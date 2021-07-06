Bánh sinh nhật biển xanh 'đỉnh của chóp' của cô nàng đảm đang khiến hội chị em xuýt xoa mãi không thôi

Người ta không uổng khi nói rằng "Làm bánh là một môn nghệ thuật, người làm bánh là một nghệ sĩ". Mới đây trong hội dành cho những người "Yêu bếp", cô nàng có biệt danh là Zalan Nguyễn đã khiến không ít người phải ngưỡng mộ và trầm trồ với chiếc bánh kem siêu bắt mắt và hấp dẫn như một tác phẩm nghệ thuật của mình.

Cô nàng chia sẻ: "Mình sinh vào mùa hè. Mùa của biển xanh, cát trắng và nắng vàng, Vậy nên, Zalan đã quyết định tự làm một cái bánh biển xanh cho sinh nhật mùa hè của mình. Đây là chiếc bánh lần đầu mình làm, do không phải là người làm bánh chuyên nghiệp nên tất cả công thức và cách làm mình đều học và tham khảo trên mạng rồi tự điều chỉnh lại sao cho phù hợp với chiếc bánh của mình".

Món bánh kem 'có một không hai' của cô nàng - Ảnh: FBNV

Dựa theo công thức này, bạn có thể áp dụng cho chiếc bánh kem với kích thước là 30x22cm của mình.



Đối với phần bánh bông lan:

- 3 trứng gà

- 60g bột mì số 8

- 20g bột bắp

- 45g dầu ăn hoặc bơ

- 60g sữa tươi không đường

- Chút muối, vani, cream of tartar/nước cốt chanh

Cách làm:

- Sau khi trộn phần bột, trứng, sữa, bạn dùng máy đánh đánh đều cho đến khi hỗn hợp sền sệt và mịn mượt. Tiếp đó, bạn cho 1 muỗng nước cốt chanh vào lòng trắng trứng, dùng máy đánh trứng đánh bông lòng trắng ở tốc độ thấp cho đến khi thấy các bọt khí lớn xuất hiện thì cho thêm 1 ít muối vào đánh mạnh.

- Khi bọt khí nhỏ dần thì cho từ từ số đường còn lại vào, bạn tiếp tục đánh cho đến khi lòng trắng bông cứng là được.

- Trước khi cho vào lò nướng, bạn thoa 1 lớp dầu ăn ở đáy khuôn, đổ hỗn hợp vào khuôn dàn đều và cho vào lò nướng.

- Bạn nướng bánh ở nhiệt độ 145 độ C trong khoảng 60 phút.

Phần bánh bông lan chính là bãi biển - Ảnh: FBNV

Phần thạch làm nước biển

- Lớp đầu tiên: bạn dùng 60g nước dừa tươi pha với 18g genlatin cho nở. Sau đó, bạn nấu sôi 300g nước dừa tươi, 40g đường cho tiếp vào gelatin đến khi tan hết. Sau đó, bạn chia làm 3 phần bằng nhau rồi pha theo thứ tự đậm nhạt.

- Lớp thứ 2: bạn dùng 50g gelatin pha với 60g nước dừa, nấu thêm 150g + 80g nước dừa pha vào cho tan.

Phần nước biển được làm từ thạch - Ảnh: FBNV

Phần trang trí:

- 50g socola trắng

- 100g socola đen

- 100g vụn bánh quy

- Màu xanh siro thực phẩm và màu gel trắng

- Vài tờ giấy gạo và màu thực phẩm.

- Thân cây dừa nhỏ là cọng mì ý luộc chín và sấy khô.

Chỉ vài nguyên liệu đơn giản, món bánh kem được trang trí trông y như một bãi biển thật sự - Ảnh: FBNV

Món bánh kem đầy hút mắt và không nỡ ăn này được hoàn thành ngay từ lần thử làm đầu tiên. Vậy nên, chỉ cần một chút khéo léo và sự kiên nhẫn, bạn có thể dễ dàng thực hiện và chiêu đãi cho người thân, bạn bè một chiếc bánh kem đầy nghệ thuật này.