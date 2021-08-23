Ở nhà giãn cách, Châu Bùi chia sẻ 1001 món ngon 'made by Chau' khiến dân mạng 'xỉu up xỉu down'

Nấu gì hôm nay 23/08/2021 17:00

Người đâu mà vừa đẹp, vừa giỏi lại còn nấu ăn ngon...

"Ngày trước khi giãn cách, do tính chất công việc phải quay chụp nhiều, nên em luôn tiết chế khi ăn những món có nhiều calo, và phần lớn các món em ăn hàng ngày là salad, rau củ quả và yến mạch. Nhưng trong thời gian này thì còn niềm vui nào hơn niềm vui được ăn ngon thoả thích phải không mọi người? Thế là từ ngày đó, em chăm chỉ nấu ăn hơn mỗi ngày một phần để thoả mãn cơn thèm, một phần là để đỡ nhớ Hà Nội." Cô nàng chia sẻ lý do chăm chỉ nấu ăn của mình.

Ở nhà giãn cách, Châu Bùi chia sẻ 1001 món ngon 'made by Chau' khiến dân mạng 'xỉu up xỉu down' - Ảnh 1

Châu Bùi tên đầy đủ là Bùi Thái Bảo Châu, mọi người thường hay gọi là Chau Bui hay Chou Chou, Châu Bùi sinh ngày 3-11-1997 tại Thành phố Hà Nội. 

Ở nhà giãn cách, Châu Bùi chia sẻ 1001 món ngon 'made by Chau' khiến dân mạng 'xỉu up xỉu down' - Ảnh 2

Châu Bùi là hotgirl người mẫu ảnh được giới trẻ yêu thích.

Ở nhà giãn cách, Châu Bùi chia sẻ 1001 món ngon 'made by Chau' khiến dân mạng 'xỉu up xỉu down' - Ảnh 3

Châu Bùi và những món ăn ngon do cô tự chế biến

Cũng giống như nhiều chị em nội trợ khác, thời điểm dịch covid-19 căng thẳng, thực phẩm dự trữ của nàng hotgirl không nhiều nên những món ngon đôi khi 'khuyết' một số thành phần. "Em thấy rằng mùa dịch này để có đầy đủ nguyên liệu nấu ra các món thật chuẩn vị thì thực sự không dễ chút nào, nên với tinh thần có gì nấu đấy, em đều cố gắng mỗi ngày mày mò một chút, thêm cái nọ, bớt cái kia để làm ra được vài món ngon ngon share với mọi người." cô nàng chia sẻ.

Cùng khám phá thực đơn của Châu Bùi xem có gì đặc biệt nào!

Ở nhà giãn cách, Châu Bùi chia sẻ 1001 món ngon 'made by Chau' khiến dân mạng 'xỉu up xỉu down' - Ảnh 4
Bún bò trông cũng 'rất gì và này nọ'
Ở nhà giãn cách, Châu Bùi chia sẻ 1001 món ngon 'made by Chau' khiến dân mạng 'xỉu up xỉu down' - Ảnh 5
Phở gà trộn cho bữa sáng đủ chất
Ở nhà giãn cách, Châu Bùi chia sẻ 1001 món ngon 'made by Chau' khiến dân mạng 'xỉu up xỉu down' - Ảnh 6
Bò sốt vang ăn kèm với bánh mỳ hoặc cơm trắng đều ngon

 

Ở nhà giãn cách, Châu Bùi chia sẻ 1001 món ngon 'made by Chau' khiến dân mạng 'xỉu up xỉu down' - Ảnh 7
Bún chả Hà Nội ngon hết xảy
Ở nhà giãn cách, Châu Bùi chia sẻ 1001 món ngon 'made by Chau' khiến dân mạng 'xỉu up xỉu down' - Ảnh 8

Cơm gạo lứt ăn cùng nấm, thịt gà và rau cải

Ở nhà giãn cách, Châu Bùi chia sẻ 1001 món ngon 'made by Chau' khiến dân mạng 'xỉu up xỉu down' - Ảnh 9
Trứng chiên, sườn kho tiêu cho bữa cơm giản dị mà ngon
Ở nhà giãn cách, Châu Bùi chia sẻ 1001 món ngon 'made by Chau' khiến dân mạng 'xỉu up xỉu down' - Ảnh 10
lâu lâu lâu nàng hot girl cũng đổi bữa với mỳ tôm, thịt gà
Ở nhà giãn cách, Châu Bùi chia sẻ 1001 món ngon 'made by Chau' khiến dân mạng 'xỉu up xỉu down' - Ảnh 11
Sườn ram ăn với cơm trắng thật hết ý
Ở nhà giãn cách, Châu Bùi chia sẻ 1001 món ngon 'made by Chau' khiến dân mạng 'xỉu up xỉu down' - Ảnh 12
Cơm chiên rong biển, màu sắc rất bắt mắt
Ở nhà giãn cách, Châu Bùi chia sẻ 1001 món ngon 'made by Chau' khiến dân mạng 'xỉu up xỉu down' - Ảnh 13
Cá hồi áp chảo đầy đủ dưỡng chất
Ở nhà giãn cách, Châu Bùi chia sẻ 1001 món ngon 'made by Chau' khiến dân mạng 'xỉu up xỉu down' - Ảnh 14
Mỳ bò kèm trứng ốp la và rau cải, đủ chất mà không bị ngán
Thịt quay giòn bì bằng nồi chiên không dầu - Nhà có tiệc mà trổ tài món này thì khách chỉ có mắt chữ X mồm chữ O thôi!

Thịt quay giòn bì bằng nồi chiên không dầu - Nhà có tiệc mà trổ tài món này thì khách chỉ có mắt chữ X mồm chữ O thôi!

Món này vừa ăn vừa nhắm bia 'phê' lắm ý, nhất là mấy anh xã mê thịt sẽ rất thích cái món này. Cuối tuần các mẹ thử bày vẽ chiều các ông chồng món này xem sao nhé.

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