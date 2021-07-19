Mẹ hai con bật mí món ăn từ hoa sen ‘ngon tuyệt vời’, con trẻ ăn không ngừng

Nấu gì hôm nay 19/07/2021 06:30

Bạn sẽ như “ngất lịm” khi bạn thưởng thức món chả sen chiên xù giòn rụm với thịt ngọt, đậm vị và thơm thoang thoảng của hương sen.

Những món ăn từ sen thường có vị độc đáo, riêng biệt, góp phần tạo nên sự phong phú và đa dạng trong thực đơn của mỗi gia đình Việt. Không đâu xa lạ, trong hội những người “Yêu bếp”, bạn Ngọc Bích đã chia sẻ công thức làm chả sen chiên xù sau các lần vào bếp của mình. Cô nàng cho hay: “Mình rất yêu hoa sen. Tuy sen chóng tàn nhưng hương thơm và vẻ đẹp của sen vô cùng quyến rũ. Mỗi khi mua sen về cắm chơi, sau khi ngắm hoa nở, mình sẽ tận dụng cánh làm chả thịt cánh hoa sen. Miếng chả ngọt, thơm, các bé ăn không ngừng nghỉ”.

Với những món chả sen thông thường, mọi người thường cuốn lá và chiên ngay. Song, với công thức này, chả sen trông hấp dẫn và ngon hơn khi được chiên xù.

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Món chả sen đến trẻ con cũng phải phát mê - Ảnh: FBNV

Nguyên liệu :

- Cánh hoa sen

- Thịt lợn: 200g

- Thịt gà: 100g

- Tàu hũ non nửa thanh

- Bột chiên, bột xù, trứng

- Gia vị: bột canh, tiêu, dầu hào

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Những nguyên liệu chính để hoàn thành món chả này - Ảnh: FBNV

- Với công đoạn sơ chế, bạn xay nhỏ các loại thị, dằm nhuyễn đậu hũ, tách 1 lòng đỏ cho vào

- Bạn ướp hỗn hợp với 1/2 thìa cafe bột canh, 1/2 thìa cafe dầu hào, xíu tiêu.

- Bạn thái ít cánh sen cho thơm nhân thịt

- Cánh sen rửa sạch, cắt phần cuống cứng.

- Bạn bột chiên, bột xù ra 2 bát riêng và đánh tan trứng vào 1 bát.

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Bạn nên cho thêm hoa sen vào nhân cho thơm hơn - Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của cô nàng, bạn chỉ cần dựa theo cách làm này để thực hiện

- Bạn cuộn hỗn hợp thịt xay vào cánh sen.

- Tiếp đó, bạn lăn qua bát bột chiên mịn, nhúng vào bát trứng và lăn tiếp qua bột xù. Đồng thời, bạn bắc chảo làm nóng dầu và mình chiên trong lửa nhỏ.

- Sau khi chả chín vàng, giòn rụm và thưởng thức thôi.

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Món chả sen giòn rụm vừa ngọt thịt vừa thơm mùi sen - Ảnh: FBNV

Với công thức này, món sen chiên xù sẽ giòn rụm bên ngoài, hoà quyện với hương vị thịt ngọt mềm và thoang thoảng hương sen thơm ngát.

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