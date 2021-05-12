Bạn chồng nhiễm Covid-19, gái Việt ở Iraq nấu cơm ngon tiếp tế hàng ngày, trở thành ‘điểm tựa’ giúp bạn thoát tay ‘tử thần’

Nấu gì hôm nay 12/05/2021 11:31

Trong thời điểm dịch COVID - 19 bùng phát, những bữa cơm ấm áp tình người bỗng nhiên trở thành "điểm tựa" sức mạnh để chống chọi và chiến thắng bệnh tật của những người con xa xứ.

"Cơn sóng thần" Covid-19 bất ngờ ập đến, gây ra những tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến người dân. Nhưng không ít những người con xa xứ vẫn vững vàng vượt "cơn sóng dữ" này nhờ những kinh nghiệm có được kể từ khi đại dịch bùng phát, nhờ tình người "lá lành đùm lá rách" và sự tương trợ lẫn nhau.  

Một câu chuyện của đôi vợ chồng được chia sẻ trên nhóm của những người yêu bếp, họ không chỉ đang đương đầu với "bão Covid-19" tại Iraq mà còn thực hiện công tác tiếp tế những bữa ăn cho người bạn đang nhiễm Covid của mình. Bạn Ari Huyền Daisy chia sẻ: "Năm nay, bạn của chồng em bị nhiễm do ông bạn cùng phòng người Ấn lây cho... Bản thân anh ấy đã có sẵn bệnh nền, công ty cho cách li nhưng đến khi phải thở máy mới cho nhập viện. Khi vào viện phổi đã bị đông đặc 70%... Anh em Việt Nam chúng em khi ấy rất rối bởi không biết phải làm sao. Cứ nghĩ đến là em lại khóc vì thương cho cả vợ con, bố mẹ anh ấy ở nhà đang lo lắng... Mà khu ấy không hẳn là viện nữa". 

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Chế độ ăn luôn cân bằng đầy đủ dưỡng, như bữa cơm tiếp tế gồm các món: Cháo gà đậu xanh, cá kho, nước cam ép, các loại trái cây (chuối, nho, dâu tây) và sữa - Ảnh FBNV
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Một bữa ăn khác giúp tăng cường sức khỏe trong mùa dịch với chà bông gà, canh rau bina nấu tôm, bánh mì kẹp chà bông, nước gạo rang, chuối, dưa lưới - Ảnh FBNV

Sau một thời gian nhờ sự tiếp tế những bữa ăn đầy đủ dưỡng chất này, người bạn của hai vợ chồng đã chiến thắng được bệnh tật và hồi phục sức khỏe"Thật may là anh ấy đã qua cơn nguy hiểm và dần khỏe lại, hiện anh ấy đã trở về cách li tại khu nhà của công ty". Việc thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp tăng sức đề kháng để có một sức khỏe tốt phòng và chống lại dịch bệnh vô cùng hiệu quả.

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Một ngày với thực đơn gồm cá sốt cà chua, trứng chiên cuộn rau củ, khoai tây xào, bánh tiêu, nước gạo rang, chuối - Ảnh FBNV
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Các món ăn luôn được thay đổi để đảm bảo ngon miệng cho người ăn - Ảnh FBNV
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Kết hợp lựa chọn thực phẩm an toàn kể cả tươi sống và thực phẩm công nghiệp như gà, xúc xích, rau củ quả...

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Không chỉ đầy đủ chất dinh dưỡng, đẹp mắt mà một bữa ăn ngon còn chứa đầy ắp tình người - Ảnh FBNV
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Một bữa ăn hoặc dinh dưỡng trong một ngày cần sự hài hòa giữa các nhóm chất và thực phẩm - Ảnh FBNV

Ngoài thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”, chúng ta cần có một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý và xây dựng lối sống lành mạnh. Từ đó, chúng ta mới tạo thành thói quen có lợi cho sức khỏe để đẩy lùi dịch bệnh. Việc thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp tăng sức đề kháng, trở thành “một lá chắn thép” vững chắc trong công cuộc chiến đấu với bệnh dịch Covid - 19.

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Nhìn thực đơn mâm cơm cữ dành cho mẹ bỉm, ai nấy đều cảm thán vì từ món chính đến món tráng miệng đều đẹp mắt, ngon miệng và đảm bảo dinh dưỡng.

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Từ khóa:   chuyện mùa covid-19 chống lại Covid-19 bữa cơm ngon miệng

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