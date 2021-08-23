Thịt quay giòn bì bằng nồi chiên không dầu - Nhà có tiệc mà trổ tài món này thì khách chỉ có mắt chữ X mồm chữ O thôi!

"Nhà mình rất mê cái món này, nhưng mua quay sẵn thì vừa đắt lại mỡ lắm, nên cuối tuần thi thoảng bày vẽ mua 1 tảng thịt về quay ăn cho đã thì thôi.

Món này vừa ăn vừa nhắm bia phê lắm ý, nhất là mấy ông mê thịt sẽ rất thích cái món này.

Cuối tuần các mẹ thử bày vẽ chiều các ông chồng món này xem sao nhé." Mẹ đảm Loan Trần chia sẻ trong hội nhóm dành cho những người thích nấu ăn.

Nguyên liệu chuẩn bị:

- 1 kg thịt ba chỉ

- 1 bát muối hạt to Bước 1: Đun sôi 1 chảo nước, nhúng phần bì xuống để phần bì sao cho chín tái tái.

Sau đó dùng giấy ăn lau khô phần bì lợn. Dùng máy sấy tóc sấy khô khắp phần bì 5 phút. Lấy dao sắc khứa sọc sọc lên miếng bì. Tiếp theo dùng giấy bạc bọc kín miếng thịt, chỉ hở bì, và lưu ý phần giấy bạc cao hơn bì chút nhé để lát giữ muối. Bước 2: Đặt thịt bỏ vào NCKD. Rắc muối hạt che kín miếng bì.

Bật NCKD 200 độ 20p. Bước 3: Bỏ ra hết khỏi miếng bì. Bỏ hết cả giấy bạc cũ đi cuốn giấy bạc mới quanh miếng thịt và cả bên dưới miếng thịt. Đóng nồi chiên không dầu lại, bật 200 độ 40 phút. Và đây là thành phẩm, bì nổ như mặt bánh đa luôn. Thành phẩm: Phần thịt thì mềm ngọt thơm vị thịt, bạn nào thích tẩm ướp thì tuỳ ý nhé.

Còn phần bì thì giòn tan luôn. Chúc các bạn thành công.

Nguồn: FB Loan Trần