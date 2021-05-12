"Cơn sóng thần" Covid-19 bất ngờ ập đến, gây ra những tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến người dân. Nhưng không ít những người con xa xứ vẫn vững vàng vượt "cơn sóng dữ" này nhờ những kinh nghiệm có được kể từ khi đại dịch bùng phát, nhờ tình người "lá lành đùm lá rách" và sự tương trợ lẫn nhau.

Một câu chuyện của đôi vợ chồng được chia sẻ trên nhóm của những người yêu bếp, họ không chỉ đang đương đầu với "bão Covid-19" tại Iraq mà còn thực hiện công tác tiếp tế những bữa ăn cho người bạn đang nhiễm Covid của mình. Bạn Ari Huyền Daisy chia sẻ: "Năm nay, bạn của chồng em bị nhiễm do ông bạn cùng phòng người Ấn lây cho... Bản thân anh ấy đã có sẵn bệnh nền, công ty cho cách li nhưng đến khi phải thở máy mới cho nhập viện. Khi vào viện phổi đã bị đông đặc 70%... Anh em Việt Nam chúng em khi ấy rất rối bởi không biết phải làm sao. Cứ nghĩ đến là em lại khóc vì thương cho cả vợ con, bố mẹ anh ấy ở nhà đang lo lắng... Mà khu ấy không hẳn là viện nữa".