Ai đã từng thử qua món cơm chiên muối é này cũng phải ấn tượng bởi hạt cơm nổi bật với màu xanh của lá, thơm lừng vị é trắng và cay nồng của tiêu.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", bạn Quỳnh Phạm đã bật mí một công thức cơm chiên vô cùng hút mắt và hấp dẫn. Món cơm chiên muối é được biến tấu mang đậm hương vị miền Trung. Cô cho hay: "Mình sẽ bày làm món cơm chiên muối é, nhà lại đang có sẵn lá é nên làm ngay. Món này siêu ngon nha, nhất là những khi ngán cơm hoặc trời mưa mưa là tuyệt nhất".

Món cơm chiên muối é khiến nhiều thực khách thích thú và lạ miệng - Ảnh: FBNV

Trước khi tiến hành chiên cơm, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau:

- 1 muỗng lưng muối

- 1/3 muỗng bột ngọt

- 1 muỗng đường

- 1/4 muỗng tiêu

- 4 muỗng dầu oliu

- 2 trái ớt sim

Hỗn hợp gia vị hoàn tất trước khi chiên cơm - Ảnh: FBNV

Dựa theo công thức sau, bạn sẽ có một món cơm chiên chuẩn vị miền Trung vừa bắt mắt vừa hấp dẫn.

-Đầu tiên, bạn xay nhuyễn hỗn hợp gồm: lá é, ớt, muối, bột ngọt, đường, dầu oliu với nhau. Tiếp đó, bạn trộn đều vào cơm nguội.

- Sau khi làm nóng chảo, bạn cho dầu ăn vào phi thơm tỏi, chiên cơm đến khi cơm ráo, đều màu và bóng đẹp là được.

Món cơm chiên vô cùng hấp dẫn và bắt mắt - Ảnh: FBNV

Với công thúc được biến tấu từ cô nàng này, bạn có thể được thưởng thức hương vị lá é thơm lừng và hòa quyện cùng với cơm khiến bạn ăn một lần mà nhớ mãi.

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