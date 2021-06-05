Gái xinh tung tuyệt chiêu làm bánh Papparoti phủ kem bơ giòn rụm, thơm lừng mùi cà phê khiến cả xóm đều mê tít

Nấu gì hôm nay 05/06/2021 06:21

Với công thức đơn giản dưới đây, bạn sẽ tạo ra được một chiếc bánh Papparoti thơm phức, không cưỡng lại được để cả nhà cùng thưởng thức.

Bánh Papparoti là một loại bánh mì phổ biến tại Mexico, bánh được làm bằng những nguyên liệu dễ mua như: Bột mì, bơ, sữa, phô mai,… Vậy nên, chiếc bánh luôn có một mùi thơm đặc trưng, thu hút và kích thích khứu giác lẫn vị giác của tất cả thực khách.

Trong nhóm dành cho những người “Yêu bếp”, bạn trẻ Khánh Chi chia sẻ những hình ảnh về món bánh Papparoti đầy bắt mắt này. Cô nàng khoe ngay trong lần đầu làm thử của mình: “Papparoti có tên gọi là Mexican Coffee Buns có nguồn gốc từ Mexico. Điều làm nên đặc biệt cho những chú bánh đó là phần vỏ bánh được bọc bởi lớp kem bơ giòn rụm cùng hương vị cà phê. Nướng lên thơm lừng nhà và ngon ngất người là có thật nha”. Chưa xét về mùi vị ngon như thế nào, nhưng khi nhìn vào chiếc bánh phủ socola không hề bị xù lên, lại đều màu khiến không ít người dành lời khen.

Banh Papparoti
Mẻ bánh đươc hoàn thiện vô cùng như ý - Ảnh: FBNV

Với công thức này, một mẻ có thể làm ra được 6 bánh thơm lừng. Nguyên liệu cần chuẩn bị như sau:

Phần bột:

- 110 mililit sữa tươi không đường

- 25 gram đường

- 4 gram men khô bánh mì

- 1/2 quả trứng

- 200 gram bột mì số 13

- 3 gram muối

- 30 gram bơ nhạt

- 6 viên bơ mặn mỗi viên 3 gram, có thể thay bằng phô mai bò cười

Phần topping bơ cafe:

- 3 gram bột cà phê đen hòa tan

- 5 mililit nước sôi

- 1/2 quả trứng

- 35 gram đường bột

- 40 gram bột mì đa dụng

- 40 gram bơ nhạt

Banh Papparoti 1
Với công thức đơn giản này, mẻ bánh đầu tiên của bạn sẽ không thất bại được - Ảnh: FBNV

Bước 1: Trộn đều mọi nguyên liệu trừ bơ sau đó nhồi tay đến khi kéo màng hoặc dùng máy đánh. Dùng 30 gram bơ để ở nhiệt độ phòng, sau đó cho vào phần bột đã nhồi rồi tiếp tục nhồi đến khi kéo màng là được. Bạn cho vào âu và ủ khoảng 1 tiếng.

Bước 2: Bột ủ đạt thì lấy ra, nhồi tay từ 1-2 phút cho vỡ hết bọt khí và chia đều thành 6 phần bột. Sau đó cho bột nghỉ khoảng 15 phút.

Bước 3: Bạn dùng 18 gram bơ chia đều làm 6 viên bơ nhỏ. Bột nghỉ đủ thời gian thì lấy ra ấn dẹt từng phần một sau đó đặt viên bơ nhỏ vào chính giữa rồi cẩn thận bọc bột lại. Sau đó, bạn ủ lần 2 chỉ khoảng 35 phút.

Bước 4: Cách làm bơ cafe: Hoà tan cafe với nước sôi sau đó cho đường, trứng, bột mì tiếp tục khuấy để hỗn hợp đồng nhất. Cuối cùng, bạn đánh cùng 40 gram bơ đã để ở nhiệt độ phòng và cho vào túi bắt kem. Tuy nhiên, bạn nên cắt đầu túi bắt kem thật nhỏ, bơm phần kem bơ cà phê lên mặt bánh theo hính xoắn ốc đến khi bao phủ một nửa bánh.

Bước 5: Bạn làm nóng lò ở 200 độ C trước 15 phút. Sau đó, bạn cho bánh vào nướng ở 180 độ với thời gian là 20 phút.

Banh Papparoti 3
Bánh sẽ ngon và giòn hơn khi bạn ăn nóng - Ảnh: FBNV
Banh Papparoti 4
Món bánh này để chiêu đãi bạn bè thì vô cùng lý tưởng - Ảnh: FBNV

Với nguyên liệu dễ tìm và cách làm bánh đơn giản, bạn sẽ có thêm một món bánh vừa thơm vừa ngon để trổ tài chiêu đãi người thân và bạn bè của mình.

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