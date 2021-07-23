Mẹ đảm Hà Nội trị chứng khó ngủ cho chồng bằng một món chè 'tưởng lại hóa ra lại quen'

Nấu gì hôm nay 23/07/2021 11:00

Không chỉ mang hương vị thơm ngon, món chè sen nhãn còn có tác dụng trị chứng bệnh mất ngủ và giúp thanh mát cơ thể cho mọi người.

Theo các chuyên gia khoa học chia sẻ, hạt sen thường có giá trị dinh dưỡng cao, bổ dưỡng và chữa chứng mất ngủ kinh niên. Song song đó, hội chị em còn có thể chế biến những món chè có hương vị thơm ngon và giúp thanh mát cơ thể từ hạt sen.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Hoàng Thanh Hiền đã chia sẻ công thức làm món chè sen nhãn cực kỳ đơn giản và có ích cho sức khỏe. Cô nàng tâm sự: "Chồng mình có chứng khó ngủ, nên mình thường xuyên nấu món chè này hàng tuần và đã giúp chồng e cải thiện được tình trạng đó. Bây giờ, chồng mình ngủ sớm và ngủ ngon sâu giấc hơn". Với cách nấu rất đơn giản, nhưng món ăn thì vô cùng bổ dưỡng và giúp giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức này.

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Món chè vô cùng bổ dưỡng và giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể - Ảnh: FBNV

 

Trước khi bắt đầu thực hiện món chè này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu:

- Hạt sen tươi Huế: 300g

- Đường phèn: 200g

- Lá nếp: 100g

- Nhãn tươi: 500g

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Nguyên liệu chính dành cho món chè thanh mát này - Ảnh: FBNV

Theo như chia sẻ, bạn cần làm theo các bước sau đây:

- Hạt sen rửa sạch cho vào nồi hầm, cho tiếp đường phèn vào, lá nếp rửa sạch cuộn bó cho gọn thả cùng vào nồi.

- Tiếp theo, bạn cho nước sạch ngập hạt sen và hầm trong khoảng 30 phút là chè chín nhừ mà hạt sen không hề bị nát, còn nguyên hạt rất đẹp.

- Sau đó, bạn đến công đoạn tách nhãn. Nhãn cắt rời từng quả rồi rửa sạch, bóc vỏ và lấy hột nhãn ra.

- Chè sen sau khi chín vớt hạt sen ra riêng, bọc hạt sen vào trong lòng quả nhãn đã tách hạt vào là hoàn thành.

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Món chè sen giúp thanh lọc cơ thể và trị chứng mất ngủ hiệu quả - Ảnh: FBNV

Đây là món ăn đơn giản và không hề cầu kỳ qua từng công đoạn chế biến. Vậy nên, bạn vẫn có thể chiêu đãi cả nhà chè hạt sen nhãn vừa thanh ngọt, vừa bổ dưỡng ngay tại nhà.

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