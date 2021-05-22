Tận dụng nồi chiên không dầu, gái đẹp khéo tay làm món bánh khoai lang đẹp ‘nhức mắt’, ngon ‘nhức nhối’

Nấu gì hôm nay 22/05/2021 12:26

Với cách làm bánh siêu đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, cô nàng đã khéo tay chế biến ra món bánh khoai lang thơm phức, béo ngậy bằng nồi chiên không dầu.

Trong hội nhóm dành cho những người “Yêu bếp”, bạn Dương Linh chia sẻ về món bánh khoai lang đong đầy tuổi thơ: “Ở đây có ai thuộc đạo ngô - khoai - sắn không? Khoai là món ăn hiếm hoi vừa healthy vừa ngon, ngọt, dẻo, thơm. Đây là món bánh mà mình hay làm nhất với khoai. Khoai hấp chín nghiền nhuyễn với xíu mật ong, sữa, xíu bột, bọc ngoài 1 viên phomai nhỏ. Có thế thôi mà nó ngon một cách kỳ lạ ấy”.

 

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người không khỏi trầm trồ về món bánh vô cùng đẹp mắt, màu sắc thu hút dù làm từ những nguyên liệu vô cùng giản đơn.

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Bánh khoai lang có thành phần chính chỉ là khoai lang nhưng lại thơm ngon vô cùng - Ảnh FBNV

Nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị cho món bánh gồm:

- 300 gram khoai lang vàng (hoặc 250 gram khoai tím) được hấp chín

- 15 gram bột ngô

- 10 gram bột mì

- 25 gram whipping cream (có thể thay bằng sữa tươi)

- 25 gram mật ong

- 5 gram phô mai được cắt viên

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Bánh khoai lang giòn rụm, ăn mãi không chán - Ảnh FBNV

Với nguyên liệu vô cùng gần gũi và dễ tìm, món bánh khoai lang lại rất dễ làm với công thức sau:

- Làm nóng nồi chiên ở 160 độ C trước khoảng 10 phút. Bạn nghiền nhuyễn khoai, trộn chung với bột, whipping cream và mật ong. Hỗn hợp cuối cùng mềm dẻo, có thể vo viên mà không chảy nhão.

- Lấy 25 gram khoai, ấn dẹt, đặt viên phô mai vào giữa và gói kín lại.

- Dùng khuôn để tạo hình dáng cho bánh, nhớ ép bánh theo hình dạng khuôn rồi gỡ ra.

- Phết mặt bánh bằng trứng đánh tan, rắc thêm vừng hoặc các loại hạt tùy thích.

- Nướng bánh ở 160 độ C trong khoảng 12 - 15 phút đến khi mặt bánh rám vàng.

- Để nguội rồi bảo quản tủ lạnh trong khoảng 4 - 5 ngày.

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Bạn có thể thưởng thức bánh khoai lang với tương ớt, tương cà - Ảnh FBNV
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Tách đôi chiếc bánh, phô mai béo mịn tỏa hương thơm phức - Ảnh FBNV

Khi ăn vào, món bánh mềm mịn như tan trong miệng, cộng thêm viên phô mai béo béo chua nhẹ bên trong lại càng ngon hết sảy. Với công thức đơn giản, bạn còn chần chờ chi mà không mau “lăn” ngay vào bếp để tự làm cho mình món bánh vô cùng bổ dưỡng này.

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