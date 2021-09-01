Mẹ Hà Thành làm bánh mì cua bí đỏ ngon 'nhức nách', nhìn thôi đã thèm

Nấu gì hôm nay 01/09/2021 05:00

Vào những ngày mưa rả rích thời tiết mát mẻ, các mẹ nội trợ làm ngay những chiếc bánh mì cua bí đỏ nóng hổi vừa thổi vừa ăn thì còn gì bằng.

 

Bánh mì tươi thường được mọi người ưa thích, nhất là con trẻ. Chúng thường bị lôi cuốn bởi màu vàng ươm của vỏ bánh, ruột trắng mềm và mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp chốn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm ra món bánh mì ngon "đúng điệu" như ngoài hàng.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", chị Hồ Linh đã chia sẻ công thức về món bánh mì cua bí đỏ được làm ngay tại nhà. Song, đáng chú ý nhất là những hình ảnh của cậu con trai đang phụ mẹ làm món bánh mì khiến nhiều người thích thú và dành lời khen ngợi.

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Hình ảnh con trai cùng mẹ vào bếp làm bánh khiến nhiều người thích thú - Ảnh: FBNV

 

Nguyên liệu cần chuẩn bị trước khi bạn làm bánh cua bí đỏ như sau:

- 100g bí đỏ và hạt đậu đen làm mắt

- 380g bột mỳ đa dụng

- 40g bơ lạt chảy

- 250ml sữa tươi không đường

- 45g đường

- 7g men nở.

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Dựa theo công thức sau, bạn không phải lo lắng ngay từ lần đầu thực hiện món bánh này

- Bí đỏ gọt vỏ, thái mỏng, hấp chín rồi sử dụng máy xay sinh tố để xay nhuyễn. Tiếp đó, bạn trộn bột, men, hỗn hợp sữa đường bơ và đánh cho đều tay.

- Bạn cho bột nghỉ 15 phút, lại mở ra nhồi từ ngoài vào trong 15 lần. Bạn tiếp tục đậy lại cho bột nghỉ 15 phút. Bạn cứ lập lại 3 lần thì bột sẽ nở gấp đôi.

- Để tạo hình cua cho bánh, bạn chia làm 4 viên bột nhỏ và 1 viên bột to. Bạn cán dài 4 viên bột nhỏ tạo thành chân cua. Phần bột to, cán dẹt rồi đặt lên phần chân của chú cua sau đó gập lại tạo thành mình cua. Tiếp đó, bạn thêm 2 hạt đậu đen làm mắt là đã hoàn thành.

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- Sau khi tạo hình và cho bánh nghỉ 15 phút, bạn thấm đều qua lòng đỏ trứng pha loãng rồi đem nướng. Thời gian nướng bánh là 15 phút với nhiệt độ tối đa 155 độ trong nồi chiên không dầu.

- Khi bánh chín, bạn phết ngay 1 lớp bơ lên cho bóng, để nguội và thưởng thức.

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Với nguyên liệu dễ tìm kiếm và công thức được "mách" sẵn như trên, bạn cũng có thể thực hiện và chiêu đãi gia đình của mình với những mẻ bánh thơm ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng.

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