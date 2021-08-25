Rau câu bánh flan: mềm mịn thơm ngon mà cách làm lại vô cùng đơn giản

+ Bột rau câu 4g

+ Vani 1 ít

* Rau câu

+ Nước 800ml

+ Bột rau câu 8g

+ Đường 150g

+ Hoa đậu biếc

+ Nước 250ml

CÁCH LÀM

1. Bánh flan

- Cho sữa vào nồi, cho tiếp bột rau câu vào đánh tan. Ngâm rau câu trong sữa khoảng 30 phút tới 1 giờ cho rau câu nở.

- Trứng cho vào thau đánh tan.

- Bắt nồi lên bếp, bật lửa nhỏ nhất.

- Cho trứng vào đánh tan.

- Cho tiếp bột rau câu vào khuấy đều.

- Hỗn hợp nóng lên hơi sệt cho thêm ít vani vào khuấy đều tắt bếp.

- Cho hỗn hợp bánh flan vào khuôn. Để vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 giờ cho đông đặc.

2. Rau câu

- Cho nước vào nồi. Cho bột rau câu vào đánh tan. Để ngâm rau câu trong nước khoảng 30 phút.

- Nấu nước màu hoa đậu biếc. Bắt nồi lên bếp cho nước màu hoa đậu biếc và đường vào đánh tan.

- Nấu rau câu với lửa vừa cho sôi. Vớt bọt nếu có.

3. Đổ rau câu vào khuôn 1 lớp mỏng.

4. Bánh flan đã đặc mình lấy ra in hình tuỳ thích.

5. Để rau câu không bị tách lớp mình để rau câu trên bếp với lửa nhỏ nhất cho rau câu luôn được nóng.

Bánh flan cắt in hình xong mình dùng khăn giấy bếp lau khô rồi cho vào giữa khuôn đã có 1 lớp rau câu.

6. Đổ thêm 1 lớp rau câu vào đầy khuôn.

7. Cho vào tủ lạnh để 2 giờ cho bánh lạnh là có thể dùng được.

Chúc mọi người làm thành công!

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: FB Xuân Kiều Kado