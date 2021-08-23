Thịt quay giòn bì bằng nồi chiên không dầu - Nhà có tiệc mà trổ tài món này thì khách chỉ có mắt chữ X mồm chữ O thôi!

Đĩa thịt quay giòn bì lên mâm, nhìn có "mờ lem" không.
"Nhà mình rất mê cái món này, nhưng mua quay sẵn thì vừa đắt lại mỡ lắm, nên cuối tuần thi thoảng bày vẽ mua 1 tảng thịt về quay ăn cho đã thì thôi.
Món này vừa ăn vừa nhắm bia phê lắm ý, nhất là mấy ông mê thịt sẽ rất thích cái món này.
Cuối tuần các mẹ thử bày vẽ chiều các ông chồng món này xem sao nhé." Mẹ đảm Loan Trần chia sẻ trong hội nhóm dành cho những người thích nấu ăn.
Nguồn: FB Loan Trần
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thit-quay-gion-bi-bang-noi-chien-khong-dau-nha-co-tiec-ma-tro-tai-mon-nay-thi-khach-chi-co-mat-chu-x-mom-chu-o-thoi-419748.html