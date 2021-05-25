‘Soái ca’ Việt ở Angola bật mí cách làm nồi lẩu nóng hổi ăn tới đâu ‘đã’ tới đó giữa trời mưa gió

Trong hội những người yêu bếp, anh chàng Vũ Văn Võ đã chia sẻ công thức của món lẩu thập cẩm vô cùng thơm ngon và tiết kiệm được nhiều thời gian chế biến. Đồng thời, câu chuyện nấu nướng của anh đã khiến nhiều cô gái trầm trồ và muốn rước ngay và luôn. Được biết, chàng trai đảm đang này tên là Vũ Văn Võ, sinh năm 1994 tại quê hương Bắc Ninh. Anh chàng đã rời quê hương sang Angola để lập nghiệp hơn 10 năm với công việc chính là photocopy và chụp ảnh.

Những món lẩu luôn là sự lựa chọn hàng đầu khi cả gia đình cùng tụ họp và dành thời gian trò chuyện bên nhau. Còn gì tuyệt vời hơn, cả nhà cùng tập trung, làm nồi nước lẩu sôi sùng sục, nhúng những miếng cá, miếng thịt thái mỏng, rau xanh,... tận hưởng kỳ nghỉ ấp ám và tràn đầy tiếng cười.

- Gà

- Đậu phụ

- Thịt bò

- Mực mai

- Ghẹ biển

- Nấm

- Cải thảo

- Ngô

- Rau ngải cứu

Sơ chế:

- Cá mú sau khi được mua về, bạn rửa thật sạch, cắt khúc 5cm trên sống lưng xuống, xếp xung quanh mâm và trang trí cho đẹp mắt.

- Hành khô: 2 củ

- Tỏi khô: 1 củ

- Hành lá, ngò om

- Gừng: 1 củ

- Ớt 3 quả

- Cà chua

- Gia vị: Bột canh, mỳ chính

Muốn ướp thịt bò mềm, bạn cần chú ý các bước sau:

Sau khi thịt bò được làm sạch và thái mỏng, bạn ướp thịt cùng với các nguyên liệu gồm: Tỏi, ớt, dầu hào, dầu điều, mật ong, bột quế, tiêu xay. Tùy theo khẩu vị mặn ngọt khác nhau, bạn ước lượng thêm chút đường, bột ngọt, muối vào cho vừa ăn rồi tiến hành ướp thịt.

Nước lẩu là phần quan trọng nhất của bữa ăn. Vì thế, muốn nồi lẩu thật "xịn xò", bạn nên dành hết tâm huyết của mình vào công đoạn chế biến phần nước lẩu.

- Đầu tiên, bạn hãy chần sơ xương heo và thịt gà chặt thành miếng vừa ăn qua nước sôi. Sau đó, xối sạch lại với nước lạnh (chế ở hai nồi khác nhau), để ráo nước. Bạn cũng có thể sử dụng xương cá để làm ngọt nước lẩu hơn. Tiếp theo, bạn ướp chúng với một chút muối trong vòng 20 phút.

- Đến công đoạn chế biến, bạn cho dầu ăn vào nồi và phi thơm tỏi. Sau đó, cho thịt gà, xương heo, hành tây, gừng nướng vào xào chung đến khi thịt săn lại thì cho nước ngập ngang bề mặt thịt.

- Khi nước sôi, bạn chêm thêm 1 lít nước nữa, hạ nhỏ lửa để nước sôi liu riu, sau đó nêm thêm gia vị cho vừa ăn và đun nhỏ lửa từ 40 – 50 phút là hoàn thành xong phần nước lẩu. Nước dùng của món lẩu sôi thì nêm gia vị cho vừa ăn.

- Cuối cùng, bạn cho nước lẩu đã hoàn thiện xong qua nồi nấu lẩu, vừa đun nhỏ lửa vừa nhúng rau, nấm vào và thưởng thức.

Chàng trai hiện ghi điểm và chiếm được tình cảm của mọi người không chỉ bởi món lẩu thơm ngon anh nấu, mà còn vài "mâm cơm đạm bạc" khác.

Một bàn ăn hoành tráng được trang trí vô cùng công phu và bắt mắt - Ảnh FBNV Tất cả các món ăn gần như chính một tay 'chàng đầu bếp' này tạo nên - Ảnh FBNV Món ăn tuy đơn giản nhưng lại rất cầu kì và đẹp mắt - Ảnh FBNV

Trong thời buổi Covid - 19 như thế này, với công thức chế biến đơn giản, tiết kiệm thời gian, bạn cũng có thể ở nhà, quây quần bên gia đình và thưởng thức nồi lẩu nóng hổi trong những ngày mưa gió như thế này.