FBNV

- Tiếp đó, bạn phết dầu ăn lên chảo nóng rồi tráng bánh. Sau khi phết dầu lên chảo chống dính, bạn đổ bột bánh, láng đều cho bột bánh chảy đều khắp chảo. Tiếp đó, bạn cho lần lượt tôm, thịt bò, giá đỗ vào rồi đậy vung 10 phút cho bánh giòn.

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Bạn tráng bánh và lần lượt cho nhân vào bánh - Ảnh: FBNV
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Bánh vàng ươm, bắt mắt và đầy đủ nhân - Ảnh: FBNV

- Đối với nước chấm bánh xèo, bạn pha theo công thức gồm: 1 bát con nước lọc, 2 thìa mắm, đường ăn kiêng, quất và khuấy đều nếm vừa ăn. Sau đó, bạn cho thêm tỏi băm, ớt băm vào.

 

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Nước mắm ăn kèm với món bánh xèo - Ảnh: FBNV

Với nguyên liệu dễ tìm và công thức không quá cầu kỳ, bạn có thể thử làm ngay món bánh xèo đổ từ bột yến mạch vừa thơm ngon và kích thích thị giác lẫn khứu giác. Đây cũng là một trong những món ăn giúp bạn thay đổi khẩu vị ngay cả khi bạn đang thực hiện chế độ ăn kiêng lành mạnh.  

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