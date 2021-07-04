Anh chồng trổ tài vào bếp làm món nhậu 'tuyệt cú mèo', hội chị em xúng xính 'Ở đâu bán chồng đầu bếp như này vậy'

Món phá lấu cũng là một trong những món ăn được yêu thích và quen thuộc tại Việt Nam. Được biết, món phá lấu có nguồn gốc từ người Trung Hoa, là sự hòa quyện của nước dùng đậm vị cốt dừa, nội tạng bò béo thơm và dai giòn sựt sựt. Vậy nên, bạn có thể bắt gặp phá lấu ở nhiều nơi, từ quán ăn bình dân đến nhà hàng sang trọng. Sức hút của món ăn này có lẽ không ai có thể cưỡng lại được.

Mới đây, trong hội dành cho những người "Yêu bếp", cô nàng có biệt danh là Miu Trắng đã chia sẻ những hình ảnh cùng công thức làm món phá lấu khiến hội chị em mê tít. Cô chia sẻ: "Mình có một anh chồng đầu bếp, lâu lâu nấu em vài món ngon cũng thích. Song, có những lúc, anh ấy nấu đỉnh thật, không thể chê vào đâu được. Điển hình như món phá lấu này đây". Sau khi bài viết được đăng tải, chưa bàn đến hương vị món ăn nhưng vẫn nhận được sự chú ý và quan tâm đông đảo bởi sự bắt mắt về vẻ ngoài.

Phá lấu là một trong những món ăn ưa chuộng của người Việt Nam - Ảnh: FBNV

Trước tiên, bạn cần phải chuẩn bị những nguyên liệu, bao gồm:

- Lòng bò: 200g

- Phổi bò: 100g

- Dạ dầy bò: 200g

- Tổ ong bò: 200g

- Sách Bò: 200g

- Lưỡi bò: 200g

Móa phá lấu là sự hòa quyện của hương vị mặn, ngọt, béo, thanh - Ảnh: FBNV

Để phần gia vị của món phá lấu đậm đà và đúng vị, bạn cần làm theo trọng lượng như sau:

- 1 quả nước dừa tươi, 2 gói bột ca ri bơ, 500g sả cây, ớt sừng

- Màu hạt điều, đường, muối, giấm, gừng, hành khô, tỏi củ

- Hoa hồi, thảo quả, quế thanh

Với cách làm này, bạn không cần lo ngại thất bại ngay từ lần thử đầu tiên:

- Lòng bò phải ngâm, rửa thật sạch cùng muối và giấm đến khi hết mùi hôi.

- Bạn đun sôi nước rồi cho tất cả lòng đã sơ chế vào chần khoảng 2 phút. Sau đó, bạn vớt ra rửa sạch bằng nước lạnh.

- Sau khi phi thơm hành tỏi, bạn cho lòng bò vào xào lửa nhỏ khoảng 1 phút. Tiếp đó, bạn cho các gia vị vào đảo thêm 3 phút cho thấm.

- Cuối cùng, bạn đổ nước dừa tươi vào, đậy nắp đun đến khi nhừ vớt ra và nêm nếm lại sao cho vừa ăn.



Bò phá lấu được cắt miếng vừa ăn chan nước dùng kèm bánh mỳ - Ảnh: FBNV

Dựa theo công thức được chia sẻ ở trên, bạn sẽ được thưởng thức hương vị hòa quyện giữa 2 nguyên liệu quen thuộc là bánh mì và phá lấu ngon "tuyệt cú mèo". Bánh mì giòn rụm, chấm với nước sốt đậm đà, chua ngọt và ăn kèm cùng với rau thơm... Tất cả hương vị này mang đến một dư vị khó quên cho người dùng ngay từ lần đầu thưởng thức.