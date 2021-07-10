Với phương châm 'bếp là tủ thuốc của gia đình', cô nàng Tây Bắc bật mí món ăn thần dược 'trị bách bệnh'

Nấu gì hôm nay 10/07/2021 06:24

Với cách làm đơn giản và công thức không cầu kỳ, bạn có thể chiêu đãi gia đình với món cá hấp lá đu đủ chuẩn hương vị của vùng Tây Bắc Bộ.

Ai trong lần thưởng thức đầu tiên cũng không thể quên được hương vị của món cá hấp lá đu đủ với vị ngọt từ thịt cá mềm ngọt, thêm chút vị đăng đắng từ lá đu đủ, một chút cay cay thơm lừng.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Hồ Hoài Thương đã chia sẻ công thức làm món cá hấp lá đu đủ vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng của riêng mình. Cô nàng tâm sự: "Lá hoa đu đủ đực được biết đến gần đây như 1 bài thuốc trị nhiều bệnh. Còn người Thái Tây Bắc thì thường dùng như thực phẩm, với phương châm “Bếp là tủ thuốc của gia đình” như mình. Lá và hoa đu đủ đực rất đắng, nhưng chế biến đúng cách lại chỉ hơi ngăm đắng, ăn xong có vị ngọt hậu như nhiều món đắng khác. Ai ăn được sẽ rất nghiền!"

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Món cá hấp đu đủ thơm ngon và ngầy ngậy được đưa vào bữa ăn gia đình - Ảnh: FBNV

Trước khi "lăn xả" vào bếp để thực hiện món cá độc đáo này, bạn cần phải chuẩn bị những nguyên liệu gồm:

- Cá trắm khúc phía thân trên sát đầu để ít xương và bụng cá rộng.

- Lá đu đủ: 3 lá bánh tẻ to và 3 lá non

- Hoa đu đủ, cà dại hoa trắng.

- Húng chó, mùi, thì là, mùi tàu, hành lá

- Sả, gừng, mắc khén, ớt, tiêu

- Lá dong to bản: 3-4 chiếc

- Chõ/nồi hấp

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Những nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị cho món á hấp - Ảnh: FBNV

 Theo chia sẻ của cô nàng, bạn chỉ cần tuân theo các bước chế biến sau đây:

- Cá trắm đánh vảy và phần đen trong bụng cá, hơi khứa nhẹ vài đường trên thân cá rồi ướp muối.

- Mắc khén rang thơm rồi giã dập, bạn chỉ nên cho 1 xíu khoảng 3-5g để tránh quá nhiều gây tê lưỡi và át các gia vị khác. Tiếp đó, bạn trộn đều các gia vị như: Sả, gừng, mắc khén, ớt, tiêu đã được xay nhỏ và nhồi vào bụng cá. Nếu hỗn hợp còn thừa, bạn xát đều quanh thân cá.

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Thịt cá sau khi được ướp gia vị - Ảnh: FBNV

- Lá đu đủ non, hoa đu đủ luộc mềm rồi thái nhỏ cùng các loại lá gia vị, quả mắc quạnh.

- Bạn đặt lá đu đủ bánh tẻ thật khéo sao cho không tạo khe hở làm chảy nước cá ra ngoài khi hấp. Bạn tiếp tục đặt khúc cá vào giữa rồi gói kín lại.

- Bạn lại đặt cá đã gói kín lá đu đủ vào lá dong và gói kín lại lần nữa rồi đặt vào chõ hấp.

- Thời gian hấp từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để lá đu đủ mềm và thấm đều nước cá.

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Món cá sau khi được hấp chín - Ảnh: FBNV

Món cá hấp lá đu đủ vừa nóng hổi, thơm ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng cho gia đình của bạn. Với món ăn độc đáo này, bạn có thể thay đổi khẩu vị, thêm một món ăn trong thực thực cho gia đình của mình. 

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