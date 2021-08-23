Ở nhà giãn cách, Châu Bùi chia sẻ 1001 món ngon 'made by Chau' khiến dân mạng 'xỉu up xỉu down'

"Ngày trước khi giãn cách, do tính chất công việc phải quay chụp nhiều, nên em luôn tiết chế khi ăn những món có nhiều calo, và phần lớn các món em ăn hàng ngày là salad, rau củ quả và yến mạch. Nhưng trong thời gian này thì còn niềm vui nào hơn niềm vui được ăn ngon thoả thích phải không mọi người? Thế là từ ngày đó, em chăm chỉ nấu ăn hơn mỗi ngày một phần để thoả mãn cơn thèm, một phần là để đỡ nhớ Hà Nội." Cô nàng chia sẻ lý do chăm chỉ nấu ăn của mình.

Châu Bùi tên đầy đủ là Bùi Thái Bảo Châu, mọi người thường hay gọi là Chau Bui hay Chou Chou, Châu Bùi sinh ngày 3-11-1997 tại Thành phố Hà Nội.

Châu Bùi là hotgirl người mẫu ảnh được giới trẻ yêu thích.

Châu Bùi và những món ăn ngon do cô tự chế biến

Cũng giống như nhiều chị em nội trợ khác, thời điểm dịch covid-19 căng thẳng, thực phẩm dự trữ của nàng hotgirl không nhiều nên những món ngon đôi khi 'khuyết' một số thành phần. "Em thấy rằng mùa dịch này để có đầy đủ nguyên liệu nấu ra các món thật chuẩn vị thì thực sự không dễ chút nào, nên với tinh thần có gì nấu đấy, em đều cố gắng mỗi ngày mày mò một chút, thêm cái nọ, bớt cái kia để làm ra được vài món ngon ngon share với mọi người." cô nàng chia sẻ.

Cùng khám phá thực đơn của Châu Bùi xem có gì đặc biệt nào!

Bún bò trông cũng 'rất gì và này nọ'

Phở gà trộn cho bữa sáng đủ chất

Bò sốt vang ăn kèm với bánh mỳ hoặc cơm trắng đều ngon

Bún chả Hà Nội ngon hết xảy

Cơm gạo lứt ăn cùng nấm, thịt gà và rau cải

Trứng chiên, sườn kho tiêu cho bữa cơm giản dị mà ngon

lâu lâu lâu nàng hot girl cũng đổi bữa với mỳ tôm, thịt gà

Sườn ram ăn với cơm trắng thật hết ý

Cơm chiên rong biển, màu sắc rất bắt mắt

Cá hồi áp chảo đầy đủ dưỡng chất