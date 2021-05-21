Thấy vợ nhăn trán, cau mày, chồng đảm lấy lòng bằng món ‘bánh ngô mùa hè’ giòn tan, ăn một cái ‘sướng run người’

Nấu gì hôm nay 21/05/2021 06:28

Mới đây, một ông chồng đã chiều vợ bằng cách làm những chiếc bánh ngô thơm ngon và bổ dưỡng, khiến nhiều người ghen tị và trầm trồ ngợi khen.

Bánh ngô chiên giòn kết hợp với vị béo ngầy ngậy của sữa giúp những chiếc bánh này tăng thêm bội phần độ đậm đà và thơm ngon. 

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", chồng đảm đang hướng dẫn cách "lấy lòng" các cô vợ đang khó chiều với món bánh ngô chiên giòn tan, sướng run người: "Vào một ngày mưa gió bão bùng lạnh lẽo cách đây vài hôm, bụng thì đang đói, vợ thì đang nhăn nhó... Nhớ lại ngày xưa thời tiết kiểu này mà ngồi cạnh các hàng bán bánh khoai bánh ngô vỉa hè mà thèm. Thế là nhân tiện nhà có ít ngô nếp nương có màu trắng tím rất đẹp, mình quyết định làm món ăn quen thuộc ngày xưa hay ăn đó là bánh ngô".

Những chiếc bánh ngô thơm "nức mũi" vô cùng đẹp mắt, kích thích thị giác lẫn vị giác của biết bao người.

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Với món này, không thể thiếu nguyên liệu chính là ngô - Ảnh FBNV
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Những nguyên liệu cần và đủ cho món bánh - Ảnh FBNV

 Những nguyên liệu cần thiết để bắt đầu làm món bánh này như sau:

- 3 bắp ngô tách hạt: Ngô nếp hay ngô ngọt tuỳ ý thích

- 1 củ hành tây băm sợi  

- 1 bó mùi ta hoặc mùi tây

- Bột: Bột mì, 1 thìa nhỏ bột nở cho bánh nở xốp

- 1 củ tỏi cũng băm nhỏ 50ml sữa tươi không đường

- 4 quả trứng

- Bơ đun chảy hoặc phomai 

Với thời gian khoảng 15 phút, bạn đã có ngay những chiếc bánh ngô nóng hổi, thơm phức để nhâm nhi "quên sầu". Món bánh ngô chiên này dùng ăn vặt hay ăn sáng đều thích hợp.

- Ngô tách hạt, rửa sạch rồi để ráo nước.

- Hành tây, tỏi, rau mùi thái nhỏ và trộn đều tất cả nguyên liệu lại.

- Khi chiên, bạn nên chiên nhiều dầu, lửa không quá to và mỗi mặt chiên 4 - 5 phút cho vàng đều. Sau khi chiên xong, bạn cho bánh ra khay để ráo mỡ và thưởng thức.

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Hỗn hợp được trộn đều trong tô - Ảnh FBNV
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Bạn chiên đến khi bánh vàng đều - Ảnh FBNV
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Sau khi chiên xong, bạn cho bánh ra khay để ráo mỡ - Ảnh FBNV
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Món bánh ngô thơm ngon và béo ngậy vô cùng - Ảnh FBNV
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Món này có thể ăn kèm với các loại xốt như mayonaise, tương ớt, tương cà - Ảnh FBNV

Bánh ngô chiên là một trong những món ăn vặt thơm ngon với lớp vỏ ngoài giòn rụm, cắn vào một miếng là "tan chảy" ngay. Hãy cùng vào bếp để thực hiện ngay món bánh thơm ngon này cho gia đình mình nhé.

Tuyệt chiêu nấu sâm bí đao vừa rẻ vừa ngon mê ly, ai cũng nên thử

Tuyệt chiêu nấu sâm bí đao vừa rẻ vừa ngon mê ly, ai cũng nên thử

Trong ngày hè oi bức, ngoài lựa chọn cho mình những đồ uống đóng chai sẵn, các chị em còn đua nhau tự tay nấu những món nước đơn giản. Trong đó, công thức nấu nước sâm bí đao đang là cụm từ được tìm kiếm khá nhiều.

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