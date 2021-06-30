Nàng 9x mách mẹo làm ‘xôi hoa đậu’ ngon ‘đỉnh của chóp’, trang trí khiến ai nấy đều không nỡ ăn

Con người có thể sử dụng đôi bàn tay khéo léo của mình để có thể nhào nặn, tạo nên những chiếc bánh hoàn mỹ như những tác phẩm nghệ thuật. Ngoài hương vị tuyệt hảo của bánh, người ta còn thường ấn tượng bởi cách trang trí. Công việc làm bánh cũng được mệnh danh là một môn nghệ thuật và thợ làm bánh là những người nghệ sĩ thực thụ.

Trong hội dành cho những người “Yêu Bếp”, bạn Lê Thanh Thuý đã khoe khéo những hình ảnh về món xôi hoa đậu như những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc và hút mắt vô cùng. Cô nàng chia sẻ: “Em có thấy mọi người hỏi nhiều về cách xử lí màu đậu, nên em sẽ hướng dẫn một vài cách làm nhỏ để đậu lên màu đẹp“. Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người đều dành nhiều lời khen ngợi “có cánh” dành cho cô nàng.



Xôi hoa đậu vừa bắt mắt vừa thơm ngon - Ảnh: FBNV

Trước khi bắt tay thực hiện, bạn cần chú ý đến việc sơ chế và chế biến đậu. Đây là nguyên liệu quan trọng, quyết định chính cho sự thành công hay thất bại của món xôi hoa đậu.

- Đậu được ngâm qua đêm hoặc luộc sôi đến khi vỏ nở căng, dễ bóc vỏ lấy nhân.

- Bạn luộc lại đậu đến khi sôi 5-10 phút thì đổ bỏ nước, đổ thêm nước mới và luộc tiếp. Bạn hãy lặp lại công đoạn này và luộc 3 lần để đậu trắng hơn.

- Sau khi luộc xong, bạn mới cho đậu vào nồi áp suất hầm nhừ. Sau khi đậu nguội bớt, bạn xay bằng máy xay sinh tố, lọc qua vải lọc vắt kiệt nước nhất có thể rồi mới cho lên chảo sên cùng đường. Bước này vừa giúp đậu trắng hơn vừa sên rất nhanh vì đậu đã cạn nước.

Đậu quyết định chính cho sự thành công hay thất bại của món xôi hoa đậu - Ảnh: FBNV

Công thức để mình sên đậu đơn giản nhất là:

- 250g đậu trắng khô

- 150g đường

Bạn nên sên bằng chảo chống dính, lửa vừa và nhỏ đến khi đậu sệt lại, vét 1 đường ở giữa không thấy chảy tràn vào nhau.



Những chiếc bánh hoàn mỹ như những tác phẩm nghệ thuật - Ảnh: FBNV Món bánh đầy màu sắc và hút mắt vô cùng - Ảnh: FBNV

Để làm lớp “vải bọc”, bạn cần dựa theo “bí kíp” như sau:

- 400g bean paste

- 15g bột mì số 8

- 15g bột nếp Thái

- 20g bột gạo

Đối với cách làm, bạn rây các loại bột và trộn đều cùng bean paste. Sau đó, bạn nặn thành các viên nhỏ như bánh dày, hấp 20-25 phút ở lửa vừa. Sau khi hấp xong, bạn để đậu gần nguội là sẽ bóp đều lại 1 lần nữa. Sau đó, bạn bắt đầu pha màu và cán mỏng để bọc xôi.

Dưới bàn tay khéo léo của người làm, món bánh trông vô cùng độc đáo - Ảnh: FBNV Món bánh vừa đẹp mắt lại vừa béo thơm ngậy - Ảnh: FBNV

Để chinh phục được loại bánh có thể đẹp mắt như các tác phẩm nghệ thuật như thế này, người làm bánh không chỉ dựa vào công thức mà còn phải cực kì khéo léo, tỉ mỉ và cẩn thẩn trong từng công đoạn.

Chúc các bạn thành công.