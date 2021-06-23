Trai đẹp 'lăn xả' vào bếp làm 5 món nước 'giải nhiệt' mùa hè, khiến hội chị em thi nhau 'giành chồng'

Thời tiết nóng bức, cơ thể của chúng ta thường dễ căng thẳng, mệt mỏi, thiếu tập trung... Vậy nên, các loại đồ uống giải nhiệt sẽ giúp bạn "đánh bay" cái nóng của mùa hè.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", chàng "soái ca" Nguyễn Quang Hiển chia sẻ: "Đã có giai đoạn mình mơ ước có một xe nước chanh thật ngon đẩy đi khắp phố để bán cho mọi người. May mắn thay, lên đại học mình đã có cơ hội bán nước chanh cho các bạn cùng trường. Tuy một năm chỉ được bán một lần vào ngày hội khoa, ước mơ của mình cũng gọi là đã thành sự thật. Với kinh nghiệm 4 năm đại học bán nước chanh, mỗi năm bán 1 ngày với doanh thu 6 chữ số. Mình cũng tự tin mạnh dạn vỗ ngực nhận thương hiệu nước chanh ngon nhất".

Sau khi những công thức đồ uống được "bật mí", hội chị em đều "rần rần" với các loại thức uống "bắt mắt" nhiều màu sắc và kích thích vị giác.

Món soda mận - Ảnh: FBNV

Thành phần:

- 20 mililit siro mận

- 10 mililit soda không đường

- Hoa quả tuỳ thích

Cách làm:

Bạn đặt hoa quả dưới đáy ly. Sau đó, bạn lần lượt cho đá, cho soda, đổ siro vào và thưởng thức.

Trà sữa hoa đậu biếc - Ảnh: FBNV

Thành phần:

10 bông hoa đậu biếc khô

70 ml nước sôi để hãm hoa

100 ml sữa tươi

Chất tạo ngọt: mật ong/sữa đặc/đường.

Cách làm:

- Sau khi hãm hoa với nước sôi, bạn nên bỏ bã và đợi nước nguội.

- Sau đó, bạn pa sữa với chất làm ngọt tùy theo sở thích của mình. Bạn có thể cho mật ong, sữa đặc hoặc đường.

- Cuối cùng, bạn thêm đá vào cốc, đổ sữa, đổ trà hoa và có thể nhâm nhi loại trà sữa này rồi.

Thức uống detox - Ảnh: FBNV

Thành phần:

- Hoa quả: táo xanh, chanh, dưa chuột

- Soda không đường

- 1 shot limoncello

Cách làm:

Bạn thái hoa quả, cho soda, 1 shot limoncello, thêm một ít đá là có thể thưởng thức được rồi.

Trà Earl Grey kem mặn - Ảnh: FBNV

Thành phần:

- 1 túi trà lọc.

- 100 ml nước sôi để hãm trà

- 70 ml kem tươi

- 5 g đường

- 1 nhúm nhỏ muối

Cách làm

- Sau khi hãm trà với nước sôi, bạn để trà hơi nguội.

- Trong khi chờ trà nguội, bạn đánh kem tươi cho tới khi kem xốp và mịn.

- Trước khi hoàn thiện món nước này, bạn lần lượt cho đá vào cốc, đổ trà sau đó đổ kem lên trên.

Trà chanh ủ lạnh - Ảnh: FBNV

Thành phần: Trà túi lọc, nước lọc, chanh tươi, đường.

Cách làm:

- Đối với trà ủ lạnh: bạn thả một gói trà túi lọc vào một bình nước và để vô tủ lạnh tối thiểu 12 tiếng.

- Để có thể làm được bình nước chanh có 2 layers tách biệt, bạn hãy chia bình ra thành 3 phần: phần dưới đáy gồm cốt chanh, đường, nước lọc một phần nhỏ để giúp tan đường, phần tiếp theo là đá viên, phần cuối cùng là trà.

- Cuối cùng, bạn đổ 3 phần theo thứ tự như sau: nước chanh, đá, trà.

Với 5 loại nước uống giải nhiệt mùa hè siêu đơn giản và nguyên liệu dễ kiếm tìm, bạn có thể bắt tay vào bếp, thực hiện những món nước để “làm mát từ bên trong" cơ thể vào những ngày nắng nóng này.