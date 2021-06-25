Mẹ nội trợ 'chinh phục' mẹ chồng khó tính với món canh siêu lạ, ăn no 'căng da bụng, chùng da mắt'

Được biết, trứng bắc thảo là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa. Ngoài hương vị thơm ngon, loại trứng này còn mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe như: giúp giải nhiệt cơ thể, cầm máu tốt, duy trì ổn định cho hệ hô hấp, giải rượu hiệu quả...

Trong hội dành cho những người “Yêu bếp”, bạn Phạm Anh đã chia sẻ những hình ảnh về món canh rau dền trứng bắc thảo theo công thức riêng của mình. Cô nàng cho hay: “Món mà mẹ chồng mình rất thích ăn khi đi ăn tại nhà hàng có tiếng tại Hạ Long, cứ ra đó là kiểu gì cũng gọi món này. Mình nấu theo cách mà mình cho là đúng vị. Thật là ngạc nhiên vì ế nguyên nồi cơm vì ba mẹ ăn hết 5 bát canh thì no quá”. Đây cũng là món canh cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết và mang lại hiệu quả tốt cho sức khoẻ, nhất là người lớn tuổi.

Món canh trứng bắc thảo khiến tình cảm mẹ chồng và nàng dâu 'tăng vọt' - Ảnh: FBNV

Đầu tiên, để làm được món ăn này, bạn không thể thiếu các nguyên liệu, gồm:

- 5 quả trứng bắc thảo

- 1 bó rau rền

- 6-8 con tôm

- 10-12 sá sùng đã rang chín vàng

- Gia vị: bột canh, nước mắm, tỏi

Món canh đầy đủ tôm, trứng, rau dền và tỏi - Ảnh: FBNV

Thực hiện:

- Trứng bắc thảo rửa sạch lớp vỏ trấu bên ngoài, luộc chín và bổ múi cau

- Với tỏi, bạn để cả vỏ, nướng xém xém cho thơm. Sau khi bóc vỏ, bạn cho tỏi vào để làm dậy độ thơm cho món canh và át bớt mùi hơi tanh của trứng.

- Chế biến nước dùng: Tôm sơ chế sạch và bóc vỏ, có thể để nguyên con hoặc băm nhỏ xào sơ rồi cho nước đã ninh cùng sái sùng vào nồi cùng. Đồng thời, bạn nên gạn sạn để riêng nước. Sau đó, bạn nêm nếm gia vị vừa ăn gồm bột canh và nước mắm.

- Bạn cho rau rền và tỏi nướng vào nồi, khi nước sôi trở lại, bạn cho trứng bắc thảo nấu tầm 2-4 phút khi rau dền chín mềm là xong.

Món ăn thích hợp trong mỗi bữa cơm của gia đình - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, món canh rau dền trứng bách thảo sẽ rất ngon nếu bạn ăn lúc canh còn nóng. Với công thức đơn và nguyên liệu dễ tìm, món canh này sẽ là một trong những món ăn bổ dưỡng được ghi vào thực đơn gia đình của bạn ngay bây giờ.