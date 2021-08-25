Bún ốc Hà Nội - Vị chua chua thanh thanh, nhắc tới là thèm

Bún ốc Hà Nội có lẽ đây là một món mà rất nhiều người cứ nhắc đến là thèm, thèm cái vị chua chua thanh thanh hấp dẫn của nó. Hà Nội rất nhiều quán bún ốc , nhưng đa phần lại chạy theo thị hiếu bán bún ốc với nhiều topping nên vô tình mất đi vị mộc mạc vốn có của nó. Nhiều người Hà Nội sành ăn thích nhất ăn bún ốc không hầm xương, không thịt bò không giò, không đậu rán. Bún ốc chỉ đơn giản có ốc mà thôi, con ốc tươi ngọt nước lại giòn, vị giấm bỗng chua thanh mà không gắt, cứ thế húp hết được cả bát nước dùng...

Bún ốc nấu rất nhanh lại cực kỳ dễ, món này phải dậy mùi giấm bỗng mới ngon, mọi người cùng vào bếp nấu bún ốc đãi cả nhà nhé.

+ 1kg ốc vặn + 1kg ốc mít. Rửa sạch vài lần rồi ngâm nước thả vài lát ớt vào cho ốc nhả hết bẩn và nhớt.

+ Đun sôi khoảng 4 lít nước. Cho vài hạt muối rồi cho ốc vào luộc.

+ Nước sôi lại vài phút, hớt hết bọt, nhìn thấy cái nắp ốc rơi ra là được. Tắt bếp ngay rồi vớt ốc ra để nguội.

+ Phần nước luộc ốc để lắng hết cặn rồi đổ sang một nồi mới nấu nước dùng.

+ Nhể thịt ốc

+ Chuẩn bị hành, tía tô thái nhỏ cho vào bún. Rau xà lách với vài loại rau sống thái nhỏ để ăn kèm.

+ Đun sôi lại nồi nước luộc ốc. Cùng lúc bắc chảo phhi hành cùng dầu màu điều rồi cho cà chua vào xào. Cà chua quả to thì cắt 4, quả nhỏ thì cắt đôi kẻo đun lâu sẽ nát. Xào khoảng 2 phút thì đổ phần cà chua vào nồi nước dùng. Nêm nếm nước mắm, hạt nêm, giấm bỗng, một xíu đường phèn là xong.

Vậy là đã xong. Khi ăn trần bún, cho hành rồi xếp ốc lên trên. Chan nước nóng hổi thêm thìa mắm tôm và ớt chưng nữa là 'chuẩn bài'

Lúc trước cứ nghĩ nấu bún ốc rất khó. Nhưng thật ra lại không cần chuẩn bị gì nhiều, nấu rất nhanh và đảm bảo là ai cũng nấu được.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: FB Vân Hà Hoàng