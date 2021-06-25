Mẹ nội trợ 'chinh phục' mẹ chồng khó tính với món canh siêu lạ, ăn no 'căng da bụng, chùng da mắt'

Nấu gì hôm nay 25/06/2021 18:30

Với món canh rau dền trứng bắc thảo theo công thức riêng của mình, cô nàng nội trợ khiến mẹ chồng càng yêu quý hơn. Đây là một trong những món ăn bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe mà hội chị em đáng để học hỏi và tham khảo.

Được biết, trứng bắc thảo là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa. Ngoài hương vị thơm ngon, loại trứng này còn mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe như: giúp giải nhiệt cơ thể, cầm máu tốt, duy trì ổn định cho hệ hô hấp, giải rượu hiệu quả...

 

Trong hội dành cho những người “Yêu bếp”, bạn Phạm Anh đã chia sẻ những hình ảnh về món canh rau dền trứng bắc thảo theo công thức riêng của mình. Cô nàng cho hay: “Món mà mẹ chồng mình rất thích ăn khi đi ăn tại nhà hàng có tiếng tại Hạ Long, cứ ra đó là kiểu gì cũng gọi món này. Mình nấu theo cách mà mình cho là đúng vị. Thật là ngạc nhiên vì ế nguyên nồi cơm vì ba mẹ ăn hết 5 bát canh thì no quá”. Đây cũng là món canh cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết và mang lại hiệu quả tốt cho sức khoẻ, nhất là người lớn tuổi.

 

mon canh rau den trung bac thao
Món canh trứng bắc thảo khiến tình cảm mẹ chồng và nàng dâu 'tăng vọt' - Ảnh: FBNV

 

Đầu tiên, để làm được món ăn này, bạn không thể thiếu các nguyên liệu, gồm:

 

- 5 quả trứng bắc thảo

 

- 1 bó rau rền

 

- 6-8 con tôm

 

- 10-12 sá sùng đã rang chín vàng

 

- Gia vị: bột canh, nước mắm, tỏi

 

mon canh rau den trung bac thao 1
Món canh đầy đủ tôm, trứng, rau dền và tỏi - Ảnh: FBNV

 

Thực hiện:

 

- Trứng bắc thảo rửa sạch lớp vỏ trấu bên ngoài, luộc chín và bổ múi cau

 

- Với tỏi, bạn để cả vỏ, nướng xém xém cho thơm. Sau khi bóc vỏ, bạn cho tỏi vào để làm dậy độ thơm cho món canh và át bớt mùi hơi tanh của trứng.

 

- Chế biến nước dùng: Tôm sơ chế sạch và bóc vỏ, có thể để nguyên con hoặc băm nhỏ xào sơ rồi cho nước đã ninh cùng sái sùng vào nồi cùng. Đồng thời, bạn nên gạn sạn để riêng nước. Sau đó, bạn nêm nếm gia vị vừa ăn gồm bột canh và nước mắm.

 

- Bạn cho rau rền và tỏi nướng vào nồi, khi nước sôi trở lại, bạn cho trứng bắc thảo nấu tầm 2-4 phút khi rau dền chín mềm là xong.

 

mon canh rau den trung bac thao 2
Món ăn thích hợp trong mỗi bữa cơm của gia đình - Ảnh: FBNV

 

Ngoài ra, món canh rau dền trứng bách thảo sẽ rất ngon nếu bạn ăn lúc canh còn nóng. Với công thức đơn và nguyên liệu dễ tìm, món canh này sẽ là một trong những món ăn bổ dưỡng được ghi vào thực đơn gia đình của bạn ngay bây giờ.

Bày biện món ăn 'đẹp hơn nhà hàng' mẹ trẻ Buôn Mê Thuột tung chiêu 'bách phát bách trúng' khiến trẻ biếng ăn cũng mê tít

Bày biện món ăn 'đẹp hơn nhà hàng' mẹ trẻ Buôn Mê Thuột tung chiêu 'bách phát bách trúng' khiến trẻ biếng ăn cũng mê tít

Như đã biết, bữa sáng luôn là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Với những trẻ biếng ăn, các mẹ thường đau đầu và luôn tìm mọi cách để kích thích vị giác cho con mình. Vậy nên, thực đơn ăn sáng dưới đây chính là những gợi ý vô cùng bổ ích dành cho các mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   thực đơn mỗi ngày Gợi ý món ăn món canh rau dền trứng bắc thảo

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề